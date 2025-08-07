B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Rodica Steluța Coposu, comemorată de liderii PNL: între discreție și devotament față de idealurile fratelui său

Rodica Steluța Coposu, comemorată de liderii PNL: între discreție și devotament față de idealurile fratelui său

B1.ro
07 aug. 2025, 15:10
Rodica Steluța Coposu, comemorată de liderii PNL: între discreție și devotament față de idealurile fratelui său
Sursa foto: Fundatia Corneliu Coposu

Trecerea la cele veșnice a Rodicăi Steluța Coposu, sora mai mică a lui Corneliu Coposu, a stârnit reacții de compasiune și apreciere din partea mai multor lideri ai Partidului Național Liberal. Aceștia au transmis mesaje de condoleanțe și au subliniat contribuția semnificativă a acesteia la păstrarea vie a moștenirii politice a Seniorului.

„A fost un reper de verticalitate și o legătură între generații, păstrând vie amintirea unei familii care a plătit un preț dureros pentru libertatea și demnitatea noastră”, a declarat Mircea Abrudean, președintele Senatului, în mesajul său public. El a subliniat și activitatea civică a Rodicăi Steluța Coposu în fruntea Fundației „Corneliu Coposu”, instituție prin care s-a continuat promovarea valorilor asumate de fostul lider țărănist.

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL, a evidențiat simbolismul dispariției acesteia, afirmând că odată cu ea se închide „un capitol din istoria recentă” și dispare ultimul martor direct al unei familii cu un rol esențial în lupta pentru democrație.

Vicepreședintele Alexandru Muraru a vorbit despre „motorul Fundației Coposu”, amintind de cei 29 de ani în care Rodica Steluța Coposu a promovat activ idealurile fratelui său – statul de drept, libertate și demnitate. „Ea a vegheat ca idealurile lui Corneliu Coposu să nu fie uitate”, a subliniat Muraru.

Mesajele liderilor PNL reflectă nu doar respectul față de o figură discretă, dar activă în spațiul public, ci și atașamentul față de valorile istorice ale democrației românești postdecembriste, întruchipate de familia Coposu.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Adrian Năstase îi critică pe politicienii care n-au venit la înmormântarea lui Ion Iliescu: Trebuiau să-l cinstească
Politică
Adrian Năstase îi critică pe politicienii care n-au venit la înmormântarea lui Ion Iliescu: Trebuiau să-l cinstească
Politico, despre Ion Iliescu: „Un bolșevic pentru toate anotimpurile”
Politică
Politico, despre Ion Iliescu: „Un bolșevic pentru toate anotimpurile”
Premierul Bolojan, surprins în spatele lui Văcăroiu, Năstase și Dăncilă, la înmormântarea lui Ion Iliescu
Politică
Premierul Bolojan, surprins în spatele lui Văcăroiu, Năstase și Dăncilă, la înmormântarea lui Ion Iliescu
Ministrul Educației: „Universităţile să-şi păstreze mai departe libertatea de a oferi burse şi suport studenţilor din venituri proprii”
Politică
Ministrul Educației: „Universităţile să-şi păstreze mai departe libertatea de a oferi burse şi suport studenţilor din venituri proprii”
„A fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan pe catafalc” / Gafă uluitoare în direct la Euronews (VIDEO)
Politică
„A fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan pe catafalc” / Gafă uluitoare în direct la Euronews (VIDEO)
Nicușor Dan nu a venit în timpul ceremoniei de la Palatul Cotroceni, dedicată lui Ion Iliescu / Actualul președinte absent și de la slujba de înmormântare
Politică
Nicușor Dan nu a venit în timpul ceremoniei de la Palatul Cotroceni, dedicată lui Ion Iliescu / Actualul președinte absent și de la slujba de înmormântare
Românii pot merge la specialist fără bilet de trimitere de la medicul de familie. Cine poate beneficia de acest lucru și ce a transmis ministrul Sănătății
Politică
Românii pot merge la specialist fără bilet de trimitere de la medicul de familie. Cine poate beneficia de acest lucru și ce a transmis ministrul Sănătății
Mircea Cărtărescu, despre Ion Iliescu: „Tot răul de care-a suferit România în ultimii 35 de ani se leagă indisolubil de acest politician nefast”
Politică
Mircea Cărtărescu, despre Ion Iliescu: „Tot răul de care-a suferit România în ultimii 35 de ani se leagă indisolubil de acest politician nefast”
Cum văd istoricii moștenirea lui Ion Iliescu: „A ucis multe speranțe. Puterea lui s-a bazat și pe a ține România blocată cât mai mult în trecutul comunist” versus „A lăsat România într-o situație mult mai bună față de atunci când a preluat-o”
Politică
Cum văd istoricii moștenirea lui Ion Iliescu: „A ucis multe speranțe. Puterea lui s-a bazat și pe a ține România blocată cât mai mult în trecutul comunist” versus „A lăsat România într-o situație mult mai bună față de atunci când a preluat-o”
Gabriel Zetea (PSD): Atitudinea USR față de funeraliile lui Iliescu e jignitoare și arată lipsă de maturitate (VIDEO)
Politică
Gabriel Zetea (PSD): Atitudinea USR față de funeraliile lui Iliescu e jignitoare și arată lipsă de maturitate (VIDEO)
Ultima oră
16:45 - Tentativă de fraudă informatică prin email: Atacatorii se folosesc de identitatea ROMARG. DNSC avertizează utilizatorii de servicii de găzduire web
16:35 - Surpriză la mormântul lui Ion Iliescu. Ce s-a întâmplat cu crucea fostului președinte (FOTO)
16:26 - Adrian Năstase îi critică pe politicienii care n-au venit la înmormântarea lui Ion Iliescu: Trebuiau să-l cinstească
16:25 - Horia Moculescu, prima reacție după ce în spațiul public au apărut speculațiile privind starea sa de sănătate. „Nu sunt bine”
16:16 - Un căprior aflat în pericol a fost salvat de către pompierii din cadrul ISU Bihor. Ce a pățit animalul
16:14 - Sicriul lui Ion Iliescu a fost așezat pe același afet de tun ca și cel al Regelui Mihai, în 2017. Fostul președinte, condus pe ultimul drum cu onoruri militare (FOTO)
15:54 - Băiețel de 7 ani, mușcat de șarpe. Unde s-a petrecut evenimentul
15:48 - S-a aflat unde era Nicușor Dan în timpul înmormântării lui Ion Iliescu
15:35 - Caz șocant în Reșița! Un bărbat cu dizabilități a fost bătut cu bestialitate, în plină stradă. Ce au spus legiștii
15:19 - Politico, despre Ion Iliescu: „Un bolșevic pentru toate anotimpurile”