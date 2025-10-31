B1 Inregistrari!
Sediul partidului lui George Simion, vandalizat. Pe cine acuză AUR: „Dacă în Occident s-a ajuns la gloanțe, la moarte, ce ne putem aștepta și în România?” (VIDEO)

Ana Maria
31 oct. 2025, 11:32
Sursa foto: Facebook / George Simion
În noaptea de miercuri spre joi, sediul central al AUR a fost vandalizat, iar pe fațada clădirii au fost desenate cu spray mai multe mesaje critice la adresa Alianței pentru Unirea Românilor. Incidentul a fost semnalat de reprezentanții partidului, care au catalogat fapta drept una de natură penală.

Sediul central al AUR a fost vandalizat. Ce spun reprezentanții partidului

Reprezentanții AUR au transmis că astfel de acțiuni reprezintă „infracțiuni, nu acte de curaj” și că lovesc simboluri ale istoriei naționale. Liderii formațiunii au subliniat că astfel de lucruri nu trebuie să existe în viața politică și că atacurile de acest tip pot escalada rapid, afectând clima civică din România.

„Vandalizarea nu este un act de curaj, ci o infracțiune. Ura și violența nu pot fi instrumente politice. Cine atacă sedii, simboluri și chipurile eroilor noștri nu apără democrația, o distruge. România are nevoie de lege, de respect și de oameni care construiesc, nu de cei care distrug.”, precizează AUR, în mesajul postat pe pagina de Facebook.

Pe cine acuză AUR că le-ar fi vandalizat sediul

Partidul lui George Simion susține că „valurile de ură” propagate de „partidele neomarxiste, de extremă stângă, asupra suveraniștilor” împing oamenii la comiterea de infracțiuni, inclusiv distrugerea de bunuri.

„Valurile de ură împrăștiate de partidele neomarxiste, de extremă stângă, asupra suveraniștilor, asupra patrioților, împing lumea la infracțiuni. Ce vedeți aici, ce s-a întâmplat peste noapte, sunt infracțiuni de distrugere a unor bunuri. Cine le-a făcut? Cei care îi aud pe idolii lor politici, acuzându-ne pe noi de tot ce este rău în țară.

Dacă în Occident s-a ajuns la gloanțe, la moarte, ce ne putem aștepta și în România? S-a ajuns la cuțite cu care lumea umblă înarmată și cu care taie fețele lui Ștefan cel Mare, a lui Mihai Viteazu sau a lui Constantin Brâncoveanu.

În toate campaniile din 2024 și 2025 am spus apăsat și răspicat să nu se mai propage ură în societate. Noi am vorbit despre iubire și ei au vorbit despre frică și despre ură. Toată această ură se întoarce împotriva lor. Chiar dacă sunt oameni care, crezând că fac un bine societății, comit asemenea infracțiuni. Persoanele care au vandalizat azi noapte sediul central AUR trebuie să răspundă penal pentru faptele lor. Iar cei care i-au împins să facă aceste infracțiuni, trebuie să răspundă moral pentru aceste acțiuni.

Nu mai putem să divizăm România, nu mai putem să umplem țara de ură, nu mai putem să ne luptăm între noi. Este nevoie de pace, este nevoie de oameni care își iubesc România, nu de oameni care, crezând că dacă îl tai pe Ștefan cel Mare cu cuțitul sau îl vandalizezi cu graffiti, salvează România”, a mai precizat AUR, pe Facebook.

Ce urmări ar putea avea incidentul

Autoritățile urmează să stabilească cine se face responsabil pentru vandalizarea sediului AUR. Reprezentanții partidului solicită ca astfel de acțiuni să fie tratate cu maximă seriozitate și spun că vor lua măsuri legale împotriva celor care au comis fapta.

