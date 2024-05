Sebastian Burduja: Nicușor Dan e un activist civic foarte bun, dar nu a livrat performanțe. Nu e om de dialog, nici de echipă. Nu răspunde la telefon. nu e om de dreapta

Candidatul PNL la Primăria Capitalei și ministru al Energiei, , a precizat pentru faptul că actualul primar general al Capitalei, , i-a dezamăgit pe liberalii care l-au susținut în 2020, pentru că în cei patru ani „nu a făcut ce a promis și nu a schimbat orașul”.

„Peste 70% au spus că Nicușor nu merită susținerea PNL”

„Nu doar l-am votat, i-am făcut și campanie, a fost decizia PNL să promovăm o alternativă, din păcate a fost o dezamăgire deși trei ani și jumătate a avut sprijin necondiționat în Consiliul General. Bucureștiul avea nevoie de o schimbare pentru că nu administrația de atunci nu livrare o schimbare. Nu se simte acum că s-a schimbat în bine Bucureștiul.

I-am dat un cec în alb lui Nicușor Dan, a avut toate premisele pentru a reuși, ne-am dat seama că nu poate să schimbe orașul în bine. Pentru noi era bine să putem spune că a fost un primar excepțional, eu ca cetățean am considerat că am această obligație să prezint bucureștenilor o alternativă de dreapta, autentică, liberală. Tocmai că am fost de bună credință, i-am votat practic toate proiectele. Știți bine că la un moment dat PNL i-a înaintat un decalog și a răspuns într-un mod pe care nu l-am considerat convingător, e public. Peste 70% au spus că Nicușor nu merită susținerea PNL”, a spus Burduja.

„Nicușor Dan e un activist civic foarte bun, dar nu a livrat performanțe”

Burduja a mai spus despre Nicușor Dan că nu a livrat performanțe, deși e un activist civic foarte bun.

„Eu nu atac pe Nicușor Dan sau pe Gabriela Firea. Eu sunt o alternativă de schimbare a Bucureștiului. Dacă o luați așa, o să-i atac pe toți că nu au făcut ce trebuia pentru oraș, nu au creat locuri de muncă pe măsura valorii economice a Bucureștiului. Când vine vorba de calitatea administrației suntem ultimii. Primarii și-au bătut joc de acest oraș. Domnul Nicușor Dan e un activist civic foarte bun, dar nu a livrat performanțe, nu are un proiect european accesat, să-l fi scris, să fi obținut bani și să-l fi implementat. Nu este un primar performant și nu e un atac la persoană. Suntem datori să le spunem bucureștenilor adevărul”, a mai spus actualul ministru al Energiei.

„Nicușor Dan nu e om de dialog, nici de echipă. Nu răspunde la telefon”

Burduja l-a mai acuzat pe Nicușor Dan că nu e „un om de dreapta” și că nu e nici de dialog, nici de echipă.

„Eu sunt un om de dialog și de echipă, toți știu asta. Dar ai nevoie de doi pentru tango. Domnul Nicușor Dan nu e om de dialog, nici de echipă. Nu răspunde la telefon, nu-mi răspunde nici mie, nici domnului Ciprian Ciucu. Problema e această atitudine incorectă, i-aș spune arogantă – ești în democrație, ești primar trebuie să ai o dezbatere. Dânsul nu e om de dreapta și vă dau un exemplu – în fiecare lună bucureștenii plătesc facultății de drept pentru Nicușor Dan refuză să pună în aplicare o hotărâre judecătorească definitivă. Ca om de dreapta nu poți să încalci proprietatea privată”, a mai precizat președintele PNL București.