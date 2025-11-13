Senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu a anunțat public că cea mai bună alegere pentru București este Cătălin Drulă. Ea a subliniat că îl sprijină fără rezerve pe Drulă în cursa pentru Primăria Capitalei.

În opinia sa, candidatul USR la Primări Generală este „singura opțiune rațională pentru București” și continuatorul firesc al proiectelor începute de Nicușor Dan.

„ este categoric cea mai bună alegere pentru București.

USR merge în continuare pe drumul corect început de Nicușor Dan. Altfel, bucureștenii vor pierde tot ce au câștigat în ultimii patru ani.”, a precizat senatoarea Ruxandra Cibu Deaconu.

Ce conține programul lui Cătălin Drulă pentru București, potrivit senatoarei Ruxandra Cibu Deaconu

Potrivit Ruxandrei Cibu Deaconu, planul lui Cătălin Drulă este bine structurat și solid, centrat pe modernizarea infrastructurii și dezvoltarea urbană durabilă.

Printre prioritățile anunțate se numără extinderea rețelei de metrou, reabilitarea sistemului de termoficare și refacerea spațiilor publice.

„Cu un plan solid care se bazează pe extinderea metroului, modernizarea străzilor, reabilitarea rețelelor de termoficare, refacerea spațiilor publice și un oraș mai sigur și cu servicii la standarde moderne, Cătălin este singura opțiune rațională pentru București.”, a adăugat Deaconu.

Ce a declarat Cătălin Drulă, la depunerea candidaturii

Amintim faptul că fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, este primul intrat în cursa pentru Primăria Capitalei. Drulă și-a depus miercuri candidatura la Biroul Electoral București.

El a mers la BEC însoțit de președintele USR, Dominic Fritz, parlamentari, membri și simpatizanți ai partidului.

”Le mulţumesc tuturor bucureştenilor care au semnat pentru o alternativă onestă şi competentă pentru oraşul nostru. Bucureştiul are nevoie de un primar care lucrează pentru oameni, nu pentru reţele de interese. Împreună putem reconstrui încrederea şi putem merge pe drumul onest început de Nicuşor Dan.”, a fost mesajul transmis de candidatul USR.

„Ne interesează foarte mult ce se întâmplă cu Bucureștiul, ce se întâmplă cu proiectele acestui oraș și un stil de guvernare pe care l-am avut în ultimii 5 ani, o guvernare locală care s-a opus intereselor de grup și a pus interesele bucureștenilor pe primul loc. Aici mă refer și la zona imobiliară, și la asanarea bugetară. Cele două referendumuri s-au referit exact la asta, și din păcate încă nu sunt implementate în lege. Pentru una dintre ele am depus chiar eu, pentru referendumul pentru bugetul Capitalei am depus o lege în Parlament discutată cu președintele Nicușor Dan.

Dacă , care e de 4-5 ori mai mare decât Bucureștiul, poate fi condus de o singură primărie și un singur primar, cred că poate și Bucureștiul. Părerea mea este că împreună cu Ilfovul ar putea, dar asta ar însemna o reformă mai amplă.”, a mai spus candidatul USR la Primăria Generală.