B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Mama miliardarului Elon Musk apreciază Târgul de Crăciun de la Craiova. Mesajul postat pe X

Mama miliardarului Elon Musk apreciază Târgul de Crăciun de la Craiova. Mesajul postat pe X

Adrian Teampău
02 dec. 2025, 22:09
Mama miliardarului Elon Musk apreciază Târgul de Crăciun de la Craiova. Mesajul postat pe X
Târgul de Crăciun din Craiova. Sursa foto: Lia Olguța Vasilescu / Facebook
Cuprins
  1. Mesajul postat de Maye Musk
  2. Lia Olguța Vasilescu, răspuns pentru mama miliardarului
  3. Cine este Maye Musk

Maye Musk, mama miliardarului Elon Musk apreciază Târgul de Crăciun organizat de Primăria Craiova. Aceasta a postat un mesaj pe platforma de socializare X, deținută de fiul său.

Mesajul postat de Maye Musk

Mama miliardarului a rămas plăcut impresionată de un clip realizat la Târgul de Crăciun de la Craiova și l-a distribuit însoțit de un mesaj sugestiv. Maye Musk a scris scurt „Beautiful”, în dreptul clipului pe care l-a distribuit, la rându-i.

De altfel, pe lângă imaginile din centrul municipiului Craiova, clipul distribuit de o altă utilizatoare este însoțit de o postare care îndeamnă la pace și la apropiere între oameni.

„Nicio barieră de beton. Nicio gardă înarmată. Nicio tensiune în aer. Doar mii de oameni înfășurați în luminițe de Crăciun, cântând colinde, bând vin cald și sărbătorind nașterea lui Hristos… în pace. România, arăți lumii cum arată atunci când o țară își amintește încă că bucuria, credința și siguranța merg mână în mână ~ Dumnezeu să te binecuvânteze. Mă rog ca restul Europei și Americii să-și recapete curând acest sentiment”, a scris autoarea postării, preluate de mama lui Elon Musk.

Lia Olguța Vasilescu, răspuns pentru mama miliardarului

În contextul acestei postări, Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, a făcut, la rândul său, o postare, dar pe Facebook. Ea a preluat mesajul transmis de Maye Musk pe X și a scris un scurt comentariu.

„Chiar și mamei lui Elon Musk i se pare frumos Târgul de Crăciun de la Craiova…”, a scris Lia Olguța Vasilescu.

Târgul de Crăciun din Craiova a câștigat locul I în competiția „Cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa 2025-2026, European Best Destinations”. Organizatorii competiției au anunțat că municipiul Craiova a fost cea mai votată destinație, de către utilizatorii din toată lumea. Pagina de votare a fost distribuită, anul acesta, de peste 600.000 ori pe rețelele sociale.

„Craiova a câștigat locul 1 în competiția Târgurilor de Crăciun din Europa! Am primit 142.687 de voturi din toată lumea, cu un avans de peste 56000 de voturi față de locul II. Din totalul de voturi, peste 55 la sută au provenit din afara României, în principal din SUA, Marea Britanie, Franța, Belgia, Germania și Spania. In fiecare dintre aceste țări, Craiova se clasează fie pe locul I, fie în top 3. Mulțumim tuturor vizitatorilor și mai ales celor care ne-au votat! 🙏 La ora 18.30, astăzi, îl întâmpinăm pe Moșul cu focuri de artificii să sărbătorim!”, anunța Lia Olguța Vasilescu, pe Facebook.

Târgul de la Craiova a primit 142.687 de voturi, cu peste 56.000 de voturi mai mult decît destinația care a ocupat locul secund. Cu 803.258 de voturi strânse din 179 de țări din lume pe parcursul celor 8 zile de votare, competiția a adunat la start 20 de orașe europene. Au fost înscrise târgurile de Crăciun din Paris, Viena, Bruges, Praga, Zurich, Köln, Frankfurt pe Main, Riga sau Asti-Govone.

Cine este Maye Musk

Maye Musk (născută Haldeman) este model și un dietetician, licențiat în nutriție. De-a lungul carierei sale a apărut pe coperțile unor reviste cunoscute printre care ediția dedicată sănătății a revistei Time. A apărut în edițiile internaționale ale revistelor Vogue și Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Este mama miliardarului Elon Musk și a lui Kimbal Musk și Tosca Musk. Maye are cetățenie canadiană, sud-africană și americană. Când a devenit cetățean american, Maye Musk s-a înregistrat ca democrată. Ulterior, după ce fiul său a fost criticat pentru apropierea de Donald Trump și-a schimbat opțiunea politică trecând la republicani.

În octombrie 2024, a publicat o postare pe X în care îndemna la fraudă electorală. Ea recomanda alegătorilor republicani să voteze de mai multe ori sub nume false la alegerile prezidențiale. A pretins că și democrații recurgeau la acest lucru.

