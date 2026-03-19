„Nu ne cereţi să fim complice cu PSD la transformarea românilor în cerşetori”. Simion anunță că are o variantă proprie de buget. Ce le promite cetățenilor

Ana Maria
19 mart. 2026, 10:23
Sursa foto: AUR
Cuprins
  1. Simion are o variantă proprie de buget. Ce spune despre actualul buget
  2. Câte amendamente a depus AUR
  3. Simion are o variantă proprie de buget. Ce promite AUR pentru pensionari și categoriile vulnerabile
  4. Ce urmează în Parlament

Liderul AUR, George Simion, a anunțat că formațiunea sa are o variantă proprie de buget, despre care susține că ar respecta cerințele partenerilor internaționali și ar acoperi nevoile categoriilor vulnerabile.

Declarațiile au fost făcute după suspendarea lucrărilor din comisiile parlamentare reunite de buget-finanțe, unde se discută proiectul bugetului de stat.

Simion are o variantă proprie de buget. Ce spune despre actualul buget

Simion a criticat dur partidele aflate la guvernare, acuzându-le de lipsă de responsabilitate în gestionarea finanțelor publice.

Spre deosebire de partidele iresponsabile care au dus România la o inflaţie de peste 9%, la un deficit bugetar de peste 9% şi nu au venit cu bugetul ţării atunci când trebuia, în 2025, AUR alege să fie responsabil. Punem pe masa ministrului de Finanţe, a tuturor partidelor şi în atenţia opiniei publice o variantă de buget alternativ care asigură respectarea legilor, începând cu pensionarii, cu persoanele cu dizabilităţi, bursele pentru studenţi şi asigură un deficit în parametrii acceptaţi de partenerii noştri internaţionali. (…) Ne vom lupta pentru adoptarea amendamentelor noastre, pentru respectarea legilor din România şi pentru indexarea pensiilor cu rata inflaţiei”, a precizat Simion, potrivit Agerpres.

Câte amendamente a depus AUR

Potrivit liderului AUR, partidul a venit cu un număr mare de propuneri de modificare a bugetului.

El a precizat că au fost depuse peste 1.300 de amendamente, menite să asigure sprijin financiar pentru pensionari, mame și persoane cu dizabilități.

Simion are o variantă proprie de buget. Ce promite AUR pentru pensionari și categoriile vulnerabile

George Simion a transmis că AUR va susține măsuri concrete pentru sprijinirea românilor aflați în dificultate, inclusiv indexarea pensiilor în funcție de rata inflației.

Însă, nu ne cereţi să fim complice cu PSD la transformarea românilor în cerşetori. Vom asigura votarea unui buget care să intre în ţinta de deficit de 6%. Avem oameni capabili care au muncit foarte mult în aceste zile, care au fost în această ‘comisie simulacru’ şi care au refuzat să dea bani pentru construcţia de stadioane (…) pe seama pensionarilor, elevilor şi studenţilor, profesorilor. Vrem să facem dreptate. Pentru asta ne-au trimis românii aici, nu să fim complice cu PSD sau USR, nu să fim puşi în buzunarele unora sau altora. AUR votează în interesul românilor şi vom obţine indexarea pensiilor cu rata inflaţiei sau sprijin pentru persoanele vulnerabile din fonduri de la buget, din fonduri europene şi din soluţii care se regăsesc în acest buget alternativ. În această seară, voiam să-l punem pe masa plenului reunit. Este iresponsabilitatea acestei coaliţii”, a mai menționat Simion.

Conform declarațiilor, bugetul alternativ propus de AUR ar urmări încadrarea într-un deficit de aproximativ 6%, considerat acceptabil la nivel european.

Ce urmează în Parlament

AUR anunță că va continua lupta pentru adoptarea amendamentelor sale în plen, în timp ce tensiunile politice pe tema bugetului rămân ridicate.

