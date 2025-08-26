Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că a trimis o adresă foarte dură către ANRE, solicitând verificarea tuturor furnizorilor de energie, în scandalul facturilor la energie, emise cu întârziere.

Ce spune ministrul Energiei despre scandalul facturilor la energie

Ce spune Bogdan Ivan despre cauzele care au dus la cea mai scumpă factură la energie

El a subliniat că nu poate face sesizări penale fără documente complete, dar odată ce datele vor fi prezentate în Consiliul Suprem de Apărare a Țării, „toate instrumentele pentru fundamentare” vor fi disponibile.

“Eu am făcut o adresă foarte clară și dură către ANRE, prin care am cerut să verifice toți furnizorii, dacă există astfel de situații, și să aplice legea acolo unde este cazul”, a spus ministrul Energiei.

Întrebat la Antena 3 despre situația creată, ministrul a explicat că TVA-ul se aplică la momentul emiterii facturii, indiferent de serviciu, iar banii ajung la bugetul de stat, nu la furnizori. În cazul neregulilor, companiile riscă sancțiuni din partea ANPC, Consiliului Concurenței și ANRE.

Bogdan Ivan a atras atenția privind scandalul facturilor la energie că adevărata problemă nu este doar creșterea TVA-ului, ci modul în care se formează prețul energiei, care a ajuns printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană.

România, spune el, a trecut de la statutul de exportator net de energie, acum un deceniu, la situația în care importă până la 20% din consumul necesar în vârf de cerere, uneori la prețuri de 700–1000 de ori mai mari decât cele de export.

“Ceea ce reprezintă adevăratul risc, pe lângă creșterea TVA-ului, este modul în care astăzi se formează prețul, modul în care energia electrică ajunge la consumatorul final și devine aproape cea mai scumpă din toată Uniunea Europeană, în condițiile în care România, acum 10 ani, era exportator net de energie și avea printre cele mai mici prețuri la electricitate.

Am ajuns astăzi să importăm, în perioadele de consum maxim, până la 20% din energia necesară, să exportăm ziua, când soarele strălucește la fel și în România, și în Bulgaria, și în Ungaria, și în Austria, și să exportăm energie la prețuri ridicol de mici, pentru ca apoi să o importăm la prețuri de 700–800–1000 de ori mai mari, în intervalul 18–22”, a arătat ministrul la

Ce spune Bogdan Ivan despre cauzele care au dus la cea mai scumpă factură la energie

Ministrul a pus scandalul facturilor la energie și pe seama problemelor structurale: rețele învechite și întârzieri de peste 3–4 ani în înlocuirea centralelor pe cărbune cu alte capacități de producție, asumate prin planul de decarbonizare.

„Eu nu o să stau pasiv, doar să identific toate aceste situații care au făcut ca, în ultimii 10 ani, românii să plătească cele mai scumpe facturi la energie electrică și să mă lamentez. Nu. Am avut discuții cu ANRE, producători, furnizori și distribuitori de energie, am găsit o parte din soluții, am identificat instrumentele financiare prin care putem acoperi următoarele șase luni și următorul an și jumătate”, a subliniat ministrul Energiei.

La rândul său, Mircea Abrudean (PNL), președintele Senatului, că nu e normal ca furnizorii de energie să „fenteze” măsurile Guvernului pentru a stoarce și mai mulți bani de la consumatori și că această problemă ar trebui să ajungă pe masa CSAT.