Suveranism cu excepții? Cum explică George Simion scena tortului în forma Groenlandei cu steagul SUA: „Nu puteam evita"

Suveranism cu excepții? Cum explică George Simion scena tortului în forma Groenlandei cu steagul SUA: „Nu puteam evita”

Ana Maria
22 ian. 2026, 13:50
Suveranism cu excepții? Cum explică George Simion scena tortului în forma Groenlandei cu steagul SUA: Nu puteam evita
Cuprins
  1. Scena tortului în forma Groenlandei: De ce intră gestul lui Simion în contradicție cu propriul discurs politic
  2. Cum au reacționat internauții după episodul tortului
  3. Cine din AUR l-a criticat pe George Simion

Scena tortului în forma Groenlandei cu steagul SUA, extrem de controversată. George Simion, liderul partidului AUR, a încercat joi să explice episodul în care a negat, simbolic, suveranitatea Groenlandei. Momentul a avut loc după ce politicianul a participat la o recepție în Washington DC, unde a tăiat un tort decorat cu steagul SUA suprapus peste harta Groenlandei.

Simion susține că nu a putut evita scena, organizată de congresmeni republicani apropiați de Partidul Conservator al președintelui american Donald Trump.

Delegația de parlamentari AUR este invitată de congresmeni republicani în aceste zile, nu puteam evita anumite momente, de frica presupuselor controverse: aceasta este atmosfera la o recepție în Washington DC în aceste zile”, a scris George Simion într-o postare pe site-ul său oficial.

Scena tortului în forma Groenlandei: De ce intră gestul lui Simion în contradicție cu propriul discurs politic

Liderul AUR și-a construit întreaga carieră politică în jurul conceptului de suveranism, promovând ideea respingerii oricărei ingerințe externe în treburile interne ale unui stat.

În acest context, asocierea cu un mesaj care sugerează anexarea Groenlandei, teritoriu autonom aflat sub suveranitatea Danemarcei, intră în contradicție directă cu principiile clamate de George Simion.

Mai mult, poziția exprimată simbolic la Washington este aliniată dorinței declarate anterior de Donald Trump de a anexa Groenlanda, idee care a provocat reacții dure la nivel internațional, inclusiv din partea autorităților daneze.

Cum au reacționat internauții după episodul tortului

Momentul a fost intens criticat pe rețelele sociale, unde George Simion a fost acuzat de ipocrizie și de abandonarea propriului discurs suveranist. Pe contul său de Facebook, comentariile negative au curs în valuri, mulți susținători reproșându-i inconsecvența politică.

Cine din AUR l-a criticat pe George Simion

Criticile nu au venit doar din mediul online, potrivit G4Media. Marius Lulea, co-fondator al AUR și patronul firmei de construcții la care George Simion a fost salariat, s-a delimitat de gestul liderului partidului, potrivit informațiilor apărute în spațiul public.

Scandalul adâncește tensiunile interne din AUR, într-un moment în care partidul încearcă să-și consolideze poziția pe scena politică românească.

