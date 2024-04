Simona Spătaru: Suntem într-o instabilitate politică și economică foarte mare de la an la an. Am ajuns să avem cel mai mare deficit de la 1989 încoace, am ajuns să avem inflația pe primul loc în Europa (VIDEO)

Senatoarea USR Simona Spătaru a criticat coaliția PSD-PNL, marți, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac, și s-a arătat de părere că „suntem într-o instabilitate politică și mai ales financiară, economică foarte mare de la an la an”.

Simona Spătaru (USR), pe B1 TV, despre PSD-PNL: Românii să nu meargă pe fenta acestui discurs gol

„Eu îndemn românii tocmai să nu meargă pe fenta acestui discurs gol, ci să observe că noi suntem într-o instabilitate politică și mai ales financiară, economică foarte mare de la an la an. De aceea am ajuns ca la începutul acestui an să avem cel mai mare deficit de la 1989 încoace, de aceea am ajuns să avem inflația pe primul loc în Europa, de aceea oamenii nu își mai pot cumpăra bunurile de consum obișnuite, alimentele necesare, din veniturile pe care le au, și să își mai acopere și rate, și alte nevoi, și plăți pe care le mai au de făcut pentru familie. Pentru că această coaliție nefirească PSD-PNL nu s-au gândit în tot acest timp, de trei ani și ceva, de când sunt la guvernare, la aceste chestiuni”, a declarat senatoarea USR.

Simona Spătaru: PSD și PNL vin cu tot felul de personaje pe care nu le cunoaște nimeni

„În prag de alegeri, iată că vin cu tot felul de personaje pe care nu le cunoaște nimeni, chiar și liderii lor nu știu să îi pronunțe numele unui candidat de la București, lipsit de program, lipsit de interes pentru București, un om care, ca manager la un spital, nu a știut să spună că deficiențele din sistemul medical sunt mari și că e nevoie de fonduri pentru a se dezvolta acolo servicii medicale mai bune, care nu a atras atenția de corupția de acolo, deci sunt niște chestiuni pe care acest om nu are cum să le prezinte bucureștenilor ca fiind un viitor mai bun”, a continuat senatoarea de opoziție.