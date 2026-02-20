Principalele partide nu s-au obosit să-și deszăpezească sediile din București, deși românii sunt amendați dacă nu-și curăță trotuarele.

Mormane de zăpadă la sediile partidelor

De departe, cel mai îngropat în nămeţi e sediul AUR. „Barba lui Mihai Viteazul zace acoperită de omăt, iar Vlad Ţepeş e îngropat în nămeți”, scrie

PSD-iștii au deszăpezit doar calea de acces spre interiorul curții. Oamenii care vor să circule pe trotuarele din stânga și din dreapta, însă, trebuie să se lupte cu troienele.

PNL-iștii pare că au deszăpezit mai mult de rușine, căci sunt pe aceeaşi stradă cu mai multe ambasade. Nu de alta, dar au curățat doar în fața porții. Trotuarele au rămas așa.

Iar sediile USR și UDMR au fost deszăpezite la fel, semn că nu întâmplător sunt în aceeași coaliție.

Imaginile cu sediile partidelor pot fi văzute .

Ce amenzi riști dacă nu deszăpezești

Potrivit Hotărârii de Consiliu General 120/2010, dacă nu cureți gheața și zăpada de pe trotuarul din fața proprietății, între 200 și 500 de lei pentru fiecare contravenție. În cazul persoanelor juridice, inclusiv Asociațiile de Proprietari /Administrații de imobile, amenda variază între 500 și 2.000 de lei.