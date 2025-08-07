România are șansa unui salt înainte prin AI, susține deputatul liberal Andrei Baciu

Deputatul PNL Andrei Baciu afirmă că inteligența artificială poate deveni un instrument decisiv pentru modernizarea României, dacă este integrată strategic în educație, sănătate și administrația publică.

„În aceste domenii – educație, finanțe, sănătate – dacă România va folosi tehnologii digitale, în special AI, are șansa să facă un salt înainte de zece plus ani”, scrie Andrei Baciu într-un articol de opinie publicat recent.

Baciu consideră că progresele nu pot fi realizate doar prin investiții financiare sau voință politică punctuală. „Reușita unui astfel de proiect constă în înțelegerea nevoilor umane, normale de altfel, ale tuturor celor care lucrează în acest domeniu”, notează el, adăugând că „rezistența la schimbare este naturală”.

Printre exemplele pozitive menționate, Baciu amintește că „Polonia folosește AI pentru calcularea unui indicator de risc pentru fiecare contribuabil, reducând evaziunea fiscală cu 35%”, iar „Irlanda a implementat AI pentru automatizarea procesului de categorizare a întrebărilor contribuabililor, crescând acuratețea de la 70% la 97%”.

Referitor la educație, parlamentarul liberal avertizează că progresele sunt lente și inegale: „Toate ca toate, însă o țară fără educație chiar nu poate avea mari rezultate. Și nici ambiții prea mari.”

În final, Baciu formulează ideea centrală a textului: „România nu are nevoie de AI pentru că e trending. Are nevoie pentru că poate să-și rezolve probleme reale: colectarea taxelor, eficiența sistemului de sănătate, educația adaptată secolului XXI.”