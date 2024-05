Sebastian Burduja: Cred că sunt o alternativă pentru schimbare. Față de ceilalți candidați eu nu am mai fost primar în București

Sebastian Burduja a declarat miercuri seara în emisiunea Actualitatea, cu Tudor Mușat că este o alternativă pentru schimbare la Primăria Capitalei, având în vedere că nu a mai fost până acum primar spre deosebire de contracandidații săi.

“Cred că sunt o alternativă pentru schimbare pentru că față de ceilalți candidați din această cursă eu nu am mai fost primar în acest oraș. Dacă există bucureșteni cărora le place administrația Nicușor Dan le place Bucureștiul așa cum arată el astăzi sigur că au o opțiune în partea aceea sau sectorul 5 cu domnul Piedone sau Bucureștiul în 2016-2020 cu doamna Firea. Ei au probat ceea ce pot, mai ales ceea ce nu pot să facă. Eu am probat acolo unde am fost la Digitalizare, la Energie, secretar de stat la Finanțe ceea ce știu să fac iar acum am această viziune pentru București”.

Sebastian Burduja a mai spus că niciunul dintre cei trei contracandidați ai săi, Nicușor Dan, Gabriela Firea și Cristian Popescu Piedone, nu l-au convins că există o alternativă mai bună, acesta fiind motivul pentru care a acceptat să fie candidatul PNL pentru Primăria Capitalei:

“Îmi respect toți adversarii politici dar dacă aș fi fost convins că există o alternativă mai bună sau că PNL ar fi putut susține cu fruntea sus și eu să mă uit în oglindă și să spun că PNL și eu PNL București și echipa mea susținem pe Gabriela Firea sau pe Cristi Piedone sau chiar Nicușor Dan nu aș fi intrat în această bătălie. Pe mine nu m-au convins niciunul dintre cei trei pentru că nu m-au convins rezultatele lor. Nu m-au convins că au un plan și o viziune, nu sunt convins că au o echipă în spate și nu au ce arăta după niște ani de mandat”.