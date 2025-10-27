Șeful INSCOP Research, Remus Ștefureac, a trecut în revistă candidații la alegerile pentru Primăria Capitalei. Acesta principalii , repetând aceeași eroare pe care au făcut-o institutele de sondare la precedentele alegeri.

Șeful INSCOP Research, prezintă candidații

Într-o postare pe Facebook, trece în revistă principalii candidați la enumerând pe scurt avantajele și dezavanajele fiercăruia. În analiza sa, șeful INSCOP Research comite aceeași eroare care a dat peste cap cercetările sociolgice la alegerile din 2024. El nu ia în considerare și neprevăzutul, faptul că votul bucureștenilor ar putea merge într-o cu totul altă direcție.

„Reperele alegerilor pentru Primăria Capitalei. În cazul în care vor candida la alegerile pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță, Ciprian Ciucu, Anca Alexandrescu și Cătălin Drula sunt cei 4 candidați principali, fiecare cu șansa lui”, scrie Remus Ștefureac.

Alegerile pentru Primăria Generală vor avea loc pe 7 decembrie, conform calendarului electoral stabilit de guvern. Până în prezent, oficial, s-a lansat în cursa pentru scaunul de primar general Ana Ciceală, susținută. Fost consilier general, ea a fost colaboratoarea președintelui Nicușor Dan pe mai multe dosare din justiție.

Candidatura ei nu este luată prea în serios, de institutele de sondare, numele ei apărând în puține cercetări. La precedentele alegeri locale, ea a candidat pentru Primăria Sectorului 3 și a obținut 16,08% din voturile exprimate, clasându-se pe locul trei. Refuzând să o ia în considerare, institutele de sondaje par că facă o eroare similară celei de la alegerile prezidențiale din 2024, în cazul lui Călin Georgescu.

Analiza lui Remus Ștefureac

În postarea de pe Facebook, șeful INSCOP trece în revistă avantajele și dezavantajele celor patru candidați evitând, totuși, un pronostic. El se limitează doar la aceștia.

„Sunt însă câteva elemente care contează în ecuație:

primarii de sector au un avantaj pentru ca vin cu experiență administrativă în București, pe mandate de succes, validate de un număr record de voturi la alegerile locale de anul trecut: Ciprian Ciucu (PNL, Sectorul 6) a câștigat alegerile cu peste 70%, iar Daniel Baluta (PSD, Sectorul 4) cu peste 60%.

Anca Alexandrescu, cu o candidatură independentă, poate beneficia de un culoar favorabil dacă vom avea o prezență redusă la vot determinată de dezamăgirea electoratului față de incapacitatea politică de a răspunde la frustrările populației (incapacitatea de a reduce privilegiile, risipa din banul public etc) și dacă va fi singura candidată relevantă care să reprezinte electoratul opoziției radicale (adică alegeri fără candidat AUR și fără ale figuri cunoscute ori surpriză gen Makaveli, care rup voturi din acest segment).

Ce avantaje au Băluță, Ciucu și Drulă

Daniel Baluta are avantajul de a se clasa pe primul loc în intenția de vot (conform INSCOP), mandate de succes la Primăria Sectorului 4 și oportunitatea importantă a fragmentării votului de centru-dreapta între PNL și USR. Candidatura Ancăi Alexandrescu este însă o sursă de risc pentru voturile sale.

Ciprian Ciucu are avantajul unui profil care îi permite o capacitate mai mare de a convinge alegătorii USR, decât capacitatea lui Cătălin Drula de a convinge votanții PNL, clasarea pe locul 2, aproape de Daniel Baluta în sondajul INSCOP, susținerea premierului Ilie Bolojan care are un nivel încă destul de ridicat de popularitate în București (similar președintelui Nicușor Dan) și mandatul de succes la primărie confirmat de cel mai mare scor la alegerile locale din 2024. Fragmentarea USR rămâne un risc important.

Cătălin Drula are avantajul sprijinului președintelui Nicușor Dan, dar si un context defavorabil legat de fragmentarea electoratului de centru-dreapta”, a scris șeful INSCOP.

Ce concluzii trage șeful INSCOP

În postarea pe care o face Remus Ștefureac recunoaște că rezultatele votului nu pot fi apreciate din cauza fragmentării voturilor. Șeful INSCOP spune că la viitorul scrutin unii dintre candidați pornesc cu „avantaje importante” care pot face diferența. Practic, el își lasă o portiță de ieșire suferând că nu este exclusă o surpriză, așa cum s-a petrecut la alegerile prezidențiale și parlamentare de anul trecut.

„Pe fondul fragmentării maximale a voturilor, vom avea alegeri pentru primăria Capitalei cu un grad ridicat de incertitudine. Vă fi un scrutin în care unii dintre candidați pornesc în cursă, cel puțin pe hârtie, cu câteva avantaje importante care pot face diferența. În final, cu toate discuțiile, cred ca e important pentru legitimitatea democratică faptul ca vom avea alegeri in București acum, la jumatate de an dupa ce Capitala a ramas fara primar ales”, a concluzionat șeful INSCOP.

Rezultatele la alegerile prezidențiale și parlamentare de la finalul anului trecut au dat peste cap toate analizele sociologice. Reprezentanții tuturor institutelor de sondare care au făcut măsurători au recunoscut că au eșuat. Nici unul nu a luat în considerare ascensiunea lui Călin Georgescu și nici, chiar, pe a Elenei Lasconi.

Majoritatea sondajelor la prezidențiale îi dăreau favoriți pe reprezentanții principalelor partide. Nicolae Ciucă (PNL), Marcel Ciolacu (PSD) și George Simion (AUR) dominau topul, conform cercetărilor. Nici unul nu a intrat în turul al doilea. Un alt eșec a fost înregistrat și la alegerile parlamentare. Nimeni nu a prevăzut rezultatele finale și ascensiunea puternică a partidelor populist-extremiste AUR, SOS și POT.