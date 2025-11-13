Ultimul barometru de opinie, dat publicității de INSCOP, are concluzii îngrijorătoare pentru PSD și PNL. Cele două a căror forță electorală era dată de primari, pierd teren în fața AUR. Acest lucru s-a văzut și la precedentele alegeri, parlamentare și prezideniale.

Un barometru de opinie care dă frisoane PSD și PNL

AUR şi PSD conduc în ale electoratului, atât în mediul urban, cât şi în cel rural. Conform datelor din ultimul barometru de opinie INSCOP, dacă săptămâna viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, partidul lui George Simion s-ar clasa pe primul loc. Candidații AUR ar obține 30% din voturi în mediul urban și 49% în rural.

Pe locul secund s-ar clasa, la mare distanță, PSD, cu 19% dintre voturi în mediul urban și 21% în mediul rural. Sunt concluziile cercetării Informat.ro -INSCOP Research, din perioada 25 octombrie – 2 noiembrie 2025.

Aceste rezultate ar trebui să-i îngrijoreze pe șefii partidelor tradiționale PSD și PNL a căror forță electorală se bazează pe primarii și aleșii locali. După cum se vede, primarii și președinții de consilii județene și-au pierdut influența asupra alegătorilor, chiar și în mediu rural. Accesul la platformele de socializare, a dus la schimbarea preferințelor electorale.

Este o chestiune de timp până când, cele două partide mari vor începe să-și piardă aleșii locali, la viitoarele scrutinuri, din cauza campaniilor duse pe TikTok sau pe Facebook.

Preferințele alegătorilor în funcție de mediul de proveniență

Conform datelor din ultimul barometru de opinie, ar prefera AUR, în proporție de 30%, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare. Alți 19% dintre aceştia susţin că ar vota cu PSD. USR și PNL sunt preferat de 17% dintre alegătorii din mediu urban, în vreme ce UDMR ar strâne 6% din voturi. Partidul SENS ar fi votat de 5% dintre alegători.

În tabpra suveranistă voturile se împart după cum urmează: POT – 4%, iar SOS – 2%. Un procent dintre cei chestionați ar vota pentru un alt partid și tot un procent ar alege un independent. l

În mediul rural, lucrurile sunt diferite. Până de curând, primarii și președinții de consilii județene influențau votul așa cum doreau. După ultimele două rânduri de alegeri, lucrurile s-au schimbat dramatic. PSD, altă dată campion detașat, în rândul alegătorilor de la țară a pierdut teren. La fel și PNL, partid care se baza pe rețeaua amplă de primari și consilieri locali.

Întrebaţi cu ce partid ar vota dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 49% dintre locuitorii din mediul rural au indicat AUR. Doar 21%, mai puțin de jumătate din electoratul AUR ar mai vota pentru PSD. PNL mai este preferatul a 12% dintre alegătorii din mediul rural. Un procent de 7% ar opta pentru USR și doar 3% pentru UDMR. Tot 3% ar vota pentru un alt partid.

POT și SOS ar lua câte 2% din voturi. SENS ar obține 1% din voturi și tot 1% ar alege un candidat independent.

Cum comentează directorul INSCOP concluziile acestui barometru de opinie

Directorul INSCOP Research, Remus Ștefureac comentează rezultatele cercetării, în funcție de mediul de proveniență al alegătorilor. În opinia sa, situația dintre AUR și celelalte partide, pro-europene, se echilibrează în mediul urban. Pe de altă parte, în mediul rural, spune el, noul barometru de opinie arată că AUR domină decisiv competiția electorală.

„Barometrul Informat.ro – INSCOP relevă diferenţe consistente între opţiunile de vot din mediul urban unde competiţia se echilibrează între AUR, PSD, USR şi PNL, respectiv cele din rural în care AUR domină masiv preferinţele electorale, urmat la distanţă mare de PSD. Această structură reflectă nu doar opţiuni partizane, ci moduri diferite de raportare la puterea politică şi la discursul public”, a afirmat Remus Ştefureac.

În opinia sa, situația din urban ese influențată de diversitatea mediatică, dar și de o cultură politică mai deliberativă care generează o fragmentare a alegătorilor.

„Urbanul, expus la diversitate mediatică şi o cultură politică mai deliberativă generează un electorat mai fragmentat, cu preferinţe diverse. Ruralul, în schimb, funcţionează pe baza unei coeziuni simbolice mai puternice, în care formarea opiniei depinde de reţele tradiţionale care, pe fondul problemelor sociale şi economice mult mai acute decât în urban, favorizează partidele care cu discurs populist, radical sau care oferă sentimentul de protecţie”, a spus directorul INSCOP Research.

Datele au fost culese în perioada 26 octombrie -3 noiembrie 2025. Metoda de : interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice). Volumul eşantionului este simplu, stratificat, de 3000 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 1.8%, la un grad de încredere de 95%.