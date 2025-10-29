B1 Inregistrari!
Politică » Nicușor Dan, reacție după anunțul privind retragerea trupelor americane. Președintele l-a convocat pe premierul Ilie Bolojan la Cotroceni

Adrian Teampău
29 oct. 2025, 13:09
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială / YouTube
Cuprins
  1. Reacția lui Nicușor Dan la anunțul SUA
  2. Premierul convocat la Cotroceni
  3. Statele Unite retrag mai mulți militari din România

Nicușor Dan a avut o primă reacție după informația, confirmată de Ministerul Apărării, referitoare la retragerea trupelor americane din România. Șeful statului i-a convocat, la Cotroceni, pe premierul Ilie Bolojan.

Reacția lui Nicușor Dan la anunțul SUA

Decizia admnistrației Trump de a retrage o parte din militarii americani staționați în România reprezintă o întoarce la situația anterioară războiului din Ucraina. Această decizie nu va afecta securitatea națională și nici parteneriatul strategic cu SUA. Este mesajul pe care l-a transmis președintele Nicușor Dan pe Facebook.

„Prin redimensionarea forței rotaționale care opera și în România, prezența trupelor americane din România revine, de fapt, la nivelul dinaintea războiului din Ucraina. Descurajarea amenințărilor de pe flancul estic al NATO este compensată de suplimentarea consistentă de echipament militar și de creșterea prezenței forțelor europene, în deplin acord cu partenerul american”, a transmis președintele României.

Șeful statului a mai spus că infrastructura strategică dezvoltată de români și americani la Deveselu, Câmpia Turzii și Kogălniceanu va continua să fie operațională. Trupele americane vor fi localizate în aceste baze, iar transferul de echipament militar va continua.

„Securitatea României și a flancului estic nu va fi în niciun fel diminuată. Parteneriatul strategic între România și SUA rămâne în aceiași parametri”, dă asigurări președintele.

Premierul convocat la Cotroceni

Premierul Ilie Bolojan a fost convocat de președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Discuțiile vor fi legate de situația creată după anunțul privind retragerea trupelor americane din România.

De asemenea, vor fi abordate subiecte legate de conflictele din coaliția de guvernare și despre viitoarele măsuri destinate reducerii deficitului. Va fi abordat și subiectul privind legea de modificare a pensiilor speciale ale magistraților.

Anterior acestei întâlniri, ⁠președintele a discutat cu ministrul de Externe, Oana Țoiu, despre despre decizia Administrației SUA. De asemena, șeful statului a avut o conversație pe acest subiect și cu ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

Conflictul dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu în interiorul coaliției de guvernare s-a acutizat. Sorin Grideanu a anunțat că Bolojan ar trebui să demisioneze din funcția de premier, dacă nu va reuși să rezolve chestiunea privind reforma pensiilor magistraților. El i-a cerut premierului să renunțe și la propunerea de numire a Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier.

Statele Unite retrag mai mulți militari din România

Ministerul Apărării Naţionale a anunţat miercuri, confirmând o informație difuzată de presa ucraineană, că a fost informat cu privire la redimensionarea unei părţi a trupelor americane dislocate în România.

Conform unui comunicat MApN, printre elementele brigăzii ce urmează să înceteze rotaţiile în Europa se află și trupele amplasate la baza de la Mihail Kogălniceanu.

Aproximativ o mie de militari americani vor rămâne dislocaţi în continuare pe teritoriul ţării noastre. Aceștia vor contribui la descurajarea „oricăror ameninţări şi reprezentând în continuare o garanţie a angajamentului SUA pentru securitatea regională”, a indicat MApN.

