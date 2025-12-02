B1 Inregistrari!
Surprize mari în sondajul AtlasIntel pentru Primăria Capitalei. Pe cine votează tinerii și ce studii au alegătorii care îi votează pe Ciucu, Băluță, Drulă, Alexandrescu sau Ciceală

Surprize mari în sondajul AtlasIntel pentru Primăria Capitalei. Pe cine votează tinerii și ce studii au alegătorii care îi votează pe Ciucu, Băluță, Drulă, Alexandrescu sau Ciceală

Ana Maria
02 dec. 2025, 21:31
Surprize mari în sondajul AtlasIntel pentru Primăria Capitalei. Pe cine votează tinerii și ce studii au alegătorii care îi votează pe Ciucu, Băluță, Drulă, Alexandrescu sau Ciceală
Daniel Băluță, Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, principalii candidați la Primăria Capitalei. Surse foto: Pagini oficiale de Facebook / usr.ro
Surprize mari în sondajul AtlasIntel. Conform celor mai recente date furnizate de sondajul AtlasIntel pentru Primăria Capitalei, realizat pentru Hotnews, Daniel Băluță (PSD) și Anca Alexandrescu (susținută de AUR) se află în fruntea competiției electorale. Cercetarea publicată luni oferă o imagine detaliată asupra preferințelor bucureștenilor, în funcție de vârstă, gen, educație și venituri.

Sondajul a fost realizat în perioada 27–30 noiembrie 2025, pe un eșantion de 2.964 de respondenți din Capitală. Metoda utilizată este „recrutare digitală aleatorie”, iar marja de eroare este de ±2 puncte procentuale, cu un nivel de încredere de 95%, informează Hotnews.

Surprize mari în sondajul AtlasIntel. Cine obține cele mai multe voturi de la femei și cine este preferat de bărbați

Potrivit sondajului, femeile își îndreaptă cel mai mult votul către Anca Alexandrescu – 23,4%, urmată de Daniel Băluță – 20,4%, Ciprian Ciucu – 19,4%, Cătălin Drulă – 16,7%, în timp ce Ana Ciceală ar obține 10%.

În rândul bărbaților, clasamentul se schimbă semnificativ:

  • Daniel Băluță conduce cu 26,7%,

  • Ciprian Ciucu – 24,5%,

  • Anca Alexandrescu – 22,9%,

  • Cătălin Drulă – 14%,

  • Ana Ciceală – 6,4%.

Ce vârste au alegătorii fiecărui candidat

Cea mai puternică susținere în rândul tinerilor de 18–29 de ani o are candidata SENS, Ana Ciceală – 40,3%.

Pe segmente de vârstă, situația arată astfel:

  • 30–39 ani – conduce Ciprian Ciucu (25,4%),

  • 40–49 ani – Daniel Băluță (27,1%),

  • 50–59 ani – Anca Alexandrescu (35,8%),

  • 60–69 ani – Anca Alexandrescu (29,2%),

  • 70+ ani – Daniel Băluță (33,9%).

Surprize mari în sondajul AtlasIntel. Cum votează alegătorii în funcție de studiile pe care le au

În privința educației, Băluță este preferat de alegătorii cu studii liceale (24,8%) și universitare (27,8%).

La polul opus, Alexandrescu este favorita persoanelor care au urmat exclusiv școala generală, cu un procent covârșitor – 61,8%.

Pe cine susțin alegătorii cu venituri mici, medii și mari

În ceea ce privește veniturile lunare:

  • sub 3.000 lei – cel mai votat este Ciprian Ciucu (25,1%),

  • 3.000–5.000 lei – Anca Alexandrescu (33,5%),

  • 5.000–7.000 lei – tot Alexandrescu (28,1%),

  • 7.000–10.000 lei – Daniel Băluță (29,5%),

  • peste 10.000 lei – Daniel Băluță (25,4%).

Când au loc alegerile pentru Primăria Capitalei

Scrutinul este programat să aibă loc duminică, 7 decembrie, după ce funcția de primar general a rămas vacantă în urma demisiei lui Nicușor Dan. Acesta a câștigat mandatul de președinte al României în luna mai.

Catalin Drula
