Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, nu crede că este oportun ca România să majoreze salariul minim în acest moment. El respinge ideea unui infringement pe această temă impus de Comisia Europeană.

Ministrul Finanțelor nu crede că salariul minim trebuie mărit

consideră că, în acest moment, nu este oportună creşterea salariului minim pe economie. El susține că acest tip de venituri a crescut, cu 75%, începând cu 2021, pe fondul scăderii economice. Totodată, ministrul Finanțelor respinge ideea avansată de Sorin Grindeanu, că România riscă un infringement din partea .

„Dacă ne uităm la salariul minim… ar trebui să ne uităm în dinamica din ultimii ani. Pe un fond de decelerare economică, de scădere economică an de an, din 2021 până astăzi, noi am crescut salariul minim cu 75%. Cred că ar trebui să fim atenţi, cred că ar trebuie să punem mai mult preţ pe coordonarea între dinamica economiei şi creşterile salariului minim”, a declarat Alexandru Nazare.

Potrivit spuselor sale, în acest interval de timp, salariul minim a crescut de la 2.300 de la 4.050 de lei brut. El spune că această majorare nu este susținută de competitivitatea economică.

„Noi am crescut de la 2.300 la 4.050. Totuşi, nu putem să nu ţinem cont de competitivitatea economiei, mai ales când ne dorim să o relansăm”, a declarat ministrul, potrivit antena3.ro.

Nazare nu crede că va fi impus un infringement

Alexandru Nazare respinge ideea unei proceduri de infringement din partea Comisiei Europene, dacă nu majorăm salariul minim. El a spus că în acest caz este vorba despre „adecvarea salariului minim”. Întrebat dacă salariul minim trebuie majorat, ministrul Finanţelor a spus că „mai degrabă” nu. El a declarat că nu este momentul oportun pentru o astfel de decizie.

Preşedintele interimar al PSD, , a afirmat că a vorbit cu comisarul european Roxana Mînzatu despre o îngheţare a salariului minim. Aceasta i-ar fi transmis că România ar intra într-o dacă n-o va face. Liderul PSD a spus că Grindeanu a declarat că a fost o discuţie în coaliţie şi, de principiu, toată lumea a fost de acord ca salariul minim să fie majorat.

„Între timp, inclusiv azi dimineaţă am avut o discuţie cu , au intervenit câteva modificări. Doamna comisar Roxana Mînzatu ne-a informat că e posibil să intrăm într-o zonă de infringement, dacă nu facem această majorare. Ştiu că peste două zile e acel Consiliu Tripartit”, a mai spus Grindeanu în urmă cu câtva timp.

Înghețarea salariului minim pe economie este dorită de Ilie Bolojan. Guvernul a transmis, după şedinţa Consiliului Naţional Tripartit, că este foarte probabil ca salariul minim brut să fie înghețat. Anul acesta salariul minim net pe economie este în jur de 2.574 de lei. Suma este insuficientă pentru a duce un trai decent, mai ales că guvernul Bolojan a pus întreaga povară fiscală pentru reducerea deficitului pe umerii românilor de rând.