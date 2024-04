Sebastian Burduja își depune candidatura pentru Primăria Capitalei: Avem un plan, avem echipă, avem energie

Sebastian Burduja: Nu voi fi singur în biroul de primar general, înconjurat de teancuri de dosare și de hârtii și copleșit

„Am o echipă; spre deosebire de alții, cred că puteți constata că nu sunt singur în această luptă și nu voi fi singur în biroul de primar general, înconjurat de teancuri de dosare și de hârtii, copleșit de sarcina de a fi singur administratorul unui oraș de aproape 3 milioane de locuitori, împreună cu zona de proximitate.

Și, în ultimul rând, am foarte multă energie; am foarte multă energie și foarte multă dorință să las ceva în urma mea, să lăsăm ceva în urma noastră. Despre asta este vorba; de aceea am intrat în această cursă. S-a pus problema susținerii unui candidat comun. Eu nu m-am identificat și nu mă refer la domnul Cârstoiu; pe domnul Cârstoiu îl respect și este un om cu care am colaborat foarte bine, dar nu am putut fi de acord. Și nici domnul președinte nu a fost de acord. Și nici Partidul Național Liberal nu a fost de acord să susțină unul dintre pretendenții din această cursă, și este normal să fie așa, pentru că suntem datori să oferim bucureștenilor o opțiune cu adevărat liberală, așa cum a avut șansa atâtea orașe, atâtea comune, aceste mari municipii din România, unde soluțiile liberale au livrat performanță, au livrat dezvoltare. Românii o duc mai bine, și la Oradea, și la Cluj, și la Reșița, și la Piatra Neamț, și la Suceava, și în multe alte locuri ale țării.

Deci, mai vreau să vă spun un lucru, și sectorul 6 aici. Vreau să ajung: București e orașul paradoxurilor. Avem o administrație la primăria generală care spune că nu se poate, care vine și ne spune parcă are sindromul instalatorului: „Cine a lucrat aici? N-am mai văzut așa ceva. N-am putut să fac nimic.” În toți aceștia m-am trezit acum. Te așteptăm încă patru ani să se trezească și în 2028 nu ne permitem acest lucru la București.

A avut și cel mai bun primar liber, al sectorului, Ciprian Ciucu, și Sebastian Burduja primar general. Iar dacă s-a întâmplat ceva totuși în primăria generală, tramvaie noi, autobuze noi, toate aceste lucruri se datorează lui Stelian Bujoveanu, viceprimarul general liberal al capitalei”, mai spus candidatul la Primăria Capitalei.

Nicușor Dan, chemat de Sebastian Burduja la dezbatere