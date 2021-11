Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației: Școala va începe în data de 8 noiembrie. Vineri se va decide modul în care elevii vor relua cursurile (VIDEO)

Ministrul Educației a anunțat că școala va începe în data de 8 noiembrie, așa cum a fost prevăzut inițial, în urmă cu o săptămână, când toți elevii au intrat în vacanță. Sorin Cîmpeanu a precizat că poziția Ministerului Educației rămâne fermă și în favoarea întoarcerii elevilor în bănci, în data de 8 noiembrie 2021.

Totodată, ministrul Educației a ținut să precizeze că numărul tezelor pe care le vor susține elevii în acest an școlar va fi mai mic.

Cum se vor relua cursurile în data de 8 noiembrie și când revin elevii în bănci

Sorin Cîmpeanu a precizat că Ministerul Educației și asociațiile de elevi doresc ca orele să fie reluate cu prezență fizică, din data de 8 noiembrie. Mai mult decât atât, școala va începe cu siguranță la acest moment, având în vedere că cele două săptămâni erau maximul de timp pe care sistemul de învățământ îl putea suporta, ca datele de susținere ale examenelor naționale să nu se schimbe.

„Două săptămâni de vacanță a fost maximum ce poate fi recuperat, fără ca elevii să piardă o zi de cursuri, fără ca elevii să aibă schimbate datele cunoscute pentru examenele naționale. În data de 8 noiembrie va începe școala. Există un document, o anexă în care s-au prezentato serie de măsuri propuse spre adoptare.

Ministerul Educației va rămâne consecvent principiului conform căruia școlile trebuie să funcționeze cu prezență fizică, în limita în care condițiile de protecție sanitară pot fi asigurate pentru elevi și profesori. Vom avea consultări cu autoritățile sanitare și vineri vom vedea care va fi exact modul de deschidere a școlilor în data de 8 noiembrie 2021”, a anunțat Sorin Cîmpeanu.

Schimbări la calcularea mediilor școlare și sistemul în care se dau tezele

Ministrul Educației a anunțat că în acest an, numărul tezelor pe care le vor susține elevii va fi mai mic. Spre exemplu, elevii din gimnaziu, în clasa a VIII-a vor avea doar 2 teze.

„Am decis să reducem numărul de teze pe care elevii îl vor susține în acest an. (…) Toți elevii din gimnaziu vor avea doar două teze de susținut, cu prezență fizică. Pentru liceu, am redus numărul de teze de la patru, la trei. Această reducere va face obiectul reglementărilor pe care, așa cum am anunțat, le vom anunța în data de 5 noiembrie

Ponderea unei teze este de 25% din media finală a disciplinei corespunzătoare. Prin reducerea numărului de note necesare pentru încheierea mediilor, la două. Dacă vom reduce numărul de note la două și trei cu teza, atunci fiecare notă va avea o ponederea mai mare ca teza. ”, a anunțat Sorin Cîmpeanu, în timpul conferinței de presă de luni.