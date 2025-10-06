B1 Inregistrari!
Condimentul vechi de secole care revine în atenția nutriționiștilor. Cum îți poate proteja inima și glicemia

Iulia Petcu
06 oct. 2025, 19:55
Sursă foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce face scorțișoara atât de specială
  2. Cum influențează scorțișoara organismul
  3. Este scorțișoara sigură pentru consumul zilnic

Scorțișoara nu este doar un condiment aromat, ci un ingredient folosit de secole atât pentru gust, cât și pentru beneficiile asupra sănătății. Cercetările moderne încep să confirme ceea ce tradițiile antice susțineau de mult timp: acest mirodenii poate aduce efecte pozitive asupra organismului. Nutriționiștii atrag atenția că, folosită corect, scorțișoara poate sprijini mai multe funcții vitale ale corpului.

Ce face scorțișoara atât de specială

„Scorțișoara oferă multiple beneficii pentru sănătate datorită conținutului ridicat de antioxidanți și proprietăților antiinflamatorii,” explică nutriționista Samantha DeVito. Dieteticianul Avery Zenker adaugă că „scorțișoara este plină de antioxidanți, în special polifenoli precum acidul cinnamic și cinamaldehida.” Acești compuși ajută organismul să neutralizeze stresul oxidativ, care poate deteriora celulele și contribui la inflamația cronică. Astfel, consumul regulat poate proteja celulele, încetini procesele de îmbătrânire și reduce riscul apariției bolilor cronice.

Cum influențează scorțișoara organismul

Studiile sugerează că scorțișoara poate juca un rol important în reglarea glicemiei. Compușii din acest condiment pot imita insulina, facilitând transportul glucozei în celule și scăzând nivelul zahărului din sânge. Doze mici, de aproximativ o linguriță pe zi, pot îmbunătăți sensibilitatea la insulină și pot reduce vârfurile glicemice după mese. Nutriționista Sheri Gaw subliniază că, indiferent dacă este consumată în alimente, ceaiuri sau suplimente, scorțișoara poate fi un aliat util atât pentru persoanele cu diabet, cât și pentru cele fără această afecțiune.

Pe lângă efectele asupra glicemiei, scorțișoara poate sprijini sănătatea cardiovasculară. Studiile arată că consumul regulat poate scădea nivelul colesterolului total și al LDL („rău”), reduce trigliceridele și crește HDL („bun”). De asemenea, poate avea un efect modest asupra tensiunii arteriale. Chiar dacă nu înlocuiește tratamentele medicale sau un stil de viață sănătos, adăugarea scorțișoarei în alimentație poate fi o metodă simplă de a susține sănătatea inimii.

Inflamația cronică este implicată în numeroase afecțiuni, iar compușii din scorțișoară pot ajuta la calmarea proceselor inflamatorii. „Consumului de scorțișoară i s-a asociat reducerea inflamației sistemice, inclusiv scăderea nivelului de proteină C-reactivă (CRP), un marker al inflamației,” explică Zenker, potrivit Ziare.com. Aceasta poate fi utilă în special pentru persoanele cu artrită, boli cardiovasculare sau diabet de tip 2.

Este scorțișoara sigură pentru consumul zilnic

Pentru majoritatea oamenilor, scorțișoara este sigură în cantități mici, folosite în alimentație (1 – 6 g pe zi, aproximativ ½ – 2 lingurițe). Tipul de scorțișoară contează: Cassia, cea mai des întâlnită în supermarketuri, conține mai multă cumarină, care poate afecta ficatul în cantități mari. În schimb, scorțișoara Ceylon, considerată „adevărata scorțișoară”, conține foarte puțină cumarină și este mai sigură pentru consum regulat. Dozele mari pot interacționa cu medicamente sau pot provoca iritații și toxicitate hepatică.

Există numeroase moduri simple de a adăuga scorțișoara în dieta zilnică: în ovăz, iaurt, smoothie sau cafea; presărată peste cartofi dulci, dovleac sau morcovi; în granola, batoane energizante sau produse de patiserie; în chili, curry sau tocănițe; sau combinată cu fructe precum mere, pere, piersici sau banane, scrie eatingwell.com.

Scorțișoara rămâne astfel un condiment versatil, cu beneficii potențiale pentru controlul glicemiei, sănătatea inimii și reducerea inflamației. Folosită moderat, poate fi un plus aromat și sănătos în alimentația zilnică, fără a înlocui tratamentele medicale sau obiceiurile sănătoase.

