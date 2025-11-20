B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Sondaj INSCOP: Ciprian Ciucu, primul în rândul alegătorilor mobilizați. Cătălin Drulă cade la 12%. Lupta pentru București a rămas între Ciucu, Băluță

Sondaj INSCOP: Ciprian Ciucu, primul în rândul alegătorilor mobilizați. Cătălin Drulă cade la 12%. Lupta pentru București a rămas între Ciucu, Băluță

Adrian A
20 nov. 2025, 11:14
Sursă foto: Inquam/Alex Nechez

Ciprian Ciucu se află pe primul loc în rândul bucureștenilor mobilizați, care declară că merg sigur la vot, în timp ce Cătălin Drulă coboară la aproximativ 12% și iese din cursa pentru victorie. Sondajul INSCOP pentru Primăria Capitalei arată că lupta se duce între Ciprian Ciucu, Daniel Băluță și Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR, iar singurul candidat de dreapta rămas în confruntarea directă cu PSD și cu candidata AUR este Ciprian Ciucu.

Barometrul „Informat.ro – INSCOP Research” măsoară separat alegătorii potențiali, cei care indică o opțiune de vot, și alegătorii mobilizați, cei care declară că merg sigur la urne. În rândul alegătorilor mobilizați, care reprezintă 62,9% din eșantion, clasamentul este: Ciprian Ciucu – 27,1%, Daniel Băluță – 24%, Anca Alexandrescu, susținută de AUR și PNȚCD – 21,3%, Cătălin Drulă – 12,1%. Urmează Ana Ciceală – 7,6%, Alexandru Zidaru „Makaveli” – 2,1%, Eugen Teodorovici – 2%, Vlad Gheorghe – 1,1% și alții.

La nivelul alegătorilor potențiali, adică al tuturor celor care exprimă o intenție de vot și însumează 83,6% din eșantion, ordinea este: Daniel Băluță – 26,6%, Ciprian Ciucu – 24,2%, Anca Alexandrescu – 19,1%, Cătălin Drulă – 11,6%. Sunt urmați de Ana Ciceală cu 6,5%, Alexandru Zidaru „Makaveli” și Eugen Teodorovici cu câte 3,5%, Vlad Gheorghe cu 1,7% și alții.

Distribuția scorurilor conturează o competiție cu trei nume în prim-plan. Daniel Băluță este primul la intenția generală de vot, însă, în rândul alegătorilor hotărâți să vină la urne, Ciprian Ciucu trece în față și devine candidatul cu cel mai ridicat nivel de susținere în zona decisă să voteze. Cătălin Drulă rămâne în jurul pragului de 12% atât la alegătorii potențiali, cât și la cei mobilizați și nu mai apare ca un candidat cu șanse reale de a câștiga Primăria Generală. Anca Alexandrescu trece de 20% în rândul alegătorilor mobilizați și își confirmă rolul de candidată cu șanse din zona radicală.

În aceste condiții, Ciprian Ciucu este singurul candidat de dreapta care se află în luptă directă și cu candidatul social-democrat, și cu candidata susținută de AUR pentru conducerea Bucureștiului.

