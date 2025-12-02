Cutremur în tabăra suveraniștilor. Președinta Partidului Oamenilor Tineri (POT), Anamaria Gavrilă, a ieșit public cu acuzații dure la adresa lui George Simion, liderul AUR. Potrivit acesteia, ar fi primit un telefon prin care i s-ar fi transmis că trebuie să o susțină pe Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei.

Cutremur în tabăra suveraniștilor. Ce dezvăluiri a făcut șefa POT

Episodul tensionat alimentează și mai mult presiuni politice în tabăra suveraniștilor, unde rupturile devin vizibile.

„Oamenii sunt foarte confuzi și nu mai înțeleg cine e cu cine, care e pe care. Au reușit să pună georgiștii împotriva auriștilor, acum despart apele și mai mult. (…) Dânsa se prezintă ca un candidat al suveraniștilor. Trebuie să facem puțin clarificări, ce înseamnă să fii candidatul suveraniștilor.

Înseamnă că trebuie să fi fost noi toți de acord, pentru că este o imagine care încearcă să fie similară cu ce s-a întâmplat în martie, când domnul Georgescu, George Simion și cu mine am discutat și am stabilit care este calea cea mai bună pentru România. Ei bine, noi, suveraniștii, oamenii care am vrut și cred că termenul de suveranist este, oamenii care au vrut oameni noi la conducere, acest sistem să plece și cei care ne-au condus de 35 de ani să plece, acești oameni nu vor oameni care au fost în sistem și sunt foarte confuzi cum un candidat a reușit să se erijeze în candidatul suveranist, deși nu a fost o discuție înainte, o dezbatere”, a declarat Anamaria Gavrilă, potrivit .

Cutremur în tabăra suveraniștilor. Ce fel de presiuni ar fi fost făcute pentru a o susține pe Anca Alexandrescu

Gavrila susține că i s-ar fi transmis că, în absența susținerii, ar deveni o „trădătoare” a .

„Aș îndrăzni să spun că atunci când cineva te pune în fața actului împlinit și spune „trebuie să o susții, altfel vei arăta că trădezi suveraniștii”, atunci îmi dă cu virgulă. (…) Noi nu putem să mergem doar de frica că vom fi numiți trădători, să mergem după sistemul care ne-a pus în față un candidat și care încearcă să ne rușineze că nu susținem acest candidat. Nu am fost trimiși în Parlament să facem acest lucru”, a mai dezvăluit Gavrilă.

Ce a mai menționat Gavrilă

Ea adaugă că nu poate accepta un candidat „ieșit din sistem”, considerând că alegătorii care au mizat pe suveranism cer tocmai contrariul. În plus, Gavrilă spune că nu a primit nici măcar un apel direct de la candidata invocată, ci de la un intermediar.

„Nu trebuie să confundăm ambalajul cu produsul. Această doamnă, dacă te uiți în trecut, o să o vedem aproape de cei care sunt personajele negative ale istoriei României în ultimii 35 de ani. A făcut parte din propaganda pe care acești oameni și partide au dus-o pentru 35 de ani. Nu poți spune că gândirea ta, starea ta, a fost una 35 de ani și acum un an s-a schimbat peste noapte și, dintr-o dată, tu emani acest suveranism din toți porii tăi, pentru că nu este așa. Nici măcar nu am primit un telefon direct de la dânsa. Am primit un telefon de la altcineva, să mi se spună că bineînțeles că o vei susține. Am spus, cum adică bineînțeles? Am fost pusă în fața faptului împlinit și mi s-a spus că altfel aș trăda suveraniștii”, a mai adăugat președinta POT.

Cum se poziționează Călin Georgescu înainte de alegerile de duminică

Situația devine și mai complicată după reacția lui Călin Georgescu, fost candidat la prezidențiale. Acesta a declarat marți, după semnarea controlului judiciar, că nu susține pe nimeni la alegerile pentru Primăria Capitalei: „Mă distanțez și mă disociez total de așa zisele alegeri de pe data de 7 decembrie și evident de orice candidat”.

Declarația lui Georgescu adâncește prăpastia din interiorul mișcării suveraniste, unde fiecare tabără pare să se delimiteze de cealaltă.