Politică » Scandal monstru în Consiliul Local Brașov: 2,7 milioane de euro pentru restaurarea unor troițe/ USR, redus la tăcere de PSD, PNL și AUR după ce a cerut explicații

Scandal monstru în Consiliul Local Brașov: 2,7 milioane de euro pentru restaurarea unor troițe/ USR, redus la tăcere de PSD, PNL și AUR după ce a cerut explicații

George Lupu
27 sept. 2025, 21:37
Scandal monstru în Consiliul Local Brașov: 2,7 milioane de euro pentru restaurarea unor troițe/ USR, redus la tăcere de PSD, PNL și AUR după ce a cerut explicații
Sursa Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce a provocat scandalul în Consiliul Local Brașov
  2. Explicațiile primarului din Brașov

Scandal monstru în Consiliul Local Brașov! Consilierii USR au cerut explicații pentru sumele uriașe propuse în proiectul pentru „consolidarea, restaurarea, amenajarea și punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu – Lot 1 – Troițe”. Mai exact, suma prevăzută este de 270.000 de euro pentru fiecare dintre cele 10 troițe vizate.

Ce a provocat scandalul în Consiliul Local Brașov

În cele din urmă, PNL, PSD și AUR au votat împotriva obiecțiilor ridicate de USR, în Consiliul Local Brașov, astfel că proiectul pentru construcția troițelor a fost adoptat.

Consilierii USR acuză că la dosarul proiectului nu existau studiile care au stat la baza fundamentării costurilor uriașe pentru fiecare troiță.

În cele din urmă, proiectul a trecut în Consiliul Local Brașov, fiind susținut de PNL, PSD și AUR, în timp ce USR și FDGR au votat împotrivă.

Potrivit reprezentanților USR, unele troițe nici măcar nu aveau adresă specificată. Despre acest lucru, primarul George Scripcaru a spus că: „Eroare materială, deja corectată. Restul sunt opinii personale, doar ca să vă aflați în treabă.”

Un inginer de industrie a lemnului, citat de monitorulexpres.ro, a criticat dur costurile: „O troiță din beton și lemn nu are cum să coste 25-27.000 de euro pe metru pătrat. Doar patru sunt degradate, restul arată bine. Prețurile nu au nicio fundamentare.”

Explicațiile primarului din Brașov

Scripcaru a replicat că fiind vorba de monumente istorice, costurile includ consultanță, avize și expertiză, subliniind că proiectele vor fi verificate de ADR Centru și alte organisme.

La rândul său, Bianca Surdilă, de la Serviciul Elaborare și Implementare Proiecte, a explicat: „Nu e vorba doar de lemn, ci de restaurare complexă – piatră, pictură, artă murală. Fiecare intervenție cere supraveghere arheologică și specialiști plătiți la nivelul muncii lor.”

Dezbaterile au fost și mai tensionate după ce consilierul USR Alexandru Gheorghe a reclamat că nu i s-a permis să ia cuvântul în repetate rânduri, fiind întrerupt de președinta ședinței Alexandra Crivineanu (PSD). Situația a stârnit certuri în sală și acuzații de limitare a libertății de exprimare și a dezbaterii publice.

În ciuda protestelor, proiectul a fost aprobat, primarul susținând că se va obține finanțare europeană nerambursabilă.

Ministrul Sănătății vrea să demită conducerea DSP Iași și cere schimbarea din funcţie a managerului spitalului „Sf. Maria”
Ministrul Sănătății vrea să demită conducerea DSP Iași și cere schimbarea din funcţie a managerului spitalului „Sf. Maria”
Gheorghe Falcă, îndemn la vot înaintea alegerilor din R. Moldova: Europa înseamnă siguranță și investiții, Rusia înseamnă război și sărăcie. România este alături de voi
Gheorghe Falcă, îndemn la vot înaintea alegerilor din R. Moldova: Europa înseamnă siguranță și investiții, Rusia înseamnă război și sărăcie. România este alături de voi
Ionuț Moșteanu, despre alegerile din Republica Moldova: „Ce se întâmplă mâine va fi un test de reziliență în mijlocul unui război hibrid declanșat de Rusia”
Ionuț Moșteanu, despre alegerile din Republica Moldova: „Ce se întâmplă mâine va fi un test de reziliență în mijlocul unui război hibrid declanșat de Rusia”
Nicușor Dan cere Guvernului măsuri urgente după tragedia de la spitalul din Iași: „În România infecțiile nosocomiale și infrastructura depășită pun în pericol viața pacienților”
Nicușor Dan cere Guvernului măsuri urgente după tragedia de la spitalul din Iași: „În România infecțiile nosocomiale și infrastructura depășită pun în pericol viața pacienților”
Traian Băsescu, despre tragedia de la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, unde 6 copii au murit: „Avem ce am vrut, vechiul sistem rămas fără control, fără exigență asupra activității medicale în spitale”
Traian Băsescu, despre tragedia de la Spitalul „Sf. Maria” din Iași, unde 6 copii au murit: „Avem ce am vrut, vechiul sistem rămas fără control, fără exigență asupra activității medicale în spitale”
Rectificarea bugetară intră în linie dreaptă: Nazare confirmă publicarea proiectului săptămâna viitoare
Rectificarea bugetară intră în linie dreaptă: Nazare confirmă publicarea proiectului săptămâna viitoare
Șoșoacă, replică pentru procurorii care o anchetează: „Cu ce să mă ia, cu macaraua? Vin cu tancul sovietic la Parchet!”
Șoșoacă, replică pentru procurorii care o anchetează: „Cu ce să mă ia, cu macaraua? Vin cu tancul sovietic la Parchet!”
Oana Țoiu: „Suntem într-un moment cât se poate de complicat și de altfel periculos” / „Miza noastră comună rămâne foarte clar pacea”
Oana Țoiu: „Suntem într-un moment cât se poate de complicat și de altfel periculos” / „Miza noastră comună rămâne foarte clar pacea”
Consilierul economic al lui Nicușor Dan: „Este o prostie să ne întrebăm dacă vrem pensii și educație sau vrem drone și sateliți” / „Lumea se schimbă și noi refuzăm să ne schimbăm cu ea”
Consilierul economic al lui Nicușor Dan: „Este o prostie să ne întrebăm dacă vrem pensii și educație sau vrem drone și sateliți” / „Lumea se schimbă și noi refuzăm să ne schimbăm cu ea”
Nicușor Dan, despre căsătoria cu Mirabela Grădinaru: „Este o chestiune personală”. Când va face șeful statului nunta
Nicușor Dan, despre căsătoria cu Mirabela Grădinaru: „Este o chestiune personală”. Când va face șeful statului nunta
