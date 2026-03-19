Liderul AUR, George Simion, a anunțat că formațiunea sa are o variantă proprie de buget, despre care susține că ar respecta cerințele partenerilor internaționali și ar acoperi nevoile categoriilor vulnerabile.

Declarațiile au fost făcute după suspendarea lucrărilor din comisiile parlamentare reunite de buget-finanțe, unde se discută proiectul bugetului de stat.

Simion a criticat dur partidele aflate la guvernare, acuzându-le de lipsă de responsabilitate în gestionarea finanțelor publice.

„Spre deosebire de partidele iresponsabile care au dus România la o inflaţie de peste 9%, la un deficit bugetar de peste 9% şi nu au venit cu bugetul ţării atunci când trebuia, în 2025, AUR alege să fie responsabil. Punem pe masa , a tuturor partidelor şi în atenţia opiniei publice o variantă de buget alternativ care asigură respectarea legilor, începând cu pensionarii, cu persoanele cu dizabilităţi, bursele pentru studenţi şi asigură un deficit în parametrii acceptaţi de partenerii noştri internaţionali. (…) Ne vom lupta pentru adoptarea amendamentelor noastre, pentru respectarea legilor din România şi pentru indexarea pensiilor cu rata inflaţiei”, a precizat Simion, potrivit .

Câte amendamente a depus AUR

Potrivit liderului AUR, partidul a venit cu un număr mare de propuneri de modificare a bugetului.

El a precizat că au fost depuse peste 1.300 de amendamente, menite să asigure sprijin financiar pentru pensionari, mame și persoane cu dizabilități.

George Simion a transmis că AUR va susține măsuri concrete pentru sprijinirea românilor aflați în dificultate, inclusiv indexarea pensiilor în funcție de rata inflației.

„Însă, nu ne cereţi să fim complice cu PSD la transformarea românilor în cerşetori. Vom asigura votarea unui buget care să intre în ţinta de deficit de 6%. Avem oameni capabili care au muncit foarte mult în aceste zile, care au fost în această ‘comisie simulacru’ şi care au refuzat să dea bani pentru construcţia de stadioane (…) pe seama pensionarilor, elevilor şi studenţilor, profesorilor. Vrem să facem dreptate. Pentru asta ne-au trimis românii aici, nu să fim complice cu PSD sau USR, nu să fim puşi în buzunarele unora sau altora. AUR votează în interesul românilor şi vom obţine indexarea pensiilor cu rata inflaţiei sau sprijin pentru persoanele vulnerabile din fonduri de la buget, din fonduri europene şi din soluţii care se regăsesc în acest buget alternativ. În această seară, voiam să-l punem pe masa plenului reunit. Este iresponsabilitatea acestei coaliţii”, a mai menționat Simion.

Conform declarațiilor, bugetul alternativ propus de AUR ar urmări încadrarea într-un deficit de aproximativ 6%, considerat acceptabil la nivel european.

Ce urmează în Parlament

AUR anunță că va continua lupta pentru adoptarea amendamentelor sale în plen, în timp ce tensiunile politice pe tema bugetului rămân ridicate.