Șeful PNL Brăila, despre cum s-a angajat mătușa sa la stat: „Toți avem o mătușa angajată, toți avem o rudă” / Liderul PSD Brăila denunțase anterior „sinecurile politice ale PNL”

„Toți avem o mătușa angajată, toți avem o rudă” – așa a explicat deputatul Alexandru Popa, șeful PNL Brăila, faptul că mătușa sa, dar și au fost angajate pe funcții de consilieri la Direcția pentru Agricultură a Județului Brăila.

Popa a făcut declarațiile după ce Francisk Iulian Chiriac, șeful PSD Brăila și președintele Consiliului Județean, a denunțat „ ale PNL”.

Cum explică un PNL-ist angajarea la stat a rudelor și a clientelei de partid

„Mătușa mea a muncit, cred, 20 de ani în sistemul bancar. (…) Bun, am o mătușă angajată…Toți avem o mătușa angajată, toți avem o rudă. (…) Haideți să fim serioși, acum toți care sunt apropiați de mine sau care mă cunosc… nu mai poate să mai muncească nimeni, nu mai poate sa trăiască nimeni? E o mătușă…

Eu nu am discutat cu mătușa mea pe ce loc a fost angajată, cum a fost angajată. Am înțeles din răspunsurile domnului Chiriac și am și întrebat o … (…) Mătușa mea s-a angajat într-adevăr, nu știu exact să vă spun, vă dați seama… Nu cred că anul ăsta, are mai mult, dar mătușa mea tot a muncit în ultimul timp”, a declarat PNL-istul Alexandru Popa potrivit MDPress, citat de

Cât despre restul angajărilor la Direcția pentru Agricultură, printre care se află și soția secretarului-general al PNL, consilierul județean Alexandru Bucălău, acesta a afirmat: „Trebuie să îl întrebați pe Bucălău… Domnul Chiriac să discute cu domnul Bucălău, că se întâlnesc la Consiliului Județean. Eu am răspuns la întrebarea care a fost vis-a-vis de un apropiat de a-l meu, să spun așa”.

PSD-ist, despre pilele de partid angajate de un PNL-ist: Vă dați seama dacă acei oameni erau membri PSD, ce era la gura liberalilor?

Anterior, PSD-istul Francisk Iulian Chiriac denunțase „sinecurile politice ale PNL”.

„Eu aș întreba pe Popa, bătăușul ăla de la Cireșu care se bate și aruncă cu bani ca sicilienii prin discoteci: unde și când a fost angajată mătușa sa? L-aș întreba pe domnul Popa unde este și când a fost angajată soția secretarului general al PNL Brăila, domnul Bucălău, cel care citește de pe foiță – îi dă altcineva foițele la ședințele de Consiliu Județean; el nu se pricepe foarte mult la administrație și trebuie să-i facă cineva discursul – și mulți alți membri PNL angajați în ultima perioadă.

Vă spun eu: toate aceste lucruri pe care vi le spun eu acum au un singur numitor comun: Camera Agricolă. Sinecură politică. Păi vă dați seama dvs dacă cumva acei oameni erau membri PSD, ce era la gura lor (a liberalilor – n.r.)?”, declarase Francisk Iulian Chiriac, potrivit