România a început anul 2026 cu schimbări vizibile la pompă, după majorarea accizelor, evoluție care a împins prețurile carburanților peste nivelul unor piețe occidentale. Datele europene arată că benzina și motorina au intrat într-o zonă de preț considerată până recent improbabilă pentru consumatorii români.

Cum au fost transferate noile taxe în prețul carburanților

Majorarea accizelor de la 1 ianuarie 2026 a avut un efect imediat și integral asupra prețurilor afișate la pompă. Benzina s-a scumpit cu 34 de bani pe litru, iar motorina cu 31 de bani, exact valoarea taxelor suplimentare.

Comercianții au aplicat uniform aceste creșteri, fără a absorbi o parte din impactul fiscal, ceea ce a accelerat scumpirile. Deși la începutul lunii ianuarie a existat o reducere temporară de patru bani pe litru, tendința ascendentă a revenit rapid.

În ultimul an, au resimțit trei runde consecutive de majorări ale accizelor, completate de creșterea TVA. În România, taxa pe valoare adăugată se aplică inclusiv accizei, amplificând presiunea fiscală asupra prețului final.

De ce benzina din România a devenit mai scumpă decât în Vest

Conform unei analize realizată pe baza datelor Oil Bulletin, prețul mediu al benzinei standard de 95 a ajuns la aproximativ 1,49 euro pe litru. Chiar dacă valoarea rămâne sub media europeană, poziționarea României s-a modificat semnificativ.

Țara a coborât pe locul 17 în clasamentul Uniunii Europene, ordonat de la cele mai mici la cele mai mari prețuri. Astfel, benzina este mai scumpă în România decât în Spania, Austria sau Suedia, piețe percepute anterior drept mai costisitoare.În același timp, motorina de la noi a ajuns mai scumpă decât în Spania, Austria sau Suedia, chiar peste nivelul din Grecia.

Motorina urmează același traseu ascendent, cu un preț mediu de aproximativ 1,53 euro pe litru. Nivelul este foarte apropiat de media Uniunii Europene, estimată la 1,545 euro pe litru, potrivit SpotMedia.

Cum vor arăta scumpirile la pompă în acest an

Accizele la carburanți sunt ajustate anual în funcție de inflație, conform Codului Fiscal, ceea ce menține deschisă perspectiva unor noi majorări. Premierul Ilie Bolojan a declarat că în 2026 nu vor fi introduse suplimentare, cu condiția reducerii cheltuielilor bugetare.

Analiștii CFA România avertizează însă că riscurile fiscale rămân ridicate, iar scenariile pesimiste nu sunt excluse. „Undeva la 23-24%, similar cu media UE”, a estimat Adrian Codirlașu, referindu-se la o posibilă majorare a TVA.