Blocaj major pe bugetul de stat: Liderii coaliției, întâlnire decisivă după scandalul pe ajutoarele pentru pensionari
Politică
Blocaj major pe bugetul de stat: Liderii coaliției, întâlnire decisivă după scandalul pe ajutoarele pentru pensionari
CTP: „Puțin le pasă lui Grindeanu-Știucă și compania de pensionari”. Adevăratele intenții ale PSD
Politică
CTP: „Puțin le pasă lui Grindeanu-Știucă și compania de pensionari”. Adevăratele intenții ale PSD
Nicușor Dan, la Bruxelles. Cu ce lideri europeni se va întâlni și ce urmează să discute cu șeful NATO, la câteva zile după amenințările Iranului
Politică
Nicușor Dan, la Bruxelles. Cu ce lideri europeni se va întâlni și ce urmează să discute cu șeful NATO, la câteva zile după amenințările Iranului
Motreanu spune PSD a luat țeapă de la AUR: „Politica făcută doar pentru calcule politice se întoarce împotriva celor care o practică”
Politică
Motreanu spune PSD a luat țeapă de la AUR: „Politica făcută doar pentru calcule politice se întoarce împotriva celor care o practică”
PSD, izolat în Parlament din cauza pachetelui de solidaritate. AUR va vota bugetul alături de PNL și USR
Politică
PSD, izolat în Parlament din cauza pachetelui de solidaritate. AUR va vota bugetul alături de PNL și USR
Numărul urșilor din România determină măsuri mai dure de control. Ce prevede noul proiect legislativ
Politică
Numărul urșilor din România determină măsuri mai dure de control. Ce prevede noul proiect legislativ
Dragoste cu năbădăi între vechi parteneri. Grindeanu denunță noua majoritate PNL-AUR-USR. Peneliști cer revenirea la sentimente mai bune
Politică
Dragoste cu năbădăi între vechi parteneri. Grindeanu denunță noua majoritate PNL-AUR-USR. Peneliști cer revenirea la sentimente mai bune
Kelemen Hunor e optimist. Cu tot scandalul din coaliție, liderul UDMR e convins că se ajunge la un consens. Ce spune despre cum a reușit opoziția să spargă coaliția (VIDEO)
Politică
Kelemen Hunor e optimist. Cu tot scandalul din coaliție, liderul UDMR e convins că se ajunge la un consens. Ce spune despre cum a reușit opoziția să spargă coaliția (VIDEO)
PSD nu renunță la pachetul social. Florin Manole anunță că-și va susține punctul de vedere în plen
Politică
PSD nu renunță la pachetul social. Florin Manole anunță că-și va susține punctul de vedere în plen
Cum se mai plictisesc parlamentarii noștri. După ce s-au certat pe ajutoarele sociale în Parlament, își transmit mesaje pe Facebook. Pe banii de pâine ne dau circ (FOTO/VIDEO)
Politică
Cum se mai plictisesc parlamentarii noștri. După ce s-au certat pe ajutoarele sociale în Parlament, își transmit mesaje pe Facebook. Pe banii de pâine ne dau circ (FOTO/VIDEO)
Ultima oră
10:40 - Buzoianu: „Garda de Mediu a dat, anul trecut, un număr record de amenzi din toată istoria ei”. Ce se întâmplă cu senzorii de monitorizare a calității aerului și colectarea selectivă a deșeurilor (VIDEO)
10:18 - Cu doar 9 lei faci o oală întreagă. Ciorba de post care surprinde pe toată lumea
09:58 - Buzoianu: Controale s-au făcut pe toate plajele, am depus plângeri penale, dar apoi multe dosare s-au prescris, altele s-au clasat. Așa ajung infractorii să creadă că nu există consecințe pentru ei (VIDEO)
09:52 - Incendiu la Spitalul de Psihiatrie Bălăceanca. Ce au transmis pompierii
09:39 - Ce cred străinii despre România. Răspunsurile care i-au lăsat pe români fără cuvinte: „Este o țară din est de lângă Bulgaria, nu?” (VIDEO)
09:36 - CTP, despre „genialul strateg” Donald Trump: „Ar trebui lăsat să-și spună zisa în aplicare și să se care din NATO”
09:25 - Blocaj major pe bugetul de stat: Liderii coaliției, întâlnire decisivă după scandalul pe ajutoarele pentru pensionari
09:07 - CTP: „Puțin le pasă lui Grindeanu-Știucă și compania de pensionari”. Adevăratele intenții ale PSD
09:05 - Ce NU trebuie să faci după post. Greșeala care îți poate da peste cap digestia și sănătatea
08:56 - Nicușor Dan, la Bruxelles. Cu ce lideri europeni se va întâlni și ce urmează să discute cu șeful NATO, la câteva zile după amenințările Iranului