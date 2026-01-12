B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » România intră în topul scumpirilor la carburanți după majorarea accizelor. Cum au ajuns benzina și motorina mai scumpe decât în Spania sau Austria

România intră în topul scumpirilor la carburanți după majorarea accizelor. Cum au ajuns benzina și motorina mai scumpe decât în Spania sau Austria

Iulia Petcu
12 ian. 2026, 16:03
România intră în topul scumpirilor la carburanți după majorarea accizelor. Cum au ajuns benzina și motorina mai scumpe decât în Spania sau Austria
Sursa foto: DreamsTime
Cuprins
  1. Cum au fost transferate noile taxe în prețul carburanților
  2. De ce benzina din România a devenit mai scumpă decât în Vest
  3. Cum vor arăta scumpirile la pompă în acest an

România a început anul 2026 cu schimbări vizibile la pompă, după majorarea accizelor, evoluție care a împins prețurile carburanților peste nivelul unor piețe occidentale. Datele europene arată că benzina și motorina au intrat într-o zonă de preț considerată până recent improbabilă pentru consumatorii români.

Cum au fost transferate noile taxe în prețul carburanților

Majorarea accizelor de la 1 ianuarie 2026 a avut un efect imediat și integral asupra prețurilor afișate la pompă. Benzina s-a scumpit cu 34 de bani pe litru, iar motorina cu 31 de bani, exact valoarea taxelor suplimentare.

Comercianții au aplicat uniform aceste creșteri, fără a absorbi o parte din impactul fiscal, ceea ce a accelerat scumpirile. Deși la începutul lunii ianuarie a existat o reducere temporară de patru bani pe litru, tendința ascendentă a revenit rapid.

În ultimul an, șoferii au resimțit trei runde consecutive de majorări ale accizelor, completate de creșterea TVA. În România, taxa pe valoare adăugată se aplică inclusiv accizei, amplificând presiunea fiscală asupra prețului final.

De ce benzina din România a devenit mai scumpă decât în Vest

Conform unei analize Economica realizată pe baza datelor Oil Bulletin, prețul mediu al benzinei standard de 95 a ajuns la aproximativ 1,49 euro pe litru. Chiar dacă valoarea rămâne sub media europeană, poziționarea României s-a modificat semnificativ.

Țara a coborât pe locul 17 în clasamentul Uniunii Europene, ordonat de la cele mai mici la cele mai mari prețuri. Astfel, benzina este mai scumpă în România decât în Spania, Austria sau Suedia, piețe percepute anterior drept mai costisitoare.În același timp, motorina de la noi a ajuns mai scumpă decât în Spania, Austria sau Suedia, chiar peste nivelul din Grecia.

Motorina urmează același traseu ascendent, cu un preț mediu de aproximativ 1,53 euro pe litru. Nivelul este foarte apropiat de media Uniunii Europene, estimată la 1,545 euro pe litru, potrivit SpotMedia.

Cum vor arăta scumpirile la pompă în acest an

Accizele la carburanți sunt ajustate anual în funcție de inflație, conform Codului Fiscal, ceea ce menține deschisă perspectiva unor noi majorări. Premierul Ilie Bolojan a declarat că în 2026 nu vor fi introduse taxe suplimentare, cu condiția reducerii cheltuielilor bugetare.

Analiștii CFA România avertizează însă că riscurile fiscale rămân ridicate, iar scenariile pesimiste nu sunt excluse. „Undeva la 23-24%, similar cu media UE”, a estimat Adrian Codirlașu, referindu-se la o posibilă majorare a TVA.

Tags:
Citește și...
Dacia și Renault, amendate de Consiliul Concurenței. Ar fi blocat piața muncii și ar fi ținut jos salariile angajaților
Economic
Dacia și Renault, amendate de Consiliul Concurenței. Ar fi blocat piața muncii și ar fi ținut jos salariile angajaților
UE scumpește artificial mașinile venite din China. Chinezii nu au voie să vândă ieftin
Economic
UE scumpește artificial mașinile venite din China. Chinezii nu au voie să vândă ieftin
Rezultate istorice pentru Pilonul 2 după aproape 18 ani de funcționare. Ce sume au strâns românii și când pot fi retrași banii
Economic
Rezultate istorice pentru Pilonul 2 după aproape 18 ani de funcționare. Ce sume au strâns românii și când pot fi retrași banii
Un consilier din BNR trage un semnal de alarmă: „Reducerea de 10% a cheltuielilor din administraţie nu va fi suficientă”. Ce trebuie să știe toți românii
Economic
Un consilier din BNR trage un semnal de alarmă: „Reducerea de 10% a cheltuielilor din administraţie nu va fi suficientă”. Ce trebuie să știe toți românii
Consum-record de gaze în România. Importăm masiv, deși ministrul Energiei spunea că avem tot ce ne trebuie
Economic
Consum-record de gaze în România. Importăm masiv, deși ministrul Energiei spunea că avem tot ce ne trebuie
Veniturile populației au început să scadă. O treime din banii românilor se duc pe taxe și impozite
Economic
Veniturile populației au început să scadă. O treime din banii românilor se duc pe taxe și impozite
Românii nu vor îngheța în perioada geroasă. Bogdan Ivan dă asigurări că există suficient gaz în depozite
Economic
Românii nu vor îngheța în perioada geroasă. Bogdan Ivan dă asigurări că există suficient gaz în depozite
ANAF face ordine între contribuabili. Sunt vizate firmele ce nu-și depun situațiile financiare anuale
Economic
ANAF face ordine între contribuabili. Sunt vizate firmele ce nu-și depun situațiile financiare anuale
EXCLUSIV: Nou scandal în Guvernul Bolojan. PSD și USR se ceartă din cauza acordului Mercosur. PSD o acuză pe Oana Țoiu de trădare (VIDEO)
Economic
EXCLUSIV: Nou scandal în Guvernul Bolojan. PSD și USR se ceartă din cauza acordului Mercosur. PSD o acuză pe Oana Țoiu de trădare (VIDEO)
Creșterea unui copil în România costă mai mult decât crezi. Află cât ajung să plătească părinții până la 18 ani
Economic
Creșterea unui copil în România costă mai mult decât crezi. Află cât ajung să plătească părinții până la 18 ani
Ultima oră
16:19 - Cum îl apără PSD pe Marinescu în scandalul de plagiat: „Manevră josnică”
16:04 - Autostrada viitorului: Unde se află drumul care încarcă vehiculele electrice în mers
16:02 - Greșeala banală care îți poate distruge prăjitura. Diferența esențială dintre bicarbonatul de sodiu și praful de copt
15:58 - Dacia și Renault, amendate de Consiliul Concurenței. Ar fi blocat piața muncii și ar fi ținut jos salariile angajaților
15:43 - A fost lansată prima păpușă Barbie cu autism. Cum arată și ce accesorii speciale include
15:37 - Newsweek: Liderul AUR, Dan Dungaciu: bursier, șef de proiect, invitat la Universitatea lui George Soros. Azi, îl atacă
15:29 - UE scumpește artificial mașinile venite din China. Chinezii nu au voie să vândă ieftin
15:29 - Ana Maria Barnoschi, record personal la vacanțe: „Am avut în jur de 7-8 sejururi”. Unde și-ar cumpăra o casă de vacanță
15:16 - Maia Sandu spune deschis cum ar vota la un referendum pentru unirea cu România. Ce șanse există ca un astfel de vot să fie organizat
14:59 - Cât mai ține gerul în România. ANM a anunțat cum va fi vremea în următoarele două săptămâni