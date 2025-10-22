B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Moșteanu, replică după ce Călin Georgescu a cerut demiterea lui și a comandanților militari: „România nu are nevoie de lecții de patriotism de la cei aflați în subordinea Kremlinului”

Moșteanu, replică după ce Călin Georgescu a cerut demiterea lui și a comandanților militari: „România nu are nevoie de lecții de patriotism de la cei aflați în subordinea Kremlinului”

Traian Avarvarei
22 oct. 2025, 08:46
Moșteanu, replică după ce Călin Georgescu a cerut demiterea lui și a comandanților militari: „România nu are nevoie de lecții de patriotism de la cei aflați în subordinea Kremlinului”
Călin Georgescu a cerut demiterea Ministrului Apărării și a comandanților militari. El a primit o replică din partea ministrului Ionuț Moșteanu. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. De ce Georgescu i-a cerut demisia lui Moșteanu
  2. Ce replică a avut Moșteanu pentru Georgescu
  3. De ce a fost trimis în judecată Călin Georgescu

Ministrul Apărării a reacționat după ce Călin Georgescu i-a cerut demisia. Ionuţ Moşteanu (USR) i-a reproșat lui Georgescu atitudinea slugarnică față de regimul rus, care omoară oameni în fiecare zi.

De ce Georgescu i-a cerut demisia lui Moșteanu

„Am văzut circul şi penibilitatea mobilizării rezerviştilor din România. Este o ruşine. A văzut asta şi partenerul nostru strategic – Statele Unite. Au văzut şi duşmanii neputinţa noastră într-o organizare militară la nivel naţional.

Consider că ministrul Apărării  şi toţi comandanţii militari ai acestei acţiuni trebuie demişi imediat. Iar justiţia să clarifice acest act, pe care eu îl consider de înaltă trădare. Incompetenţa are efecte strategice negative”, a declarat Călin Georgescu.

Ce replică a avut Moșteanu pentru Georgescu

Moșteanu a susținut că un fals patriot ca Georgescu nu e în măsură să dea lecții de patriotism. Ministrul a amintit și de laudele lui Georgescu pentru criminalul Vladimir Putin. De asemenea, Moșteanu a amintit de problemele cu legea ale lui Georgescu.

„Aud astăzi că un om trimis în judecată pentru complicitate la tentativă de acțiuni contra ordinii constituționale, pentru propaganda fascistă în spațiul public, îmi cere demisia. Mie și comandanților militari.

Este același om care spunea ca “șansa României este înțelepciunea rusească” și că scutul antirachetă de la Deveselu este o rușine a diplomației. Un individ care se crede mare lider dar folosește replici din Stăpânul Inelelor, spuse pe un ton grav.
Omul care laudă un dictator responsabil pentru zeci de mii de morți cere acum „onoare” de la Armata României. Omul care justifică agresiunea Rusiei îndrăznește să vorbească despre trădare.

România nu are nevoie de lecții de patriotism de la cei aflați în subordinea Kremlinului.

România are nevoie de o armată puternică, bine pregătită, capabilă să descurajeze orice agresiune. De militari respectați. De adevăr. Și în acesta direcție lucrez zilnic, eu cu colegii mei de la Ministerul Apărării.

Patriotismul nu înseamnă să ridici ode unui om care conduce un război crud și nedrept, ci să vrei o Românie puternică, sigură, respectată în NATO și în Uniunea Europeană.

Oricât și-ar dori unii să fim izolați și singuri, noi alegem să fim parte dintr-o lume liberă. Îi supără investițiile în industria de apărare si noile legi menite să promoveze armata în rândul tinerilor.

România merge înainte cu aliații ei, nu cu cei care o subminează din interior în mod constant, în interesele Rusiei”, a reacționat Ionuț Moșteanu, într-o postare pe Facebook.

De ce a fost trimis în judecată Călin Georgescu

Amintim că Georgescu e trimis în judecată, fiind acuzat de promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război, precum şi de promovarea ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe, în formă continuată (cinci acte materiale).

Într-un alt dosar, Georgescu a fost trimis în judecată, alături de Horațiu Potra și alte 20 de persoane, pentru complicitate la acțiuni împotriva ordinii constituționale, după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.

