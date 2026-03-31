Donald Trump nu va putea să obțină ridicarea blocadei asupra , drept care ar fi mai bine să-și retragă trupele. Fostul președinte este de părere că situația ar putea fi ameliorată prin negocieri, de liderii europeni.

Donald Trump ar trebui să plece

Traian Băsescu a comentat, la B1 TV, în emisiunea News Pass, speculațiile referitoare la intențiile lui Donald Trump de a retrage din războiul cu Iranul. În opinia sa, ar fi umilitor pentru acesta, dat fiind că nu și-a atins nici unul dintre obiective.

„Spre rușinea lui Trump (dacă se retrage – n. red.), iese umilit pentru că schimbarea de regim nu le-a reușit, uraniul nu au reușit să-l captureze, cele 450 de kilograme. În plus, pe lângă faptul că nu a atins cele două obiective, lasă Strâmtoarea Ormuz blocată”, a comentat Traian Băsescu.

Mai mult, a arătat fostul președinte, a demonstrat că nu este capabil să-și protejeze aliații din Golful Persic care se bazează pe americani. În opinia sa, în cazul unei retrageri, bilanțul lui Trump în Orientul Mijlociu va fi groaznic.

„Iar cel mai grav este că s-a dovedit incapabil să-și apere aliații. Toți aliații din Golf se vedeau protejați de America. Au fost loviți de Iran fără limite, aproape, ori de câte ori a vrut fără ca SUA să-i poată apăra. Deci domnul Trump iese cu un bilanț groaznic din acest conflict”, a precizat Băsescu.

Europenii pot negocia reluarea traficului în Ormuz

Pe de altă parte, a arătat fostul președinte, dacă se dorește reluarea traficului naval prin Strâmtoarea Ormuz, cel mai bine ar fi ca Donald Trump să retragă trupele ameriane. El crede că liderii europeni ar putea negocia cu oficialii de la Teheran deblocarea strâmtorii

„Realitatea este că dacă vrem să se reia traficul pe Ormuz, cea mai bună soluție este ca domnul Trump să-și ia armata, să plece în SUA pentru că europenii vor reuși să negocieze”, a subliniat Băsescu.

Întrebat dacă europenii ar putea ajunge la o cale de dialog cu iranienii, în cazul în care Donald Trump se va retrage, Traian Băsescu a confirmat. El a spus că, spre deosebire de actualul șef de la , atât liderii europeni, cât și predecesorii săi, au negociat de fiecare dată cu Iranul. Iar aceste negocieri au dus la oarece rezultate.

„Europenii au fost întotdeauna partizanii dialogului așa cum, de altfel au fost și președinții americani anteriori lui Trump. Biden a fost un negociator cu Iranul; președintele Obama a negociat cu Iranul; președintele Bush, tot republican, a negociat cu Iranul”, a exemplificat fostul șef al statului.

Donald Trump trebuie să învețe

Traian Băsescu nu crede că războiul cu Iranul se va încheia ca urmare a bombardamentelor lansate de americani și israelieni. Fostul președinte a declarat că Donald Trump a greșit strategia crezând că Iranul va ceda în fața bombardamentelor.

„Singurul care crede că o rezolvă aruncând bombe este Trump. Doar că – spunea cineva la TV, nu vrea să plastografiez – iranienii nu se predau la avioane. Trump a greșit complet strategia crezând că bombardând Iranul va obține vreo victorie”, a mai spus Băsescu.

El a precizat că Trump și consilierii săi ar trebui să învețe din experiențele precedente, din Afganistan și din Vietnam, de unde americanii s-au retras rușinos. Potrivit spuselor sale, în joc este prestigiul Statelor Unite, ca mare putere, iar Donald Trump trebuie să fie atent la ceea ce face.

„Ar trebui să-i spună cineva, chiar din experiența americană,.. în Afganistan au plecat rușinos, din Vietnam au plecat rușinos… peste tot și-au abandonat aliații, iar dl Trump trebuie să fie foarte atent la ce face legat de prestigiul Americii”, a concluzionat Băsescu.