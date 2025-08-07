B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » România are șansa unui salt înainte prin AI, susține deputatul liberal Andrei Baciu

România are șansa unui salt înainte prin AI, susține deputatul liberal Andrei Baciu

B1.ro
07 aug. 2025, 18:49
România are șansa unui salt înainte prin AI, susține deputatul liberal Andrei Baciu
Sursa foto: Andrei Baciu / Facebook

Deputatul PNL Andrei Baciu afirmă că inteligența artificială poate deveni un instrument decisiv pentru modernizarea României, dacă este integrată strategic în educație, sănătate și administrația publică.

„În aceste domenii – educație, finanțe, sănătate – dacă România va folosi tehnologii digitale, în special AI, are șansa să facă un salt înainte de zece plus ani”, scrie Andrei Baciu într-un articol de opinie publicat recent.

Baciu consideră că progresele nu pot fi realizate doar prin investiții financiare sau voință politică punctuală. „Reușita unui astfel de proiect constă în înțelegerea nevoilor umane, normale de altfel, ale tuturor celor care lucrează în acest domeniu”, notează el, adăugând că „rezistența la schimbare este naturală”.

Printre exemplele pozitive menționate, Baciu amintește că „Polonia folosește AI pentru calcularea unui indicator de risc pentru fiecare contribuabil, reducând evaziunea fiscală cu 35%”, iar „Irlanda a implementat AI pentru automatizarea procesului de categorizare a întrebărilor contribuabililor, crescând acuratețea de la 70% la 97%”.

Referitor la educație, parlamentarul liberal avertizează că progresele sunt lente și inegale: „Toate ca toate, însă o țară fără educație chiar nu poate avea mari rezultate. Și nici ambiții prea mari.”

În final, Baciu formulează ideea centrală a textului: „România nu are nevoie de AI pentru că e trending. Are nevoie pentru că poate să-și rezolve probleme reale: colectarea taxelor, eficiența sistemului de sănătate, educația adaptată secolului XXI.”

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Motivul real pentru care Liviu Dragnea nu a mers la înmormântarea lui Ion Iliescu: “Eu am așteptat” (VIDEO)
Politică
Motivul real pentru care Liviu Dragnea nu a mers la înmormântarea lui Ion Iliescu: “Eu am așteptat” (VIDEO)
Zetea (PSD) l-a criticat pe Nicușor Dan pentru că n-a mers la funeraliile lui Iliescu: „Atunci când ocupi o funcție de demnitate publică, trebuie să oferi respectul cuvenit funcției pe care o ocupi” (VIDEO)
Politică
Zetea (PSD) l-a criticat pe Nicușor Dan pentru că n-a mers la funeraliile lui Iliescu: „Atunci când ocupi o funcție de demnitate publică, trebuie să oferi respectul cuvenit funcției pe care o ocupi” (VIDEO)
Cum explică Diana Buzoianu numirile controversate la șefia Romsilva: „Din păcate, azi, legea face din ministru un notar” (VIDEO)
Politică
Cum explică Diana Buzoianu numirile controversate la șefia Romsilva: „Din păcate, azi, legea face din ministru un notar” (VIDEO)
Adrian Năstase îi critică pe politicienii care n-au venit la înmormântarea lui Ion Iliescu: Trebuiau să-l cinstească
Politică
Adrian Năstase îi critică pe politicienii care n-au venit la înmormântarea lui Ion Iliescu: Trebuiau să-l cinstească
Politico, despre Ion Iliescu: „Un bolșevic pentru toate anotimpurile”
Politică
Politico, despre Ion Iliescu: „Un bolșevic pentru toate anotimpurile”
Rodica Steluța Coposu, comemorată de liderii PNL: între discreție și devotament față de idealurile fratelui său
Politică
Rodica Steluța Coposu, comemorată de liderii PNL: între discreție și devotament față de idealurile fratelui său
Premierul Bolojan, surprins în spatele lui Văcăroiu, Năstase și Dăncilă, la înmormântarea lui Ion Iliescu
Politică
Premierul Bolojan, surprins în spatele lui Văcăroiu, Năstase și Dăncilă, la înmormântarea lui Ion Iliescu
Ministrul Educației: „Universităţile să-şi păstreze mai departe libertatea de a oferi burse şi suport studenţilor din venituri proprii”
Politică
Ministrul Educației: „Universităţile să-şi păstreze mai departe libertatea de a oferi burse şi suport studenţilor din venituri proprii”
„A fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan pe catafalc” / Gafă uluitoare în direct la Euronews (VIDEO)
Politică
„A fost așezat sicriul cu trupul neînsuflețit al președintelui Nicușor Dan pe catafalc” / Gafă uluitoare în direct la Euronews (VIDEO)
Nicușor Dan nu a venit în timpul ceremoniei de la Palatul Cotroceni, dedicată lui Ion Iliescu / Actualul președinte absent și de la slujba de înmormântare
Politică
Nicușor Dan nu a venit în timpul ceremoniei de la Palatul Cotroceni, dedicată lui Ion Iliescu / Actualul președinte absent și de la slujba de înmormântare
Ultima oră
19:18 - Motivul real pentru care Liviu Dragnea nu a mers la înmormântarea lui Ion Iliescu: “Eu am așteptat” (VIDEO)
19:08 - Florin Dumitrescu, de nerecunoscut. Schimbarea de look nu a fost pe placul soției: „Îmi e rușine să ies cu el”
19:06 - Ce poți vedea pe cer în august: planete, meteori și o privire uimitoare spre viitorul Soarelui
18:52 - Zetea (PSD) l-a criticat pe Nicușor Dan pentru că n-a mers la funeraliile lui Iliescu: „Atunci când ocupi o funcție de demnitate publică, trebuie să oferi respectul cuvenit funcției pe care o ocupi” (VIDEO)
18:44 - „Femeia în rochie albastră”, bătută de mineri în 1990, rupe tăcerea chiar în ziua în care Iliescu a fost înmormântat: “Nu mă gândeam că o să mănânc o așa bătaie”. A povestit cum s-a întâmplat totul
18:37 - Două locuințe au fost distruse de un incendiu violent în Bacău, comuna Buhoci
18:35 - Câte salarii medii sunt necesare pentru cumpărarea unui metru pătrat dintr-o locuință, în marile orașe din România?
18:19 - Cum explică Diana Buzoianu numirile controversate la șefia Romsilva: „Din păcate, azi, legea face din ministru un notar” (VIDEO)
18:10 - Un bărbat din Germania și-a „furat” propriul autoturism. Cum a reușit acesta
18:02 - Un bărbat și un copil, în stare gravă după ce au făcut baie într-o piscină gonflabilă, în Sibiu. Ce s-a întâmplat?