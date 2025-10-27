B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Șeful INSCOP trece în revistă candidații la Primăria Generală. Eroarea pe care o repetă Remus Ștefureac

Șeful INSCOP trece în revistă candidații la Primăria Generală. Eroarea pe care o repetă Remus Ștefureac

Adrian Teampău
27 oct. 2025, 10:19
Șeful INSCOP trece în revistă candidații la Primăria Generală. Eroarea pe care o repetă Remus Ștefureac
Primăria Municipiului București Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Șeful INSCOP Research, prezintă candidații
  2. Analiza lui Remus Ștefureac
  3. Ce avantaje au Băluță, Ciucu și Drulă
  4. Ce concluzii trage șeful INSCOP

Șeful INSCOP Research, Remus Ștefureac, a trecut în revistă candidații la alegerile pentru Primăria Capitalei. Acesta principalii candidați, repetând aceeași eroare pe care au făcut-o institutele de sondare la precedentele alegeri.

Șeful INSCOP Research, prezintă candidații

Într-o postare pe Facebook, Remus Ștefureac trece în revistă principalii candidați la Primăria Generală enumerând pe scurt avantajele și dezavanajele fiercăruia. În analiza sa, șeful INSCOP Research comite aceeași eroare care a dat peste cap cercetările sociolgice la alegerile din 2024. El nu ia în considerare și neprevăzutul, faptul că votul bucureștenilor ar putea merge într-o cu totul altă direcție.

„Reperele alegerilor pentru Primăria Capitalei. În cazul în care vor candida la alegerile pentru Primăria Capitalei, Daniel Băluță, Ciprian Ciucu, Anca Alexandrescu și Cătălin Drula sunt cei 4 candidați principali, fiecare cu șansa lui”, scrie Remus Ștefureac.

Alegerile pentru Primăria Generală vor avea loc pe 7 decembrie, conform calendarului electoral stabilit de guvern. Până în prezent, oficial, s-a lansat în cursa pentru scaunul de primar general Ana Ciceală, susținută. Fost consilier general, ea a fost colaboratoarea președintelui Nicușor Dan pe mai multe dosare din justiție.

Candidatura ei nu este luată prea în serios, de institutele de sondare, numele ei apărând în puține cercetări. La precedentele alegeri locale, ea a candidat pentru Primăria Sectorului 3 și a obținut 16,08% din voturile exprimate, clasându-se pe locul trei. Refuzând să o ia în considerare, institutele de sondaje par că facă o eroare similară celei de la alegerile prezidențiale din 2024, în cazul lui Călin Georgescu.

Analiza lui Remus Ștefureac

În postarea de pe Facebook, șeful INSCOP trece în revistă avantajele și dezavantajele celor patru candidați evitând, totuși, un pronostic. El se limitează doar la aceștia.

„Sunt însă câteva elemente care contează în ecuație:

  • primarii de sector au un avantaj pentru ca vin cu experiență administrativă în București, pe mandate de succes, validate de un număr record de voturi la alegerile locale de anul trecut:  Ciprian Ciucu (PNL, Sectorul 6) a câștigat alegerile cu peste 70%, iar Daniel Baluta (PSD, Sectorul 4) cu peste 60%.
  • Anca Alexandrescu, cu o candidatură independentă, poate beneficia de un culoar favorabil dacă vom avea o prezență redusă la vot determinată de dezamăgirea electoratului față de incapacitatea politică de a răspunde la frustrările populației (incapacitatea de a reduce privilegiile, risipa din banul public etc) și dacă va fi singura candidată relevantă care să reprezinte electoratul opoziției radicale (adică alegeri fără candidat AUR și fără ale figuri cunoscute ori surpriză gen Makaveli, care rup voturi din acest segment).

Ce avantaje au Băluță, Ciucu și Drulă

  • Daniel Baluta are avantajul de a se clasa pe primul loc în intenția de vot (conform INSCOP), mandate de succes la Primăria Sectorului 4 și oportunitatea importantă a fragmentării votului de centru-dreapta între PNL și USR. Candidatura Ancăi Alexandrescu este însă o sursă de risc pentru voturile sale.
  • Ciprian Ciucu are avantajul unui profil care îi permite o capacitate mai mare de a convinge alegătorii USR, decât capacitatea lui Cătălin Drula de a convinge votanții PNL, clasarea pe locul 2, aproape de Daniel Baluta în sondajul INSCOP, susținerea premierului Ilie Bolojan care are un nivel încă destul de ridicat de popularitate în București (similar președintelui Nicușor Dan) și mandatul de succes la primărie confirmat de cel mai mare scor la alegerile locale din 2024. Fragmentarea USR rămâne un risc important.
  • Cătălin Drula are avantajul sprijinului președintelui Nicușor Dan, dar si un context defavorabil legat de fragmentarea electoratului de centru-dreapta”, a scris șeful INSCOP.

Ce concluzii trage șeful INSCOP

În postarea pe care o face Remus Ștefureac recunoaște că rezultatele votului nu pot fi apreciate din cauza fragmentării voturilor. Șeful INSCOP spune că la viitorul scrutin unii dintre candidați pornesc cu „avantaje importante” care pot face diferența. Practic, el își lasă o portiță de ieșire suferând că nu este exclusă o surpriză, așa cum s-a petrecut la alegerile prezidențiale și parlamentare de anul trecut.

