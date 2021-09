Scandalul din USR PLUS capătă amploare. Dan Barna îl acuză pe Dacian Cioloș că împinge partidul „spre o potențială împăciuire” cu Florin Cîțu

Continuă scandalul în USR PLUS, unde Dan Barna îl acuză pe Dacian Cioloș că a pornit „o vânătoare de vrăjitoare” în ceea ce privește modul în care se desfășoară alegerile pentru președinția partidului. Mai mult decât atât, fostul vicepremier sugerează despre contracandidatul său că împinge formațiunea „spre o potențială împăciuire” cu Florin Cîțu.

Dan Barna îl acuză pe Dacian Cioloș că împinge USR PLUS „spre o potențială împăciuire” cu Florin Cîțu

„Spiritul USRPLUS va merge mai departe puternic și consecvent pe direcția pe care împreună am construit-o și o susținem. Și nu spre o potențială împăciuire despre care am auzit ieri dimineață de la Dacian, cu un premier incapabil să conducă o coaliție, premier care a agresat și umilit USRPLUS”, a scris luni Dan Barna în mesajul transmis membrilor USR PLUS pe un grup intern, mesaj consultat de G4Media.ro.

Mesajul vine în completarea schimbului de replici acide dintre cei doi. Dacian Cioloș reclamase mai multe nereguli în desfășurarea alegerilor interne, după ce Dan Barna a sugerat că actualul său contracandidat ar fi un om al „sistemului”. Totul, în contextul în care Irineu Darău ridicase deja semne de întrebare cu privire la scrutin, spunând că acesta a fost organizat inechitabil, incompetent și anti-democratic.

„Mi-ați scris foarte mulți, revoltați și văd și eu metode pe care nu mi le imaginam într-un partid decent: înregistrări pe ascuns, scurse trunchiat în presă, vânătoare de vrăjitoare și perdele de fum aruncate în ochii voștri, ai membrilor USR PLUS. Munca noastră de ani de zile e pusă la îndoială în fervoarea electorală de pârjolit toată truda și efortul de cinci ani de construcție a unui brand USRPLUS respectat și susținut de atâta lume”, a adăugat Dan Barna pe grupul intern.

Dan Barna sugerează chiar și că ar fi folosite diverse tactici de intimidare.

„Mă sunați mulți dintre voi că se dau telefoane la membrii foști USR, telefoane anonime, inchizitoriale cu amenințări ridicole. Nimeni nu are voie să timoreze pe nimeni în această campanie, dreptul de vot al fiecărui membru e sfânt, pentru că fără acest drept USR PLUS nu mai reprezintă nimic. Pentru fiecare astfel de situație vă încurajez să vă adresați comisie electorale”, mai spune fostul vicepremier.