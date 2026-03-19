Blocaj major pe bugetul de stat: Liderii coaliției, întâlnire decisivă după scandalul pe ajutoarele pentru pensionari

Ana Maria
19 mart. 2026, 09:25
Liderii coaliției de guvernare. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ședință crucială a liderilor coaliției. De ce s-a ajuns la blocaj în coaliția de guvernare
  2. Ședință crucială a liderilor coaliției. Ce a declanșat conflictul dintre partide
  3. Ce rol a avut AUR în ruptura din Parlament
  4. Ce spune ministrul Finanțelor despre situație

Ședință crucială a liderilor coaliției pentru deblocarea bugetului de stat, după ce PSD a blocat negocierile din cauza unui amendament pentru pensionari respins în Parlament.

Ședință crucială a liderilor coaliției. De ce s-a ajuns la blocaj în coaliția de guvernare

Tensiunile din coaliția de guvernare au ajuns la un punct critic, după ce liderii partidelor s-au văzut nevoiți să convoace o ședință de urgență pentru deblocarea bugetului de stat. Întâlnirea are loc joi, de la ora 10:00, în contextul unor neînțelegeri majore apărute în Parlament.

La discuții participă Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu, Dominic Fritz și Kelemen Hunor, care încearcă să găsească o soluție rapidă pentru reluarea dezbaterilor, potrivit G4Media.

Ședință crucială a liderilor coaliției. Ce a declanșat conflictul dintre partide

Criza a pornit miercuri, când parlamentarii Partidul Social Democrat au blocat dezbaterile pe buget, după ce un amendament important a fost respins de mai multe ori în comisiile de specialitate.

Propunerea PSD, în valoare de 1,1 miliarde de lei, viza acordarea unor ajutoare financiare pentru pensionari. Amendamentul nu a trecut de votul parlamentarilor Partidul Național Liberal, Uniunea Salvați România și Alianța pentru Unirea Românilor.

În urma acestui refuz, social-democrații au anunțat că nu vor susține bugetul Ministerului de Finanțe, ceea ce a dus la blocarea întregului proces.

Ce rol a avut AUR în ruptura din Parlament

Situația a fost complicată și de tensiunile dintre PSD și AUR. Formațiunea condusă de George Simion a refuzat să voteze amendamentul privind pensionarii, după ce PSD a renunțat la o înțelegere informală stabilită anterior.

Această ruptură a dus la pierderea sprijinului necesar pentru adoptarea amendamentului și a amplificat blocajul politic.

Ce spune ministrul Finanțelor despre situație

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat necesitatea deblocării rapide a situației și a precizat că premierul a fost deja informat despre criza din Parlament.

Trebuie deblocată situaţia. Important de spus este că am purtat în aceste luni discuţii cu fiecare ordonator în parte. Au fost nenumărate şedinţe în coaliţie în care am avut acelaşi tip de presiuni, dar trebuie să înţelegem cu toţii odată că modul în care construim bugetele este extrem de important. Dacă îmi permiteţi, este extrem de important şi important de spus: am făcut concesii. Nu e corect să spui că nu sunt banii pentru categoriile vulnerabile în buget. Atâta timp cât sunt 1,7 miliarde, nu e corect. Banii sunt acolo, poate nu sunt în cuantum în care ne-am fi dorit, e adevărat, dar 1,7 din 2,7 miliarde (lei n.r.) sunt deja în acest buget, sunt banii prinşi”, a precizat Nazare.

Citește și...
„Nu ne cereţi să fim complice cu PSD la transformarea românilor în cerşetori”. Simion anunță că are o variantă proprie de buget. Ce le promite cetățenilor
Politică
„Nu ne cereţi să fim complice cu PSD la transformarea românilor în cerşetori”. Simion anunță că are o variantă proprie de buget. Ce le promite cetățenilor
CTP: „Puțin le pasă lui Grindeanu-Știucă și compania de pensionari”. Adevăratele intenții ale PSD
Politică
CTP: „Puțin le pasă lui Grindeanu-Știucă și compania de pensionari”. Adevăratele intenții ale PSD
Nicușor Dan, la Bruxelles. Cu ce lideri europeni se va întâlni și ce urmează să discute cu șeful NATO, la câteva zile după amenințările Iranului
Politică
Nicușor Dan, la Bruxelles. Cu ce lideri europeni se va întâlni și ce urmează să discute cu șeful NATO, la câteva zile după amenințările Iranului
Motreanu spune PSD a luat țeapă de la AUR: „Politica făcută doar pentru calcule politice se întoarce împotriva celor care o practică”
Politică
Motreanu spune PSD a luat țeapă de la AUR: „Politica făcută doar pentru calcule politice se întoarce împotriva celor care o practică”
PSD, izolat în Parlament din cauza pachetelui de solidaritate. AUR va vota bugetul alături de PNL și USR
Politică
PSD, izolat în Parlament din cauza pachetelui de solidaritate. AUR va vota bugetul alături de PNL și USR
Numărul urșilor din România determină măsuri mai dure de control. Ce prevede noul proiect legislativ
Politică
Numărul urșilor din România determină măsuri mai dure de control. Ce prevede noul proiect legislativ
Dragoste cu năbădăi între vechi parteneri. Grindeanu denunță noua majoritate PNL-AUR-USR. Peneliști cer revenirea la sentimente mai bune
Politică
Dragoste cu năbădăi între vechi parteneri. Grindeanu denunță noua majoritate PNL-AUR-USR. Peneliști cer revenirea la sentimente mai bune
Kelemen Hunor e optimist. Cu tot scandalul din coaliție, liderul UDMR e convins că se ajunge la un consens. Ce spune despre cum a reușit opoziția să spargă coaliția (VIDEO)
Politică
Kelemen Hunor e optimist. Cu tot scandalul din coaliție, liderul UDMR e convins că se ajunge la un consens. Ce spune despre cum a reușit opoziția să spargă coaliția (VIDEO)
PSD nu renunță la pachetul social. Florin Manole anunță că-și va susține punctul de vedere în plen
Politică
PSD nu renunță la pachetul social. Florin Manole anunță că-și va susține punctul de vedere în plen
Cum se mai plictisesc parlamentarii noștri. După ce s-au certat pe ajutoarele sociale în Parlament, își transmit mesaje pe Facebook. Pe banii de pâine ne dau circ (FOTO/VIDEO)
Politică
Cum se mai plictisesc parlamentarii noștri. După ce s-au certat pe ajutoarele sociale în Parlament, își transmit mesaje pe Facebook. Pe banii de pâine ne dau circ (FOTO/VIDEO)