Avocații i-au atras atenția că postarea ei constituia o infracțiune și că ar putea fi urmărită penal pentru conspirație criminală dacă cineva i-ar urma recomandarea. A revenit și i-a îndemnat pe urmăritorii săi să ignore mesajul.

Tags:
Citește și...
Mega-tranzacție pe piața modei de lux. Două branduri de renume și-au unit forțele
Monden
Mega-tranzacție pe piața modei de lux. Două branduri de renume și-au unit forțele
„Ce scârbos!” De ce s-a ales Meghan Markle cu porecla „Salmonella Sussex” (VIDEO)
Monden
„Ce scârbos!” De ce s-a ales Meghan Markle cu porecla „Salmonella Sussex” (VIDEO)
Paula Seling a mărturisit când L-a simțit aproape pe Dumnezeu: „S-a întâmplat recent, când puteam să mor”
Monden
Paula Seling a mărturisit când L-a simțit aproape pe Dumnezeu: „S-a întâmplat recent, când puteam să mor”
Iuliana Pepene: „Muncesc la foc automat, zi și noapte”/ „Este important norocul, dar fără muncă este exact ca o casă fără fundație”. Ce spune despre munca în televiziune
Monden
Iuliana Pepene: „Muncesc la foc automat, zi și noapte”/ „Este important norocul, dar fără muncă este exact ca o casă fără fundație”. Ce spune despre munca în televiziune
Mariah Carey face milioane din melodia „All I Want For Christmas”. Iată cât câștigă anual
Monden
Mariah Carey face milioane din melodia „All I Want For Christmas”. Iată cât câștigă anual
Noi date în cazul gemenelor Indiggo, arestate în SUA. Cine este victima agresiunilor (FOTO)
Monden
Noi date în cazul gemenelor Indiggo, arestate în SUA. Cine este victima agresiunilor (FOTO)
Andreea Bălan a avut parte de-o surpriză de ziua numelui. Cum a răsfățat-o viitorul soț
Monden
Andreea Bălan a avut parte de-o surpriză de ziua numelui. Cum a răsfățat-o viitorul soț
Cornel Păsat, despre CRBL: „Omul are un caracter infect și vorbește oribil”. Ce a povestit dansatorul
Monden
Cornel Păsat, despre CRBL: „Omul are un caracter infect și vorbește oribil”. Ce a povestit dansatorul
Când a descoperit-o Mihai Trăistariu pe Theo Rose: „I-am prezis o carieră. Acum e vedetă, nu mai are nevoie de duet cu mine”
Monden
Când a descoperit-o Mihai Trăistariu pe Theo Rose: „I-am prezis o carieră. Acum e vedetă, nu mai are nevoie de duet cu mine”
Mihai Bendeac a povestit cum era să se ia la bătaie cu Gabi Tamaș: „Și-a dat tricoul jos, mi l-am dat și eu!”
Monden
Mihai Bendeac a povestit cum era să se ia la bătaie cu Gabi Tamaș: „Și-a dat tricoul jos, mi l-am dat și eu!”
Catalin Drula
Ultima oră
23:26 - Papa Leon face apel la dialog între SUA și Venezuela. Suveranul Pontif pledează pentru pace în Caraibe
23:18 - Senatul dezbate modificări pentru sistemul public de pensii. Ce persoane ar putea beneficia de noile compensații
22:45 - llie Bolojan, vizită oficială la Viena. Premierul are programată și o întrevedere cu Viktor Orban, la Budapesta
22:38 - Autoritățile atrag atenția asupra riscurilor decorațiunilor auto în perioada sărbătorilor. Ce sancțiuni riscă șoferii care nu respectă Codul Rutier
22:01 - Ciprian Ciucu: „Pot să confirm că Anca Alexandrescu este principalul meu contracandidat. Mă așteptam să se plafoneze, dar a mers mai departe în urma unei campanii manipulative, cu tentă de ură”
21:52 - O companie de zbor schimbă regulile pentru pasagerii supraponderali. Ce criterii va folosi pentru a determina cine are nevoie de un loc în plus
21:31 - Surprize mari în sondajul AtlasIntel pentru Primăria Capitalei. Pe cine votează tinerii și ce studii au alegătorii care îi votează pe Ciucu, Băluță, Drulă, Alexandrescu sau Ciceală
21:29 - Incidente periculoase la rețeaua de gaze. Distrigaz a oprit furnizarea pentru mai multe blocuri din București
21:06 - Michelin deschide un nou capitol dedicat vinului și introduce propriile standarde de evaluare. Ce criterii vor conta cel mai mult
21:00 - Cât costă cojocul ciobănesc pe care l-a purtat Diana Șoșoacă de 1 Decembrie, la Alba Iulia: „Nu o avantajează”