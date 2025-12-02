Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Generală, a declarat într-un interviu la Digi24 că sondajele recente pe care le-a consultat arată clar o ascensiune rapidă a Ancăi Alexandrescu. Liberalul susține că aceasta a devenit principala sa adversară.

„Se confirmă creșterea Ancăi Alexandrescu de când și-a anunțat candidatura. A crescut constant. Mă așteptam să se plafoneze, dar a mers mai departe în urma unei campanii manipulative, cu tentă de ură. Pot să confirm că acum este principalul meu contracandidat”, a spus Ciucu potrivit .

Ce spune Ciucu despre eventuale retrageri din cursa pentru Primăria Capitalei

Liberalul consideră că schimbările de ultim moment nu mai sunt realiste și că fiecare candidat își va duce până la capăt campania.

„Sunt foarte sceptic că cineva s-ar putea retrage în favoarea altcuiva în acest moment (…) Discuția este tardivă”, a afirmat acesta.

De asemenea, el exclude orice presiune asupra candidatului USR, Cătălin Drulă, pentru o eventuală retragere:

„Poate că o să-i dau un telefon să-l întreb cum se simte, cum merge campania… Au fost momente neplăcute în ultimele zile pentru că am fost principala lui țintă în ultimele zile. Eu am dus o campanie cât se se poate de curată”, a mai spus Ciucu.

Ce mize politice vede Ciprian Ciucu în victoria sa

Chiar dacă afirmă că nu urmărește o viitoare candidatură la președinție, Ciucu subliniază că rezultatul de la București contează enorm pentru PNL:

„Miza nu este doar București. Un partid trebuie să câștige încrederea oamenilor, iar dintr-o astfel de poziție pot să impun niște standarde mult mai bine decât până acum. Pentru mine, pentru echipa lui Ilie Bolojan, o victorie ar însemna mult”, a mai declarat liberalul.

Cum arată acum clasamentul în sondajele recente

Potrivit ultimului sondaj , Daniel Băluță conduce cu 23,3%, urmat foarte aproape de Anca Alexandrescu, cu 23,2%. La doar 1,5 puncte distanță se află Ciprian Ciucu, cu 21,7%, pe locul 4 se află candidatul USR, Cătălin Drulă, cu 15,5%, iar apoi urmează candidata SENS, Ana Ciceală, cu 8,4%.

În sondajul AtlasIntel realizat în urmă cu două săptămâni, Ciucu se fla pe primul loc, urmat de Băluță pe 2, iar Alexandrescu ocupa locul 3.