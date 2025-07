Șefa PNRR, în vizită la București. Pîslaru: România nu va pierde niciun euro din fondurile nerambursabile, dar problema de credibilitate e sistemică. Trebuia să facem lucruri din 2021 și nu le-am făcut nici până acum (VIDEO)

„Șefa PNRR”, Celine Gauer, se află la București, unde a avut discuții cu premierul Ilie Bolojan (PNL) și mai mulți miniștri. Asta în contextul în care Guvernul vrea să revizuiască PNRR-ul pentru a nu pierde

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), a dat asigurări că România nu va pierde „niciun euro” din fondurile nerambursabile din PNRR. În schimb, acesta a susținut că România are probleme de credibilitate pentru că în ultimii ani decidenții ei au tot promis lucruri și nu s-au ținut de cuvânt.

Pîslaru, despre implementarea PNRR

„În acest moment suntem într-o situație în care proiecte de cam 6,3 miliarde de euro sunt din perspectiva analizelor tehnice proiecte care nu mai pot fi îndeplinite până în august 2026. Deci 15 miliarde minus 6,3, adică 8,7 miliarde care ar rămâne în PNRR, la care se adaugă un pachet de măsuri legate de reziliență. (…)

Luni am agreat un pachet de 2,54 miliarde euro care cuprinde investițiile în câteva domenii cheie, unde Comisia Europeană, față de ce am găsit, nu era convinsă că se pot salva. Am strâns dovezi că pot fi terminate până la sfârșitul lui august 2026, deci pot rămâne în componenta de împrumuturi din PNRR”, a declarat ministrul Dragoș Pîslaru, potrivit

Pîslaru: Problema de credibilitate este sistemică

Pe de altă parte, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a atras atenția că România are probleme de credibilitate în plan extern.

Întrebat de dovezile cerute de Comisia Europeană în cazul proiectelor asumate de România în PNRR, Pîslaru a răspuns: „Problema de credibilitate este sistemică, trebuia să facem lucruri din 2021 și nici până acum”.

„Avem confirmarea faptului că România nu va pierde niciun euro din componenta nerambursabilă. Nu există vreun risc să avem proiecte care să nu fie gata până în august 2026”, a mai declarat Dragoș Pîslaru.