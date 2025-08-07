Rodica Steluța Coposu, comemorată de liderii PNL: între discreție și devotament față de idealurile fratelui său

Trecerea la cele veșnice a Rodicăi Steluța Coposu, sora mai mică a lui Corneliu Coposu, a stârnit reacții de compasiune și apreciere din partea mai multor lideri ai Partidului Național Liberal. Aceștia au transmis mesaje de condoleanțe și au subliniat contribuția semnificativă a acesteia la păstrarea vie a moștenirii politice a Seniorului.

„A fost un reper de verticalitate și o legătură între generații, păstrând vie amintirea unei familii care a plătit un preț dureros pentru libertatea și demnitatea noastră”, a declarat Mircea Abrudean, președintele Senatului, în mesajul său public. El a subliniat și activitatea civică a Rodicăi Steluța Coposu în fruntea Fundației „Corneliu Coposu”, instituție prin care s-a continuat promovarea valorilor asumate de fostul lider țărănist.

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL, a evidențiat simbolismul dispariției acesteia, afirmând că odată cu ea se închide „un capitol din istoria recentă” și dispare ultimul martor direct al unei familii cu un rol esențial în lupta pentru democrație.

Vicepreședintele Alexandru Muraru a vorbit despre „motorul Fundației Coposu”, amintind de cei 29 de ani în care Rodica Steluța Coposu a promovat activ idealurile fratelui său – statul de drept, libertate și demnitate. „Ea a vegheat ca idealurile lui Corneliu Coposu să nu fie uitate”, a subliniat Muraru.

Mesajele liderilor PNL reflectă nu doar respectul față de o figură discretă, dar activă în spațiul public, ci și atașamentul față de valorile istorice ale democrației românești postdecembriste, întruchipate de familia Coposu.