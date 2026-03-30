B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Reuniune la Guvern privind prețurile la carburanți. „În România avem o situație ciudată”. Ce variante de soluții sunt luate în calcul

Traian Avarvarei
30 mart. 2026, 09:22
Guvernul Bolojan. Sursa foto: Guvernul României﻿ / Facebook
Cuprins
  1. Guvernul pregătește noi măsuri în criza prețurilor la carburanți
  2. Ce ar trebui să facă Guvernul pentru a limita scumpirile la carburanți

Guvernul pregătește noi măsuri care să atenueze creșterea prețurilor la carburanți. O ședință are loc luni dimineață, iar premierul Ilie Bolojan a promis că o decizie va fi luată „până la finalul zilei”.

Guvernul pregătește noi măsuri în criza prețurilor la carburanți

De la ora 09.00 s-au reunit într-o ședință la Guvern premierul Ilie Bolojan, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, și vicepremierii. Printre măsurile luate în calcul sunt reducerea TVA sau a accizei.

În timp ce ministrul PSD al Energiei spune că nu va accepta nimic altceva în afară de scăderea cotei standard de TVA de 21% sau o reducere a accizei, premierul PNL-ist susține că o reducere a cotei de TVA ar putea fi imposibilă în contextul european în care ne aflăm.

Ministerul Finanțelor pregătește o Ordonanță de Urgență pentru introducerea unui mecanism de accize dinamice la carburanți, a anunțat ministrul Alexandru Nazare, potrivit Digi24.

Ce ar trebui să facă Guvernul pentru a limita scumpirile la carburanți

Eugenia Gușilov, director al think tank-ului Romania Energy Center, a declarat că măsurile adoptate până acum de Guvern, printre care și aceea de a plafona adaosul comercial la carburanți la nivelul mediei din 2025, nu vor ajuta prea mult pentru că „adaosul cel mai mare la prețul combustibililor este al statului român, prin accize și TVA”.

Întrebată de HotNews dacă mai degrabă ar trebui reduse accizele și taxele, aceasta a răspuns: „Da, pentru că în România avem și această situație ciudată, în care TVA-ul se aplică la acciză. Deci TVA-ul de 21% nu se calculează pe costul efectiv al litrului de benzină sau motorină, ci se calculează la 4,5 lei, plus 3 lei, cât e acciza la benzină. Deci baza de calcul pentru TVA este de 7,5 lei. (…) Nu sunt de părere că acciza e ceva sfânt, de care statul nu se poate atinge. E un construct al statului, care, așa cum a fost introdusă, poate fi și scoasă sau redusă. Eu sunt adepta reducerii la jumătate a accizei în momentul de față, adică de la 3 lei la 1,5 lei pentru benzină și de la 2,8 la 1,4 lei pentru motorină. Această măsură ar fi mai vizibilă în prețul final de la pompă”.

Despre scuza că statul nu-și permite pentru că avem un deficit bugetar uriaș, experta a afirmat: „Am toată simpatia pentru Guvernul Bolojan, care are această misiune imposibilă de a curăța „grajdurile lui Augias” lăsate de guvernările anterioare. Nu este o postură de invidiat. Dar atunci când spunem „nu-și permite guvernul” ar trebui să ne întrebăm „oare își permite guvernul să care după el 1500 de companii de stat, din care 100 sunt pe pierdere istorică?” Cât e pierderea acolo? 15 miliarde de lei, adică vreo 3 miliarde de euro. Trebuie să acoperi găurile, risipa, acolo trebuie lucrat, nu doar să ceri publicului sau companiilor să suporte acciză mai mare și TVA mai mare”.

Tags:
Ultima oră
