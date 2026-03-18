B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
România, vizată de Iran? Reacția ministrului Oanei Țoiu la amenințările Teheranului

Ana Maria
18 mart. 2026, 12:00
Oana Ţoiu (USR), ministra de Externe. Sursa foto: Oana Țoiu / Facebook
Cuprins
  1. De ce a transmis Iran un mesaj către România
  2. România, vizată de Iran? Ce spune MAE despre riscurile pentru țara noastră
  3. De ce sunt vizate bazele din România
  4. România, vizată de Iran? Există un risc real de escaladare?

România, vizată de Iran? Teheranul a reacționat după ce România a acceptat prezența avioanelor SUA în baze militare. MAE dă asigurări că nu există riscuri de atac.

De ce a transmis Iran un mesaj către România

Tensiunile internaționale ajung și în prim-planul României, după ce autoritățile de la Teheran au reacționat la decizia țării noastre de a permite Statelor Unite să utilizeze bazele militare de la Kogălniceanu și Câmpia Turzii.

Mesajul transmis de partea iraniană a ridicat semne de întrebare, însă oficialii români susțin că nu este vorba despre o amenințare directă.

România, vizată de Iran? Ce spune MAE despre riscurile pentru țara noastră

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a explicat că românii nu au motive de îngrijorare și că eventualele reacții ale Iranului ar putea fi doar la nivel diplomatic.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, atunci când a fost întrebat, a spus că o să existe în viitor consecinţe la nivel politic şi juridic. Nu există ameninţări directe din partea Iranului, românii se pot simţi în siguranţă în continuare. Conversaţia care a avut loc între presă şi oficialul iranian nu a avut un răspuns care privea retaliere din perspectivă militară.
S-a referit explicit la consecinţe de ordin politic şi juridic ceea ce înseamnă o conversaţie mai departe în cadrul ONU. Doamna ambasadoare a fost adusă în România, dar noi avem în continuare personal diplomatic acolo pentru a putea fi alături de românii de acolo„, a menționat Oana Ţoiu, potrivit Observator.

De ce sunt vizate bazele din România

Reacția Iranului vine în contextul în care Statele Unite folosesc facilități militare din România pentru operațiuni de realimentare și supraveghere.

Baze precum Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii au devenit puncte strategice importante în cadrul operațiunilor NATO din regiune.

România, vizată de Iran? Există un risc real de escaladare?

Chiar dacă în Orientul Mijlociu situația rămâne tensionată, oficialii români susțin că nu există indicii privind un posibil atac asupra României.

Declarațiile autorităților indică faptul că eventualele consecințe vor fi discutate în plan diplomatic, inclusiv în cadrul organizațiilor internaționale.

Tags:
Ultima oră
14:10 - Geely dă peste cap piața auto: 10.000 de Zeekr 8X, vândute în mai puțin de o oră
14:09 - Iulia Albu, după ce a fost numită „toxică” de Andreea Bălan: „Nu este prima și nici ultima persoană care emite păreri fără să le susțină”
14:01 - Instagram renunță la o funcție, începând din luna mai 2026: Cine va putea avea acces la conversații
13:58 - Război pe păcănele în Sectorul 3. Loteria Română cere statut special. Vrea să-și păstreze păcănelele (VIDEO)
13:45 - Caransebeş: Un medic şi-a ţinut tatăl internat doi ani în spital, pe banii statului
13:32 - Circ în Parlament. Matematica le-a dat mari bătăi de cap. A trecut sau nu amendamentul PSD: „Lăsați-mă să mă clarific. 5 minute, da?”
13:32 - Sfântul Chiril, prăznuit pe 18 martie. Viața plină de încercări a unui mare ierarh
13:25 - O femeie speriată de un robot umanoid a ajuns la spital: „N-ai treabă, de ce mă deranjezi? Ai înnebunit?”
13:16 - Îngrijirea dentară în timpul sarcinii: când este sigur să mergi la dentist și ce proceduri sunt permise
13:06 - Victor Ponta: USR-iștii sunt niște antihriști