Tags:
Citește și...
Mihai Fifor, mesaj tăios la adresa lui Bolojan: „Premierul Bolojan demonstrează din nou că nu înțelege nici regulile democrației, nici urgența momentului” / „Este un om orbit de orgoliu”
Politică
Mihai Fifor, mesaj tăios la adresa lui Bolojan: „Premierul Bolojan demonstrează din nou că nu înțelege nici regulile democrației, nici urgența momentului” / „Este un om orbit de orgoliu”
Cătălin Drulă (USR): „Campania asta este despre comunitatea pe care reușim să o construim împreună”. Ce proiecte vrea să susțină deputatul
Politică
Cătălin Drulă (USR): „Campania asta este despre comunitatea pe care reușim să o construim împreună”. Ce proiecte vrea să susțină deputatul
Ciucu: „Nu vor fi atacuri între noi în campania electorală pentru Primăria Capitalei” / „Premierul s-a consultat cu propriul partid, cu președintele României și cu toți președinții de partid, care fac parte din coaliție”
Politică
Ciucu: „Nu vor fi atacuri între noi în campania electorală pentru Primăria Capitalei” / „Premierul s-a consultat cu propriul partid, cu președintele României și cu toți președinții de partid, care fac parte din coaliție”
Analiza tragediei din Constanța a ajuns la final. Ministrul Rogobete: „Am găsit avize emise «din pix», proceduri ignorate și decizii dictate de profit”
Politică
Analiza tragediei din Constanța a ajuns la final. Ministrul Rogobete: „Am găsit avize emise «din pix», proceduri ignorate și decizii dictate de profit”
Ministrul Economiei a demis conducerea Salrom: „S-a terminat cu nepăsarea şi aroganţa”
Politică
Ministrul Economiei a demis conducerea Salrom: „S-a terminat cu nepăsarea şi aroganţa”
Sorin Grindeanu, avertisment pentru Bolojan, după ce a plecat de la ședința coaliției: „Premierul va trebui atunci să suporte consecințele politice ale propriilor decizii”
Politică
Sorin Grindeanu, avertisment pentru Bolojan, după ce a plecat de la ședința coaliției: „Premierul va trebui atunci să suporte consecințele politice ale propriilor decizii”
Motivul pentru care Sorin Grindeanu a plecat de la ședința coaliției. Ciprian Ciucu: „Mi s-a părut puțin forțată plecarea. Este a treia oară când PSD pleacă în timpul discuțiilor” (VIDEO)
Politică
Motivul pentru care Sorin Grindeanu a plecat de la ședința coaliției. Ciprian Ciucu: „Mi s-a părut puțin forțată plecarea. Este a treia oară când PSD pleacă în timpul discuțiilor” (VIDEO)
Oficial! Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie. Ciprian Ciucu: „Coaliția a decis ca fiecare partid să meargă cu un candidat propriu” (VIDEO)
Politică
Oficial! Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie. Ciprian Ciucu: „Coaliția a decis ca fiecare partid să meargă cu un candidat propriu” (VIDEO)
Exclusiv. Referendumul care poate schimba soarta Justiției. Pensiile și vârsta de pensionare a magistraților, decise de cetățeni
Politică
Exclusiv. Referendumul care poate schimba soarta Justiției. Pensiile și vârsta de pensionare a magistraților, decise de cetățeni
Coaliția a renunțat la referendumul pe pensii speciale. Politicienii caută o soluție constituțională și politică
Politică
Coaliția a renunțat la referendumul pe pensii speciale. Politicienii caută o soluție constituțională și politică
Ultima oră
09:37 - Mihai Fifor, mesaj tăios la adresa lui Bolojan: „Premierul Bolojan demonstrează din nou că nu înțelege nici regulile democrației, nici urgența momentului” / „Este un om orbit de orgoliu”
09:32 - Beneficiile purtării unei orteze de mână în artrită şi sindrom de tunel carpian
09:13 - Profețiile lui Nostradamus stârnesc din nou îngrijorare. Ce spunea că se va întâmpla la finalul anului 2025
09:07 - Un bărbat din Turcia este obligat să plătească pensie alimentară pentru pisicile pe care le are cu fosta soție. Ce sumă trebuie să achite
09:02 - Cătălin Drulă (USR): „Campania asta este despre comunitatea pe care reușim să o construim împreună”. Ce proiecte vrea să susțină deputatul
08:32 - Sfaturi pentru Black Friday. Cum pot evita cumpărătorii o anchiziție neinspirată și ce obligații au companiile în perioada reducerilor
08:31 - Ciucu: „Nu vor fi atacuri între noi în campania electorală pentru Primăria Capitalei” / „Premierul s-a consultat cu propriul partid, cu președintele României și cu toți președinții de partid, care fac parte din coaliție”
08:21 - Pistă de biciclete plină de denivelări și curbe, în Ialomița. „Asta e la caterincă, să scoată banii”. Ce spun autoritățile
07:54 - O replică lipsită de sens e permanent pe buzele copiilor din Generația Alfa. De unde provine „6-7” și ce semnifică
07:19 - Analiza tragediei din Constanța a ajuns la final. Ministrul Rogobete: „Am găsit avize emise «din pix», proceduri ignorate și decizii dictate de profit”