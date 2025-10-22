Ministrul Apărării a reacționat după ce Călin Georgescu i-a cerut demisia. Ionuţ Moşteanu (USR) i-a reproșat lui Georgescu atitudinea slugarnică față de regimul rus, care omoară oameni în fiecare zi.

De ce Georgescu i-a cerut demisia lui Moșteanu

„Am văzut circul şi penibilitatea mobilizării rezerviştilor din România. Este o ruşine. A văzut asta şi partenerul nostru strategic – Statele Unite. Au văzut şi duşmanii neputinţa noastră într-o organizare militară la nivel naţional.

Consider că ministrul Apărării şi toţi comandanţii militari ai acestei acţiuni trebuie demişi imediat. Iar justiţia să clarifice acest act, pe care eu îl consider de înaltă trădare. Incompetenţa are efecte strategice negative”, a declarat Călin Georgescu.

Ce replică a avut Moșteanu pentru Georgescu

Moșteanu a susținut că un fals patriot ca Georgescu nu e în măsură să dea lecții de patriotism. Ministrul a amintit și de laudele lui Georgescu pentru criminalul Vladimir Putin. De asemenea, Moșteanu a amintit de problemele cu legea ale lui Georgescu.

„Aud astăzi că un om trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale, pentru propaganda fascistă în spațiul public, îmi cere demisia. Mie și comandanților militari.

Este același om care spunea ca “șansa României este înțelepciunea rusească” și că scutul antirachetă de la Deveselu este o rușine a diplomației. Un individ care se crede mare lider dar folosește replici din Stăpânul Inelelor, spuse pe un ton grav.

Omul care laudă un dictator responsabil pentru zeci de mii de morți cere acum „onoare” de la Armata României. Omul care justifică agresiunea Rusiei îndrăznește să vorbească despre trădare.

România nu are nevoie de lecții de patriotism de la cei aflați în subordinea Kremlinului.

România are nevoie de o armată puternică, bine pregătită, capabilă să descurajeze orice agresiune. De militari respectați. De adevăr. Și în acesta direcție lucrez zilnic, eu cu colegii mei de la Ministerul Apărării.

Patriotismul nu înseamnă să ridici ode unui om care conduce un război crud și nedrept, ci să vrei o Românie puternică, sigură, respectată în NATO și în Uniunea Europeană.

Oricât și-ar dori unii să fim izolați și singuri, noi alegem să fim parte dintr-o lume liberă. Îi supără investițiile în industria de apărare si noile legi menite să promoveze armata în rândul tinerilor.

România merge înainte cu aliații ei, nu cu cei care o subminează din interior în mod constant, în interesele Rusiei”, a reacționat Ionuț Moșteanu, într- pe Facebook.

De ce a fost trimis în judecată Călin Georgescu

Amintim că Georgescu e trimis în judecată, fiind de promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi de promovarea ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

Într-un alt dosar, Georgescu , alături de Horațiu Potra și alte 20 de persoane, pentru complicitate la împotriva ordinii constituționale, după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.