Acasa » Politică » Ruptură surprinzătoare în tabăra suveranistă. Cum a reacționat Anca Alexandrescu după ce Călin Georgescu a evitat să o susțină la Primăria Capitalei: “Nimic nu mă va opri”

Ruptură surprinzătoare în tabăra suveranistă. Cum a reacționat Anca Alexandrescu după ce Călin Georgescu a evitat să o susțină la Primăria Capitalei: “Nimic nu mă va opri”

Ana Maria
03 nov. 2025, 10:58
Ruptură surprinzătoare în tabăra suveranistă. Cum a reacționat Anca Alexandrescu după ce Călin Georgescu a evitat să o susțină la Primăria Capitalei: “Nimic nu mă va opri”
Sursa foto: Captura video Youtube
Cuprins
  1. Ce a declarat Călin Georgescu despre alegerile din București
  2. Cum justifică Călin Georgescu refuzul de a se implica politic
  3. Ruptură surprinzătoare în tabăra suveranistă. Cum a reacționat Anca Alexandrescu

Ruptură surprinzătoare în tabăra suveranistă. După luni de colaborare și declarații de susținere, Călin Georgescu s-a delimitat de candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei. Fostul candidat la prezidențiale a transmis că nu recunoaște legitimitatea actualului proces electoral și că nu susține „niciun partid, nou sau vechi”.

În replică, Anca Alexandrescu, cea care și-a anunțat candidatura la Primăria Generală, a avut o reacție tranșantă pe Facebook: „Eu sunt Anca și nimic nu mă va opri!”.

Anca Alexandrescu a anunțat oficial intrarea în cursă pe 28 octombrie și a promis o administrație „transparentă, curajoasă și orientată spre cetățeni”, într-un București „rămas captiv intereselor de partid”.

Ce a declarat Călin Georgescu despre alegerile din București

Călin Georgescu a anunțat că nu va susține niciun candidat la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie. El a motivat, într-un mesaj video publicat duminică seară pe pagina sa oficială de Facebook, că decizia sa este una „morală și spirituală”:

„Așa cum nu există democrație fără spiritualitate, tot așa nu poate exista politică adevărată fără credință. Prefer adevărul spus direct. Nu am cerut niciunui partid, nou sau vechi, să vorbească în numele meu. Nu sunt un om politic, ci un om al credinței.”, a mai spus Georgescu.

Cum justifică Călin Georgescu refuzul de a se implica politic

Călin Georgescu a criticat actuala administrație, pe care o consideră ilegitimă:

„Un guvern ilegitim nu poate face alegeri legitime, nici la București, nici oriunde altundeva. Avem precedentul anulării alegerilor din 6 decembrie 2024 și mascarada celor din mai 2025. Nu pot crede în aceste alegeri și consider că electoratul ar trebui să se gândească de două ori înainte de a valida o farsă.”, a mai adăugat fostul candidat la prezidențiale.

El a vorbit și despre nevoia unei renașteri spirituale: „Țara nu moare dacă are oameni care cred în ea. Țara are nevoie de Dumnezeu, de inimi neînfricate și de suflete care să se roage neîncetat pentru ea.”

Mesajul său s-a încheiat cu o declarație fermă: „Nu refuz, dar nu pot crede în aceste alegeri. Când democrația se va întoarce, vor fi alegeri libere peste tot, nu doar la București.”

Ruptură surprinzătoare în tabăra suveranistă. Cum a reacționat Anca Alexandrescu

La câteva ore după declarațiile lui Georgescu, Anca Alexandrescu a postat pe Facebook un mesaj scurt: „Eu sunt Anca și nimic nu mă va opri!”

Reacția a venit în contextul unei colaborări strânse între cei doi, atât profesional, cât și ideologic. Georgescu a fost invitat constant în emisiunea Culisele Statului Paralel, fiind considerat o voce importantă a curentului suveranist.

În luna august, Georgescu o descria pe Anca Alexandrescu drept „o femeie curajoasă, cu vocație pentru dreptate și adevăr”. Decizia actuală de a nu o susține public pe ea la Primăria Capitalei a fost percepută de mulți susținători ca o răcire bruscă în alianța informală din zona naționalistă, potrivit Știripesurse.

Partidul lui George Simion urmează să decidă dacă va sprijini oficial candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei. Decizia va fi luată în cadrul Consiliului Național de Conducere de luni.

Tags:
