Șeful INSCOP Research, Remus Ștefureac, a trecut în revistă candidații la alegerile pentru Primăria Capitalei. Acesta principalii candidați, repetând aceeași eroare pe care au făcut-o institutele de sondare la precedentele alegeri.
Într-o postare pe Facebook, Remus Ștefureac trece în revistă principalii candidați la Primăria Generală enumerând pe scurt avantajele și dezavanajele fiercăruia. În analiza sa, șeful INSCOP Research comite aceeași eroare care a dat peste cap cercetările sociolgice la alegerile din 2024. El nu ia în considerare și neprevăzutul, faptul că votul bucureștenilor ar putea merge într-o cu totul altă direcție.
„Reperele alegerilor pentru Primăria Capitalei. În cazul în care vor candida la alegerile pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță, Ciprian Ciucu, Anca Alexandrescu și Cătălin Drula sunt cei 4 candidați principali, fiecare cu șansa lui”, scrie Remus Ștefureac.
Alegerile pentru Primăria Generală vor avea loc pe 7 decembrie, conform calendarului electoral stabilit de guvern. Până în prezent, oficial, s-a lansat în cursa pentru scaunul de primar general Ana Ciceală, susținută. Fost consilier general, ea a fost colaboratoarea președintelui Nicușor Dan pe mai multe dosare din justiție.
Candidatura ei nu este luată prea în serios, de institutele de sondare, numele ei apărând în puține cercetări. La precedentele alegeri locale, ea a candidat pentru Primăria Sectorului 3 și a obținut 16,08% din voturile exprimate, clasându-se pe locul trei. Refuzând să o ia în considerare, institutele de sondaje par că facă o eroare similară celei de la alegerile prezidențiale din 2024, în cazul lui Călin Georgescu.
În postarea de pe Facebook, șeful INSCOP trece în revistă avantajele și dezavantajele celor patru candidați evitând, totuși, un pronostic. El se limitează doar la aceștia.
„Sunt însă câteva elemente care contează în ecuație:
În postarea pe care o face Remus Ștefureac recunoaște că rezultatele votului nu pot fi apreciate din cauza fragmentării voturilor. Șeful INSCOP spune că la viitorul scrutin unii dintre candidați pornesc cu „avantaje importante” care pot face diferența. Practic, el își lasă o portiță de ieșire suferând că nu este exclusă o surpriză, așa cum s-a petrecut la alegerile prezidențiale și parlamentare de anul trecut.
„Pe fondul fragmentării maximale a voturilor, vom avea alegeri pentru primăria Capitalei cu un grad ridicat de incertitudine. Vă fi un scrutin în care unii dintre candidați pornesc în cursă, cel puțin pe hârtie, cu câteva avantaje importante care pot face diferența. În final, cu toate discuțiile, cred ca e important pentru legitimitatea democratică faptul ca vom avea alegeri in București acum, la jumatate de an dupa ce Capitala a ramas fara primar ales”, a concluzionat șeful INSCOP.
Rezultatele la alegerile prezidențiale și parlamentare de la finalul anului trecut au dat peste cap toate analizele sociologice. Reprezentanții tuturor institutelor de sondare care au făcut măsurători au recunoscut că au eșuat. Nici unul nu a luat în considerare ascensiunea lui Călin Georgescu și nici, chiar, pe a Elenei Lasconi.
Majoritatea sondajelor la prezidențiale îi dăreau favoriți pe reprezentanții principalelor partide. Nicolae Ciucă (PNL), Marcel Ciolacu (PSD) și George Simion (AUR) dominau topul, conform cercetărilor. Nici unul nu a intrat în turul al doilea. Un alt eșec a fost înregistrat și la alegerile parlamentare. Nimeni nu a prevăzut rezultatele finale și ascensiunea puternică a partidelor populist-extremiste AUR, SOS și POT.