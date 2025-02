ReporterIS: Aproape 1,2 milioane de lei au ajuns, pe filiera AUR, din conturile statului român la firmele din siajul familiei Asimionesei, deținătoarea mărcii BZI. Cum funcționa schema

Aproape 1,2 milioane de lei au ajuns, pe filiera AUR, din conturile statului român la firmele din siajul familiei Asimionesei, adevărata deținătoare a mărcii BZI, banii fiind folosiți pentru propaganda electorală a partidului, susține , într-un amplu articol de presă.

Familia Asimionesei a primit bani de la stat printr-o schemă care a implicat AUR, spune ReporterIS

Potrivit sursei citate, Claudiu Asimionesei, deținătorul mărcii BZI, l-a împrumutat în vară, la europarlamentare, cu 100.000 de euro pe Silviu Gurlui. Gurlui candidase la europarlamentare din partea AUR, ulterior avea să candideze și la parlamentare, iar în prezent chiar e deputat de Iași din partea AUR.

Gurlui a fost atunci, însă, doar un intermediar. Banii au ajuns la AUR și de aici înapoi la BZI în doar câteva zile, sub formă de contract de publicitate electorală.

După ce Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a decontat sumele folosite în campanie din bugetul de stat, Silviu Gurlui a returnat și împrumutul de 100.000 de euro, familia Asimionesei dublându-și investiția în doar trei luni.

Schema s-a repetat în noiembrie, la alegerile parlamentare, de data aceasta cu suma de 40.000 de euro. Surse politice au afirmat pentru ReporterIS că și de această dată banii au provenit de la familia Asimionesei.

În total, Asimionesei i-a dat 140.000 euro lui Gurlui și a primit înapoi 280.000 euro de la Gurlui și AUR. La schimb, canalele media controlate de Asimionesei au realizat emisiuni și au publicat bannere cu candidații AUR.

Alți 40.000 de euro au fost împrumutați de Inga, soția lui Claudiu Asimionesei, către Iulia Solomon, o candidată AUR de pe locul 11, neeligibil. Și acești bani s-au întors tot la BZI, iar AEP va deconta și împrumutul de 80.000 de euro.

Iulia Solomon a recunoscut pentru ReporterIS că a primit banii de la Inga Asimionesei.

Întrebată cum explică faptul că banii s-au întors la familia Asimionesei, AUR-ista Iulia Solomon a declarat: „Prefer să nu comentez”.

Lamborghini cumpărat după schema cu banii de la stat?

ReporterIS mai scrie că Silviu Gurlui a ascuns în declarația de avere proveniența banilor, deși acest lucru este ilegal.

Sursa citată mai notează că Florin și Claudiu Asimionesei, tată și fiu, și-au luat un Lamborghini Urus după campania electorală de astă vară, în care au dat 100.000 de euro la AUR și au primit înapoi 200.000 de euro.

Întrebat despre toate acestea de către ReporterIS, Silviu Gurlui a repetat: „Tot ceea ce eu am împrumutat și tot ceea ce am făcut, am făcut conform legii”.