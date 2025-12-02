Un caz complex investigat în Franța a dus la arestarea unui bărbat de origine română, suspectat că a jefuit mai multe cazinouri din diferite regiuni ale țării. Ancheta, desfășurată pe parcursul mai multor luni, a combinat elemente tehnice, probe biologice și date de localizare, oferind anchetatorilor suficiente indicii pentru a-l identifica. Tribunalul din Auch a anunțat condamnarea sa după analizarea tuturor elementelor strânse de autorități.

Cum a fost organizat jaful

Investigațiile au început după episodul petrecut în noaptea de 11 august 2024, când cazinoul din Barbotan-les-Thermes, aparținând localității Cazaubon, a fost vizat de doi indivizi care au pătruns prin efracție în interior. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au arătat modul atent în care cei doi au acționat: unul dintre ei a stat de pază, în timp ce celălalt s-a deplasat târâș pentru a evita senzorii, înainte să spargă șapte aparate de slot și să încerce să forțeze un .

Deși planul părea calculat, alarma s-a declanșat, iar jandarmii au sosit rapid. Infractorii deja fugiseră, însă nu reușiseră să ia bani, pentru că aparatele erau goale. Pagubele materiale provocate prin distrugere au fost evaluate la 30.000 de euro, iar specialiștii criminaliști au început imediat colectarea de urme, de la amprente la probe biologice necesare stabilirii unui profil ADN,.

Ce legătură avea suspectul cu alte jafuri

Rezultatele preliminare au indicat similarități cu alte trei atacuri comise anterior în Alet-les-Bains, Saint-Honoré-les-Bains și Andernos-les-Bains. Prejudiciul cumulat ajunsese la peste 70.000 de euro, ceea ce a determinat extinderea anchetei la nivel național. Secția de cercetări și brigada de cercetare din Auch au colaborat pentru conectarea tuturor elementelor.

Un moment-cheie a venit după analizarea probelor ridicate în Cazaubon, atunci când profilul ADN a dus către un bărbat de 31 de ani, cunoscut deja pentru activități infracționale în mai multe țări europene, inclusiv Anglia, Austria și Cehia, potrivit . De asemenea, analiza rețelelor sale sociale a scos la iveală un număr de telefon francez localizat exact în zonele în care avuseseră loc jafurile.

Cum a fost prins românul

Pe numele bărbatului a fost emis un mandat de căutare, iar duminica trecută acesta a fost reținut imediat după ce a aterizat la Bordeaux, venind din Praga. A fost transferat în Gers și audiat, însă a ales să nu ofere detalii anchetatorilor. Marți, 2 noiembrie, a fost prezent în fața instanței din Auch, unde a admis parțial implicarea în de la Cazaubon, afirmând: „Am fost doar complice”, declarație făcută în limba română prin intermediul interpretului. Pentru celelalte cazuri, el a negat orice responsabilitate, relatează Libertatea.ro.

Cazierul său însă a cântărit greu, acesta fiind asociat anterior cu infracțiuni legate de droguri, fraude și chiar cu o fișă Europol în Cehia. Judecătorii l-au condamnat la 30 de luni de închisoare, dintre care 12 cu suspendare, plus interdicția de a intra în Franța timp de cinci ani. Întrebat despre cel de-al doilea participant la jaful din Cazaubon, acesta a mărturisit: „Mi-e frică de el”, în timp ce complicele rămâne, până în prezent, de negăsit.