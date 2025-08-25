B1 Inregistrari!
(VIDEO) Un fost candidat la prezidențiale ar fi încercat să racoleze un minor. Cum acționează oamenii legii în acest caz

Elena Boruz
25 aug. 2025, 11:55
Sursă vifro: Captură de ecran/TikTok @justițiaruldebercenireal

Au apărut imagini virale cu un fost candidat la prezidențiale, care ar fi încercat să racoleze un minor. Mai exact, este vorba despre Sebastian Popescu, cel care a candidat la președinția României, din partea Partidului Noua Românie. 

Într-un videoclip, postat pe platforma TikTok de „Justițiarul de Berceni”, Popescu este surprins alături de câțiva agenți de poliție ai secției 27.

Cum acționează poliția

Alexandru Constandachi, zis și „Justițiarul de Berceni”, a postat un nou videoclip, care a scandalizat România. În cel mai recent clip al său, Sebastian Popescu este protagonistul.

Acesta ar fi încercat să racoleze un minor, în vârstă de 15 ani, însă până la acest moment informațiile nu au fost confirmate. Poliția Capitalei a început o anchetă, în acest sens.

În nici 24 de ore, filmulețul a strâns aproape 55.000 de aprecieri, peste 1.000 de comentarii și aproximativ 900.000 de vizualizări. Totodată, mai bine de 10.000 de oameni au distribuit clipul video.

Cine este Sebastian Popescu

Sebastian Popescu are 42 de ani și este fost candidat la alegerile prezidențiale de anul acesta. Popescu este jurnalist și fondator al Partidului Noua Românie (PNR), pe care l-a creat în anul 2015.

În primăvara acestui an, Sebastian Popescu a contestat rezultatul alegerilor prezidențiale la Curtea Constituțională, susținând că pe TikTok s-ar fi desfășurat o campanie de manipulare, asemănătoare celei din toamna lui 2024, în care a fost implicat Călin Georgescu.

