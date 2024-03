Sebastian Burduja, despre discuțiile din coaliție: „E foarte greu să vii cu liste comune la europarlamnetare, candidați comuni la sectoare și să mergi separat la Primăria Generală” (VIDEO)

Ministrul Energiei și președintele PNL București, Sebastian Burduja, a declarat joi seara în emisiunea Actualitatea, cu Tudor Mușat, că el susține o viziune comună a coaliției PSD-PNL cu privire la candidatul pentru Primăria Capitalei:

Sebastian Burduja, despre discuțiile din coaliție despre candidatul la Primăria Capitalei

„E foarte greu să vii cu liste comune la europarlamnetare, candidați comuni la sectoare și să mergi separat la Primăria Generală. Fiecare bucureștean pe 9 iunie va primi 5 buletine de vot. E greu să faci o asemenea structură și să ai o coerență. Este despre a veni cu o singură viziune și o singură echipă dacă putem. Dacă nu, este bine ca fiecare să își asume și să existe o bătălie între aceste viziuni și echipe diferite.

Pentru mine politica nu este despre politicieni este despre cetățeni. Nu am vânat niciodată o funcție, nu m-am bătut nici să fiu ministru la cercetare, nici ministru al energiei, nu am stat să dau telefoane, eu am venit cu pregătirea mea din America, cu anii de la Banca Mondială, ca expert în dezvoltarea urbană, asta am studiat, și am spus sunt președintele PNL București și din momentul în care mi-am asumat această poziție am spus, sunt pregătit să vin cu o viziune. Dacă ea coagulează susținere în primul rnd din partea bucureștenilor atunci sunt gata să slujesc acest oraș. Am încredere că se va ajunge la cea mai bună soluție”.

Sebastian Burduja a spus că nu a participat la discuțiile din coaliție despre desemnarea candidatului pentru Primăria Capitalei:

„Am fost acolo să discut despre un subiect de Energie. Nu a fost nicio discuție politică, cel puțin în etapa în care am fost eu la coaliție. Nu e despre o persoană, despre mine, despre Nicușor Dan sau despre domnul Piedone, nici despre doamna Firea. Toată această conversație publică trebuie să fie despre bucureșteni. Ei nu sunt nici galbeni, nici albaștri, nici roșii, sunt oameni care trăiesc în acest oraș și ei au o pretenție de la oamenii din arena publică să revină cu soluții. Acum o zi, actualul primar general a făcut o știre, o postare, după 3 ani și jumătate de mandat s-au prezentat doi ofertanți ca să facă o strtegie de management integrat al deșeurilor, în condițiile în care Bucureștiul este singura Capitală europeană care încă duce gunoiul la groapă, deci după trei ani și jumătate știrea e că au venit doi consultanți la o procedură de achiziție publică. Asta e simbolul Bucureștiului de azi și e clar că trebuie o schimbare”.

Potrivit lui Sebastian Burduja, PSD și PNL trebuie să răspundă la întrebarea dacă pot găsi o viziune comună pentru Primăria Capitalei: „Întrebarea este: pot cele două partide să propună o viziune comună pentru dezvoltarea Capitalei dublată de o echipă care să implementeze acea viziune. Asta trebuie să fie întrebarea. Bucureștiul mai mult ca oricând are nevoie să se uite înainte, să vină cu această viziune de mare capitală europeană de mare metropolă pentru că dezvoltarea unui oraș înseană un lucru simplu: trebuie să atragi aomeni, să atragi investiții, companii și trebuie să ai calitatea vieții.

Nu e despre o persoană aici, este despre ideile pe care fiecare dintre noi le avem. De aceea cred, sper, că putem cât mai repede să depășim această etapă. Era normal să se facă anumite cercetări ca poză de moment pentru eventualii candiați. Este timp, nu e mult timp, dar este timp să existe o comparație între aceste viziuni de dezvoltare”.