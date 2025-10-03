George Simion a prezentat contraraportul AUR. Liderii Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), condusă de George Simion, au prezentat un față de de președintele Nicușor Dan în cadrul Consiliului European informal de la Copenhaga.

Conform declarațiilor lui Simion, contraraportul AUR va fi tradus în toate limbile internaționale și va fi trimis către cancelariile din întreaga lume. Scopul este de a arăta că în România „autorii loviturii de stat inventează tentative de lovituri de stat”.

Ce acuzații aduce George Simion în contraraportul AUR

Președintele AUR susține că raportul lui Nicușor Dan și documentele prezentate de Procurorul General ar fi „pseudo-raporturi”, construite artificial pentru a justifica anumite acțiuni.

„Acest raport nu este numai o opoziție la pseudo-raportul cu care Nicușor Dan se lăuda că ar fi mers către toate cancelariile europene. Nu este numai o opoziție la acel rechizitoriu plăsmuit de către cel care este astăzi Procuror General al României. În contrapartidă, în schimb, acest raport va fi tradus în toate limbile de circulație internațională și va ajunge la toate cancelariile străine. (…) Cei care au dat lovitura de stat inventează astăzi tentative de lovituri de stat. Cei care au furat voturile românilor, cei care de 35 de ani conduc România, niște impostori, niște uzurpatori, astăzi încearcă să ne acuze pe noi că am fi lucrat la o tentativă de lovitură de stat”, a spus George Simion.

Ce spune Simion despre Nicușor Dan în contraraportul AUR

Simion afirmă că președintele României ar fi încălcat legile și Constituția, susținând că „întrunește toate condițiile necesare ca să fie suspendat din funcție”.

Liderul AUR acuză intervenții nepermise în justiție și opoziție față de curentul suveranist, considerat reprezentativ pentru o parte semnificativă a populației.

„Numai în ultima săptămână am văzut ingerințe grave din partea lui Nicușor Dan în justiție și poziționări ale lui Nicușor Dan care sunt descrise și în acest raport. Nicușor Dan vrea ca în următorii patru ani să lupte cu un curent suveranist care este îmbrățișat de cel puțin jumătate din populația României. A asumat public că va lucra și va declanșa toate mecanismele necesare ca mișcarea suveranistă, care nu înseamnă nimic altceva decât mișcarea pentru respectarea Constituției și mișcarea cetățenilor poporului român. Cu toții ar trebui să fim suveraniști și să luptăm pentru apărarea Constituției. Din păcate Constituția a fost în păcate în picioare”, a completat Simion.

Ce așteptări are Simion după lansarea acestui contraraport AUR

George Simion a explicat că raportul va fi urmat de acțiuni menite să protejeze democrația în România. Liderul partidului a avertizat că modelul aplicat aici ar putea fi replicat și în alte state europene.

„Este foarte important nu doar pentru viitorul României, ci și pentru viitorul Europei și al lumii democratice. (…) Vedem în Republica Moldova că se încearcă copierea acestui model de lovitură de stat din România. Vedem la Chișinău cum Curtea Constituțională și instituțiile care au atribuții în procesul electoral, vor încerca să interzică anumiți parlamentari care au fost votați de către cetățeni. Modelul acesta se va încerca să fie copiat și este în plină desfășurare o operațiune împotriva voinței cetățenilor din Germania, din Franța și din alte țări ale Uniunii Europene”, a declarat Simion.

Documentul va fi tradus și distribuit la nivel internațional, pentru a demonstra, conform AUR, amenințările aduse democrației românești de „impostori” aflați la conducere. Rămâne de văzut cum vor reacționa autoritățile europene și cancelariile străine la acest demers politic controversat.