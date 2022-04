Senatul organizează vineri conferința „Efectele suprapunerii crizelor actuale asupra economiei globale și a României”. Evenimentul va fi deschis de Florin Cîțu și va reuni personalități din țară și din străinătate

Senatul a anunțat că, vineri, începând cu ora 10, va găzdui conferința „Efectele suprapunerii crizelor actuale asupra economiei globale și a României”, unde cele mai importante grupuri de reflecție, cercetători oameni de afaceri și experți în politici publice vor avea ocazia să discute soluții la unele dintre cele mai presante probleme actuale.

Evenimentul este organizat de Senatul României în parteneriat cu The Free Market Road Show și va fi deschis chiar de președintele Forului parlamentar superior, liberalul Florin Cîțu.

Senatul României: „Sunt invitate personalități din România și din afara țării, precum și lideri din mediul academic și nu numai, români și străini”

„The Free Market Road Show este o organizație cu peste 400 de speakeri care oferă soluții pro piață în 40 de țări din Europa. Sunt invitate personalități din România și din afara țării, precum și lideri din mediul academic și nu numai, români și străini. Printre aceștia, Larry Reed (The Foundation for Economic Education), Cris Lingle (Universidad Francisco Marroquín in Guatemala), Nikos Sotirakoloulos (Ayn Rand Institute), Simon Sarevski (Austrian Economics Center)”, se arată în comunicatul Senatului.

Conferința se va desfășura chiar în sala plenului.

„Cele mai importante grupuri de reflecție, cercetători, oameni de afaceri și experți în politici publice vor avea ocazia să se întâlnească și să discute soluții la unele dintre cele mai presante probleme actuale, cum ar fi libertatea individuală, democrația, politica monetară, inovarea, comerțul și lanțurile de aprovizionare, durabilitatea, geopolitica, precum și multe altele”, se mai arată în același comunicat.