„Pe fondul fragmentării maximale a voturilor, vom avea alegeri pentru primăria Capitalei cu un grad ridicat de incertitudine. Vă fi un scrutin în care unii dintre candidați pornesc în cursă, cel puțin pe hârtie, cu câteva avantaje importante care pot face diferența. În final, cu toate discuțiile, cred ca e important pentru legitimitatea democratică faptul ca vom avea alegeri in București acum, la jumatate de an dupa ce Capitala a ramas fara primar ales”, a concluzionat șeful INSCOP.

Rezultatele la alegerile prezidențiale și parlamentare de la finalul anului trecut au dat peste cap toate analizele sociologice. Reprezentanții tuturor institutelor de sondare care au făcut măsurători au recunoscut că au eșuat. Nici unul nu a luat în considerare ascensiunea lui Călin Georgescu și nici, chiar, pe a Elenei Lasconi.

Majoritatea sondajelor la prezidențiale îi dăreau favoriți pe reprezentanții principalelor partide. Nicolae Ciucă (PNL), Marcel Ciolacu (PSD) și George Simion (AUR) dominau topul, conform cercetărilor. Nici unul nu a intrat în turul al doilea. Un alt eșec a fost înregistrat și la alegerile parlamentare. Nimeni nu a prevăzut rezultatele finale și ascensiunea puternică a partidelor populist-extremiste AUR, SOS și POT.

Tags:
Citește și...
Austeritatea scoate oamenii în stradă. Sindicatele anunță proteste în Piața Victoriei
Politică
Austeritatea scoate oamenii în stradă. Sindicatele anunță proteste în Piața Victoriei
Daniel Băluță renunță la Sectorul 4 pentru Primăria Bucureștiului. Mesajul pentru Gabriela Firea (VIDEO)
Politică
Daniel Băluță renunță la Sectorul 4 pentru Primăria Bucureștiului. Mesajul pentru Gabriela Firea (VIDEO)
Ciprian Ciucu își anunță oficial candidatura la Primăria Capitalei. Mesajul primarului Sectorului 6
Politică
Ciprian Ciucu își anunță oficial candidatura la Primăria Capitalei. Mesajul primarului Sectorului 6
Ilie Bolojan a ieșit la atac pe Facebook. Ce ne promite premierul (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan a ieșit la atac pe Facebook. Ce ne promite premierul (VIDEO)
Ilie Bolojan, despre colaborarea cu președintele Nicușor Dan. Ce se ascunde în spatele declarațiilor oficiale
Politică
Ilie Bolojan, despre colaborarea cu președintele Nicușor Dan. Ce se ascunde în spatele declarațiilor oficiale
Premierul Bolojan: „Domnul Ciprian Ciucu este un candidat care poată să pună la punct foarte multe lucruri în București”
Politică
Premierul Bolojan: „Domnul Ciprian Ciucu este un candidat care poată să pună la punct foarte multe lucruri în București”
Bolojan: „Taxa pe valoare adăugată nu va crește și nici alte taxe”/ „Subliniez asta și eu sunt un om corect față de români”
Politică
Bolojan: „Taxa pe valoare adăugată nu va crește și nici alte taxe”/ „Subliniez asta și eu sunt un om corect față de români”
Bolojan spune că unii directori de companii de stat și-au mărit indemnizațiile cu 40-50%: „Efectiv îi sfidează pe oameni”
Politică
Bolojan spune că unii directori de companii de stat și-au mărit indemnizațiile cu 40-50%: „Efectiv îi sfidează pe oameni”
Mihai Tatulici: Simt că oamenii și-ar dori o mișcare de stradă foarte dură, care să-i pună la punct pe nesimțiții ăștia de politicieni. Parcă miroase a praf de pușcă (VIDEO)
Politică
Mihai Tatulici: Simt că oamenii și-ar dori o mișcare de stradă foarte dură, care să-i pună la punct pe nesimțiții ăștia de politicieni. Parcă miroase a praf de pușcă (VIDEO)
Bolojan: Oricine vine la guvernare va fi cu spatele la zid, dacă nu se iau măsurile luate de mine / Dacă cineva din coaliție s-a răzgândit asupra a ce a semnat, poate depune o moțiune de cenzură
Politică
Bolojan: Oricine vine la guvernare va fi cu spatele la zid, dacă nu se iau măsurile luate de mine / Dacă cineva din coaliție s-a răzgândit asupra a ce a semnat, poate depune o moțiune de cenzură
Ultima oră
12:21 - Camerele de supraveghere, sub lupa autorităților. Reguli noi și amenzi mari pentru proprietarii care nu respectă legea
12:14 - De ce a renunțat Mihai Călin la cariera de prezentator TV? Actorul a dezvăluit totul!
12:13 - Austeritatea scoate oamenii în stradă. Sindicatele anunță proteste în Piața Victoriei
12:06 - Putin s-a lăudat cu testarea rachetei cu propulsie nucleară, iar Trump a reacționat. Iată ce părere are liderul american
12:06 - Daniel Băluță renunță la Sectorul 4 pentru Primăria Bucureștiului. Mesajul pentru Gabriela Firea (VIDEO)
11:48 - Ciprian Ciucu își anunță oficial candidatura la Primăria Capitalei. Mesajul primarului Sectorului 6
11:31 - Iluminat festiv record în București. Costuri de trei ori mai mari decât în 2024
11:30 - Tragedie pe o șosea din Argentina. Accident rutier soldat cu nouă morți și 29 de răniți
11:28 - A fost chemat la intervenție și a aflat că victima era chiar fiul lui. Ce s-a întâmplat cu pompierul care și-a văzut copilul murind
11:23 - O lume fără internet? Cât de real este riscul unui colaps digital total