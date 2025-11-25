Se cere arestarea lui Ilie Bolojan și a miniștrilor săi. Acuzații de subminare a economiei naționale

În alte vremuri Ilie Bolojan și miniștrii săi ar fi fost arestați și cercetați pentru subminarea economiei naționale. Este părerea avocatului Adrian Toni Neacșu, fost membru CSM.

Acuzații grave pentru Ilie Bolojan și miniștrii săi

Potrivit avocatului Adrian Toni Neacșu, Ilie Bolojan și miniștrii din cabinetul pe care îl conduce sabotează proiectele care reprezintă jaloane în ONRR. Fostul membru CSM vorbește despre reforma pensiilor magistraților, dar și despre numirile din instituțiile publice.

„Proiectul de care Guvernul leagă pierderea a 231 milioane euro din PNRR, pe lângă ceilalți 660 de milioane pentru că nu sunt capabili să renunțe la numiri politice și clientelare la AMEPIP și întreprinderile publice, cel privind pensiile magistraților, este sabotat de chiar Guvernul României, la dorința arbitrară și abuzivă a premierului.

CCR a respins pe formă prima variantă a legii și pentru că „solicitarea avizului CSM a fost realizată în interiorul procedurii de consultare publică și a celei preliminare de consultare interinstituțională. Or, potrivit cadrului normativ de referință, acest aviz putea fi solicitat numai după finalizarea procedurii de avizare interministerială.”, scrie . Guvernul face acum același lucru cu proiectul pensiilor magistraților

Avocatul spune că Bolojan și miniștrii pe care îi conduce, fac exact ceea ce le-a transmis să nu facă. Au cerut din nou avizul CSM înainte de a se termina consultarea publică.

„CCR a constatat că avizul CSM a fost cerut prematur, în interiorul perioadei de consultare publică, nelegalitate (art.7 alin. 8 din Legea nr.52/2003 prevede că „proiectul de act normativ se transmite spre analiză şi avizare autorităţilor publice interesate numai după definitivare, pe baza observaţiilor şi a propunerilor formulate în cadrul procedurii de consultare publică”) cu relevanță constituțională care obligă CCR să respingă proiectul legislativ pe formă, fără să analizeze fondul. Mai mult, CCR a stabilit ce urmează sa facă Guvernul mai departe, obligându-l pe acesta ca la o nouă variantă a legii să ceară avizul CSM doar când îi permite legea, adica după epuizarea procedurii transparenței publice și după finalizarea proiectului în interiorul Guvernului. Guvernul, prin Ministerul Muncii, a trimis noul proiect spre avizare (ghiciți!) din nou înainte de a declanșa transparența publică. Proiectul a ajuns la CSM la 20.11.2025, iar Ministerul Muncii, la solicitarea mea, a anunțat public, retroactiv, că acesta se află în transparență decizională în perioada 19-24.11.2025. Mai mult, ieri, pe 24.11.2025 a avut loc o dezbatere publică la MM pe acest proiect, cu participarea societății civile și a asociațiilor profesionale din justiție. Proiectul se află și acum în avizare interministerială între diferite ministere din Guvern, deși pe masa CSM-ului se află deja de o săptămână aproape.”, scrie fostul membru al CSM. Bolojan și miniștrii, abuz în serviciu

„Mai pe scurt, faci aceeași greșeală, primești aceeași soluție: și noul proiect va fi respins pe formă precum primul. Insistența de a proceda identic și a crede că primești o altă soluție are un nume: în cazul acesta pe lângă prostie și iresponsabilitate pe banii noștri.