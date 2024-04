Sebastian Burduja: Nicușor Dan a demonstrat în ultimii 4 ani ce poate face, adică nimic / Cătălin Cîrstoiu are un program bun, consistent pentru București (VIDEO)

Sebastian Burduja, liderul PNL București, a declarat că medicul Cătălin Cîrstoiu, candidatul PNL-PSD la Primăria Generală, are un program consistent pentru București, unul la care au contribuit primarii liberali și social-democrați performanți din țară. Totodată, potrivit acestuia, Cîrstoiu este alternativa la Nicușor Dan, care „a demonstrat în ultimii patru ani ce poate face, adică nimic”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Alex Vlădescu pe B1 TV.

Burduja, despre programul candidatului Cîrstoiu la Primăria Generală

„Nu cred că-i este nimănui frică de dl Nicușor Dan, pentru că actualul primar a demonstrat în ultimii patru ani ce poate face, Dl profesor Cîrstoiu are un program, eu l-am parcurs, are peste 100 de pagini, e un program consistent și beneficiază de expertiza primarilor liberali, dar și social-democrați, primarilor performanți atât din București, cât și din restul țării.

Sunt convins că în perioada următoare, pe teme principale, el va fi prezentat dezbaterii publice, se vor solicita sugestii din partea cetățenilor și sunt convins că va fi cel mai bun program pentru Capitală”, a declarat Sebastian Burduja.

Întrebat la ce procente , acesta a răspuns: „Eu am mai spus că nu sunt nici analist politic, nici sociolog, cu toate că am o diplomă de licență în Științe Politice. În calitate de președinte PNL București, datoria mea e să pun la dispoziția candidatului comun toate resursele pe care PNL le are și, cu toată bună credința bucureștenilor, să prezint și să aducem schimbarea pentru București, un primar decis să facă lucruri și cu o majoritate în Consiliu care să-i susțină viziunea. Asta este oferta alianței acum”.