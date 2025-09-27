Scandal monstru în Consiliul Local Brașov! Consilierii USR au cerut explicații pentru sumele uriașe propuse în proiectul pentru „consolidarea, restaurarea, amenajarea și punerea în valoare a obiectivelor de patrimoniu – Lot 1 – Troițe”. Mai exact, suma prevăzută este de 270.000 de euro pentru fiecare dintre cele 10 troițe vizate.

Ce a provocat scandalul în Consiliul Local Brașov

În cele din urmă, PNL, PSD și AUR au votat împotriva obiecțiilor ridicate de USR, în Consiliul Local Brașov, astfel că proiectul pentru construcția troițelor a fost adoptat.

Consilierii USR acuză că la dosarul proiectului nu existau studiile care au stat la baza fundamentării costurilor uriașe pentru fiecare troiță.

În cele din urmă, proiectul a trecut în Consiliul Local Brașov, fiind susținut de PNL, PSD și AUR, în timp ce USR și FDGR au votat împotrivă.

Potrivit reprezentanților USR, unele troițe nici măcar nu aveau adresă specificată. Despre acest lucru, primarul George Scripcaru a spus că: „Eroare materială, deja corectată. Restul sunt opinii personale, doar ca să vă aflați în treabă.”

Un inginer de industrie a lemnului, citat de , a criticat dur costurile: „O troiță din beton și lemn nu are cum să coste 25-27.000 de euro pe metru pătrat. Doar patru sunt degradate, restul arată bine. Prețurile nu au nicio fundamentare.”

Explicațiile primarului din Brașov

Scripcaru a replicat că fiind vorba de monumente istorice, costurile includ consultanță, avize și expertiză, subliniind că proiectele vor fi verificate de ADR Centru și alte organisme.

La rândul său, Bianca Surdilă, de la Serviciul Elaborare și Implementare Proiecte, a explicat: „Nu e vorba doar de lemn, ci de restaurare complexă – piatră, pictură, artă murală. Fiecare intervenție cere supraveghere arheologică și specialiști plătiți la nivelul muncii lor.”

Dezbaterile au fost și mai tensionate după ce consilierul USR Alexandru Gheorghe a reclamat că nu i s-a permis să ia cuvântul în repetate rânduri, fiind întrerupt de președinta ședinței Alexandra Crivineanu (PSD). Situația a stârnit certuri în sală și acuzații de limitare a libertății de exprimare și a dezbaterii publice.

În ciuda protestelor, proiectul a fost aprobat, primarul susținând că se va obține finanțare europeană nerambursabilă.