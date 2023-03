Scandalul Bâstroe ajută propaganda rusă? Sorin Grindeanu: Asta este o prostie. Sunt două lucruri diferite şi cred că am dovedit că suntem total de partea Ucrainei

Sorin Grindeanu (PSD), ministrul Transporturilor, a respins acuzația că a ajutat propaganda rusă prin faptul că a deschis subiectul lucrărilor ucrainenilor la canalul Bâstroe. El a insistat că ministerul pe care îl conduce și România în general au demonstrat până acum că sunt de partea Ucrainei.

Grindeanu: „Asta este o prostie cu propaganda rusă”

„Asta este o prostie cu propaganda rusă, am văzut că se tot duce cu putiniştii. Sunt două lucruri separate şi eu cred că am dovedit şi eu şi Ministerul Transporturilor, şi România în acest an că suntem total de partea de Ucrainei, că ajutăm Ucraina şi că nu se pune sub semnul întrebării efortul pe care îl facem în a ajuta Ucraina cu cealaltă problemă şi nu ar trebui a fi amestecate. De aceea, am cerut aceste clarificări.

Nu cred că aceste lucruri pot fi puse sub semnul întrebării şi cine pune sub semnul întrebării aşa ceva face o judecată greşită şi din punctul meu de vedere nu foloseşte decât această abordare propagandei ruse. (…)

Ce ar fi trebuit să fac? că nu am văzut?”, a declarat Sorin Grindeanu la Prima News, potrivit .

Grindeanu a insistat că efortul lor de a ajuta Ucraina nu trebuie pus sub semnul întrebării: „Efortul nostru este de a ne opune agresiunii ruse în acest mod şi nu e de pus sub semnul întrebării. Dar războiul e cu Putin, nu cu Delta Dunării. Şi nici nu condiţionăm, sprijinim cu toată forţa, nu se pune problema de aşa ceva”.

De ce măsurătorile la canalul Bâstroe se fac abia din 15 martie

Ministrul a mai spus că navele și oamenii lor pentru a face măsurătorile pe canalul Bâstroe, dar acestea vor începe pentru că partea ucraineană trebuie să trimită la Ministerul român de Externe acordul său scris pentru efectuarea acestor măsurători.

„Intrând pe Bâstroe se intră pe teritoriul 100% al statului ucrainean. Noi am cerut un pic de protecţie. Lucrurile astea trebuie pregătite”, a punctat Grindeanu.