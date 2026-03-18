Un nou scandal în Parlament. Ministrul Muncii cere bani pentru ajutoarele propuse de PSD. Ce replică i-a dat ministrul Nazare

Ana Maria
18 mart. 2026, 10:59
Sursa foto: Captura B1 TV
Cuprins
  1. Schimb dur de replici în comisii. De ce a izbucnit scandalul în comisiile de buget
  2. Cine ar urma să beneficieze de aceste fonduri
  3. Schimb dur de replici în comisii. Ce spune Ministerul Finanțelor despre amendamentul PSD
  4. Schimb dur de replici în comisii. Există soluții alternative de finanțare?
  5. Ce susține Ministerul Muncii
  6. Ce urmează în dezbaterea bugetului

Schimb dur de replici în comisii. De această dată, neînțelegerile au apărut în comisiile de buget după un amendament PSD care vizează alocarea a 1,1 miliarde lei pentru sprijin social. Ministerul Finanțelor spune că nu sunt bani.

Schimb dur de replici în comisii. De ce a izbucnit scandalul în comisiile de buget

Discuțiile din comisiile de buget s-au încins după ce PSD a venit cu un amendament care prevede suplimentarea fondurilor pentru Ministerul Muncii. Propunerea vizează alocarea a 1,1 miliarde de lei pentru măsuri sociale destinate categoriilor vulnerabile.

Amendamentul a fost dezbătut în prezența ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, iar schimbul de replici a evidențiat divergențele majore din coaliție.

Cine ar urma să beneficieze de aceste fonduri

Potrivit documentului, banii ar urma să fie folosiți pentru sprijinirea familiilor cu venituri mici, a celor care au în întreținere copii cu dizabilități, dar și pentru acordarea unor ajutoare financiare destinate unui număr de aproximativ 2,8 milioane de pensionari.

Impactul total estimat pentru anul 2026 ar ajunge la circa 2,35 miliarde de lei.

Schimb dur de replici în comisii. Ce spune Ministerul Finanțelor despre amendamentul PSD

Ministrul Finanțelor a atras atenția asupra presiunii tot mai mari exercitate asupra bugetului de stat, în contextul creșterii cheltuielilor sociale din ultimii ani.

Aș începe prin a menționa că sumele pentru asistență socială au crescut foarte mult din 2023 încoace. Creșterea este de aproximativ 60 de miliarde. Astăzi suntem la 249 de miliarde. Aceste sume au crescut, iar presiunea pe bugetul general a devenit din ce în ce mai mare.”, a spus ministrul Nazare.

Acesta a subliniat că Executivul a alocat deja fonduri pentru aceste măsuri.

Am asigurat deja 1,7 miliarde pentru aceste plăți. Au fost nenumărate discuții în coaliție”, a mai adăugat Nazare.

Schimb dur de replici în comisii. Există soluții alternative de finanțare?

Potrivit ministrului Finanțelor, o parte din cheltuieli ar putea fi acoperite din fonduri europene, fără a pune presiune suplimentară pe bugetul național.

Sumele pot fi incluse în programe de finanțare din fonduri europene. Aceste sume nu pun presiune pe bugetul de stat dacă sunt finanțate din fonduri UE”, a mai explicat el.

Cu toate acestea, lipsa unei surse clare de finanțare rămâne principala problemă.

Trebuie să punem din altă parte banii la loc, iar ei nu există în acest moment. Făcând toate eforturile pentru a susține mare parte din pachetul propus, nu avem bani. În condițiile în care era indentificată o sursă certă și puteam să acoperim acești bani nu era nicio problemă. Nu susținem acest amendament pentru că nu este asigurată sustenabilitatea”, a argumentat ministrul Nazare, potrivit Antena 3 CNN.

Ce susține Ministerul Muncii

De cealaltă parte, ministrul Muncii a afirmat că există un deficit clar în bugetul destinat acestui sector.

În fapt, astăzi, în sumarizarea costurilor din acest capitol, avem 1,226 miliarde în minus”, a precizat Manole.

Acesta a recunoscut că cheltuielile au crescut, dar a subliniat că această evoluție a fost prezentată ca un progres de către autorități.

Se vorbește și despre faptul că au crescut cheltuielile de asistență socială. Este adevărat, au crescut. Toți miniștrii României au vorbit laudativ despre acest lucru și despre venitul minim de incluziune”, a declarat ministrul Muncii.

Ce urmează în dezbaterea bugetului

PSD susține că amendamentul este fundamentat pe date concrete și că va continua să îl susțină în Parlament.

Există cifre și există realități și argumente concrete pe care noi ni le susținem și sperăm să le susținem și miercuri și joi”, a declarat Manole.

Tensiunile au atins un punct critic în timpul ședinței, când președintele de ședință, Bogdan Huțucă, a amenințat cu suspendarea discuțiilor.

