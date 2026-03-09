B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Ședință crucială la PSD. Se discută despre negocierile pe buget și despre ieșirea de la guvernare (VIDEO)

Adrian A
09 mart. 2026, 10:04
Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook
Cuprins
  1. Ședință la PSD. Ilie Bolojan, subiectul principal
  2. Bolojan, atacat de toți liderii PSD

Conducerea PSD s-a reunit în ședință, începând cu ora 10:00, pentru a decide poziția parlamentarilor partidului privind votul bugetului pentru anul 2026, odată ce acesta va ajunge în Parlament. De asemenea se discută despre ieșirea de la guvernare.

Liderii PSD au intrat de dimineață în ședință, iar ținta este Ilie Bolojan. Social-democrații reclamă faptul că premierul nu a inclus în proiectul de buget creșterea salariului minim programată pentru luna iulie.

Potrivit surselor din PSD, citate de Știrile Pro TV, hotărârea de guvern privind majorarea salariului minim ar fi blocată la Ministerul Finanțelor din 19 februarie.

În același timp, reprezentanții PSD susțin că nici până în prezent nu au primit toate datele complete privind construcția bugetului, motiv pentru care vor analiza în ședință modul în care a fost elaborată actuala schiță.

În discuțiile din coaliție, social-democrații au pus pe masă pachetul de solidaritate și finanțarea programelor pentru primării, teme care au blocat negocierile dintre partidele de la guvernare. Miza acestei dispute din coaliție este de aproximativ zece miliarde de lei.

Concret, PSD și UDMR cer trei miliarde de lei pentru pachetul de solidaritate și încă șapte miliarde pentru acoperirea proiectelor deja aprobate prin programele PNDL și Anghel Saligny pentru primăriile din țară.

În schimb, PNL și USR susțin o variantă mult mai restrânsă. Aceste partide ar accepta doar ajutoare punctuale pentru pensionari, similare celor acordate anul trecut, cu un impact bugetar estimat la 1,7 miliarde de lei, iar restul pachetului de solidaritate ar trebui finanțat din fonduri europene.

PSD a respins această variantă și în ședința de azi tocmai despre asta se discută. Liderii partidului stabilesc poziția oficială a partidului în negocierile din coaliție, dar discută și posibilitatea ieșirii de la guvernare.

Lia Olguța Vasilescu, un lider influent al partidului, a declarat vineri, într-un comentariu pe Facebook, că după adoptarea bugetului, va vota pentru ieșirea de la guvernare.

„Să trecem bugetul și votăm ieșirea. Eu cel puțin așa voi vota. Că țara are nevoie de buget, oricât de prost ar fi. Se rectifică după.”, a fost mesajul primăriței din Craiova.

Joi, Sorin Grindeanu a lansat o întrebare pe Facebook, solicitând opinia urmăritorilor săi cu privire la o eventuală demitere a premierului Bolojan imediat după adoptarea bugetului.

Deși astăzi social-democrații votează susținerea bugetului, în cadrul partidului este programat un referendum intern privind prezența PSD la guvernare, care va avea loc după finalizarea procesului bugetar.

