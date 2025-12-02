Maye Musk, mama miliardarului Elon Musk apreciază Târgul de Crăciun organizat de . Aceasta a postat un mesaj pe platforma de socializare X, deținută de fiul său.

Mesajul postat de Maye Musk

Mama miliardarului a rămas plăcut impresionată de un clip realizat la Târgul de Crăciun de la Craiova și l-a distribuit însoțit de un mesaj sugestiv. Maye Musk a scris scurt „Beautiful”, în dreptul clipului pe care l-a distribuit, la rându-i.

De altfel, pe lângă imaginile din centrul municipiului , clipul distribuit de o altă utilizatoare este însoțit de o postare care îndeamnă la pace și la apropiere între oameni.

„Nicio barieră de beton. Nicio gardă înarmată. Nicio tensiune în aer. Doar mii de oameni înfășurați în luminițe de Crăciun, cântând colinde, bând vin cald și sărbătorind nașterea lui Hristos… în pace. România, arăți lumii cum arată atunci când o țară își amintește încă că bucuria, credința și siguranța merg mână în mână ~ Dumnezeu să te binecuvânteze. Mă rog ca restul Europei și Americii să-și recapete curând acest sentiment”, a scris autoarea postării, preluate de mama lui Elon Musk.

Beautiful 🥰🤩🎄 — Maye Musk (@mayemusk)

Lia Olguța Vasilescu, răspuns pentru mama miliardarului

În contextul acestei postări, Lia Olguța Vasilescu, Craiova, a făcut, la rândul său, o postare, dar pe Facebook. Ea a preluat mesajul transmis de Maye Musk pe X și a scris un scurt comentariu.

„Chiar și mamei lui Elon Musk i se pare frumos Târgul de Crăciun de la Craiova…”, a scris Lia Olguța Vasilescu.

din Craiova a câștigat locul I în competiția „Cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa 2025-2026, European Best Destinations”. Organizatorii competiției au anunțat că municipiul Craiova a fost cea mai votată destinație, de către utilizatorii din toată lumea. Pagina de votare a fost distribuită, anul acesta, de peste 600.000 ori pe rețelele sociale.

„Craiova a câștigat locul 1 în competiția Târgurilor de Crăciun din Europa! Am primit 142.687 de voturi din toată lumea, cu un avans de peste 56000 de voturi față de locul II. Din totalul de voturi, peste 55 la sută au provenit din afara României, în principal din SUA, Marea Britanie, Franța, Belgia, Germania și Spania. In fiecare dintre aceste țări, Craiova se clasează fie pe locul I, fie în top 3. Mulțumim tuturor vizitatorilor și mai ales celor care ne-au votat! 🙏 La ora 18.30, astăzi, îl întâmpinăm pe Moșul cu focuri de artificii să sărbătorim!”, anunța Lia Olguța Vasilescu, pe Facebook.

Târgul de la Craiova a primit 142.687 de voturi, cu peste 56.000 de voturi mai mult decît destinația care a ocupat locul secund. Cu 803.258 de voturi strânse din 179 de țări din lume pe parcursul celor 8 zile de votare, competiția a adunat la start 20 de orașe europene. Au fost înscrise târgurile de Crăciun din Paris, Viena, Bruges, Praga, Zurich, Köln, Frankfurt pe Main, Riga sau Asti-Govone.

Cine este Maye Musk

Maye Musk (născută Haldeman) este model și un dietetician, licențiat în nutriție. De-a lungul carierei sale a apărut pe coperțile unor reviste cunoscute printre care ediția dedicată sănătății a revistei Time. A apărut în edițiile internaționale ale revistelor Vogue și Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Este mama miliardarului Elon Musk și a lui Kimbal Musk și Tosca Musk. Maye are cetățenie canadiană, sud-africană și americană. Când a devenit cetățean american, Maye Musk s-a înregistrat ca democrată. Ulterior, după ce fiul său a fost criticat pentru apropierea de Donald Trump și-a schimbat opțiunea politică trecând la republicani.

În octombrie 2024, a publicat o postare pe X în care îndemna la fraudă electorală. Ea recomanda alegătorilor republicani să voteze de mai multe ori sub nume false la alegerile prezidențiale. A pretins că și democrații recurgeau la acest lucru.

Avocații i-au atras atenția că postarea ei constituia o infracțiune și că ar putea fi urmărită penal pentru conspirație criminală dacă cineva i-ar urma recomandarea. A revenit și i-a îndemnat pe urmăritorii săi să ignore mesajul.