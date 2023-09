Seidler (USR): Europa iese din criza energetică și inflaționistă, iar România e încă acolo și e ținută intenționat de Guvern. Sunt niște amatori, nu au nicio altă voință decât de a-l face pe Ciolacu președinte (VIDEO)

Deputatul USR Cristian Seidler a acuzat coaliția PSD – PNL – UDMR că nu a livrat nimic pentru români, ba chiar a declanșat crize suplimentare, deși are o majoritate solidă în Parlament. Singura preocupare acum e ca Marcel Ciolacu, liderul PSD, să ajungă președintele țării, a continuat acesta. Problema pentru Ciolacu, a mai explicat Seidler, este că mai e un an și ceva până la alegerile prezidențiale și va trebui să ajungă premierul unui guvern care n-are bani pentru pomeni electorale.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Seidler acuză coaliția cu 70% majoritate în Parlament că n-a livrat nimic

Deputatul USR a catalogat declarațiile politicienilor Puterii pe tema rotativei drept „niște mesaje plictisitoare, care nu interesează pe nimeni de fapt”.

„Dacă mâine se face rotativa, țara va fi guvernată exact de aceiași oameni, eventual reașezați pe alte posturi. Oamenii nu se așteaptă de la nicio schimbare în bine de la această coaliție.

Au venit și au spus: ”avem o majoritate solidă în Parlament, o să rezolvăm crizele”, nu doar că nu le-au rezolvat pe acelea, avem crize suplimentare. E o lipsă de încredere totală și în această guvernare, și în președintele României, văzut pe bună dreptate ca parte a acestei guvernări, că el a adus-o la Putere. E un dezinteres total că din tot acest bla-bla nu se materializează nimic în viețile oamenilor.

Vedem cum Europa iese din criza energetică și inflaționistă, iar România e încă acolo și e ținută intenționat de Guvern. Sunt niște amatori, nu au nicio idee și nu au nicio altă voință decât d . Îl incomodează anul și jumătate până atunci și această rotativă care l-ar pune în fruntea unui guvern care n-are bani să arunce pe salarii și pensii, că numai asta știu, că nu au alte idei”, a declarat deputatul USR.

Ce a spus Seidler despre răspunsul Guvernului pentru profesorii greviști

Acesta a mai susținut că memorandumul privind majorările salariale, promis de Guvern sindicatelor din Educație,

„Dar am găsit două chestiuni foarte interesante: în ”Măsuri” zice de salariul de bază – nu scrie de când, sperăm că în timpul vieții noastre – la profesorul debutant va fi la nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2023. Adică de la anul, eventual… Doar nu credeți că vă dăm salariul mediu de la anul… Nu! De la anul, eventual, vă dăm salariul mediu de cu un an înainte, adică din 2023.

Guvernul se mai laudă, spune „uite ce-am făcut pentru Educație, printre altele 102 creșe de stat au beneficiat de investiții pentru consolidare”, deci n-au fost construite de la zero, „cu 279 milioane de euro”, adică un cost mediu de 2,73 milioane de euro pentru o creșă consolidată. În PNRR sunt creșe construite de la zero – cost mediu 2,1 milioane de euro”, a mai susținut Cristian Seidler.