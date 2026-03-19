Ședință crucială a liderilor coaliției pentru deblocarea bugetului de stat, după ce PSD a blocat negocierile din cauza unui amendament pentru pensionari respins în Parlament.

Ședință crucială a liderilor coaliției. De ce s-a ajuns la blocaj în coaliția de guvernare

Tensiunile din coaliția de guvernare au ajuns la un punct critic, după ce liderii partidelor s-au văzut nevoiți să convoace o ședință de urgență pentru deblocarea bugetului de stat. Întâlnirea are loc joi, de la ora 10:00, în contextul unor neînțelegeri majore apărute în Parlament.

La discuții participă , Sorin Grindeanu, Dominic Fritz și Kelemen Hunor, care încearcă să găsească o soluție rapidă pentru reluarea dezbaterilor, potrivit .

Ședință crucială a liderilor coaliției. Ce a declanșat conflictul dintre partide

Criza a pornit miercuri, când parlamentarii Partidul Social Democrat au blocat dezbaterile pe buget, după ce un amendament important a fost respins de mai multe ori în comisiile de specialitate.

Propunerea PSD, în valoare de 1,1 miliarde de lei, viza acordarea unor ajutoare financiare pentru pensionari. Amendamentul nu a trecut de votul parlamentarilor Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România și Alianța pentru Unirea Românilor.

În urma acestui refuz, social-democrații au anunțat că nu vor susține bugetul Ministerului de Finanțe, ceea ce a dus la blocarea întregului proces.

Ce rol a avut AUR în ruptura din Parlament

Situația a fost complicată și de tensiunile dintre PSD și AUR. Formațiunea condusă de George Simion a refuzat să voteze amendamentul privind pensionarii, după ce PSD a renunțat la o înțelegere informală stabilită anterior.

Această ruptură a dus la pierderea sprijinului necesar pentru adoptarea amendamentului și a amplificat blocajul politic.

Ce spune ministrul Finanțelor despre situație

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat necesitatea deblocării rapide a situației și a precizat că premierul a fost deja informat despre criza din Parlament.

„Trebuie deblocată situaţia. Important de spus este că am purtat în aceste luni discuţii cu fiecare ordonator în parte. Au fost nenumărate şedinţe în coaliţie în care am avut acelaşi tip de presiuni, dar trebuie să înţelegem cu toţii odată că modul în care construim bugetele este extrem de important. Dacă îmi permiteţi, este extrem de important şi important de spus: am făcut concesii. Nu e corect să spui că nu sunt banii pentru categoriile vulnerabile în buget. Atâta timp cât sunt 1,7 miliarde, nu e corect. Banii sunt acolo, poate nu sunt în cuantum în care ne-am fi dorit, e adevărat, dar 1,7 din 2,7 miliarde (lei n.r.) sunt deja în acest buget, sunt banii prinşi”, a precizat Nazare.