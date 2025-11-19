B1 Inregistrari!
Politică » Sorin Grindeanu a luat decizia: PSD iese de la guvernare! (VIDEO)

Sorin Grindeanu a luat decizia: PSD iese de la guvernare! (VIDEO)

Adrian A
19 nov. 2025, 18:24
Sorin Grindeanu a luat decizia: PSD iese de la guvernare! (VIDEO)
Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook
Sorin Grindeanu a participat la evenimentul de lansare a candidaturii lui Daniel Băluță pentru Primăria Generală și și-a anunțat oamenii să fie pregătiți să iasă de la guvernare.

Când scoate Grindeanu PSD de la guvernare

Sorin Grindeanu avertizează că este foarte hotărât să își ducă partidul în opoziție. Nu stăm la guvernare cu măsuri de austeritate, spune șeful PSD.

”Simt nevoia, urmare a desfăşurărilor din ultimele zile legate de apocalipsa asta de dreapta, care vine peste noi cu tăieri de salarii şi aţi văzut toate lucrurile care sunt anunţate, parcă au mai fost anunţate în urmă cu vreo 15 ani de unii, tăieri de salarii la educaţie, la sănătate, la toată lumea, ca să fim pe scurt.

Eu vă anunţ următorul lucru, că atâta timp cât PSD-ul este la guvernare, salariile cresc, nu scad. Iar noi nu vom face parte din nicio guvernare care scade salariile. Dacă are de gând cineva să facă acest lucru, PSD-ul iese de la guvernare şi nu girăm aşa ceva.”, a spus Sorin Grindeanu.

Grindeanu își duce oamenii în stradă

În același discurs, ținut lalansarea lui Daniel Băluță, șeful PSD și-a îndemnat oamenii să meargă să vorbească în stradă.

”E singurul mesaj politic pe care vreau să-l dau PSD-iştilor. Vreau ca în perioada următoare toţi oamenii noştri să fie în stradă, să vorbim cu bucureştenii, să le explicăm ceea ce vrea Daniel Băluţă, care sunt proiectele lui Daniel Băluţă, să prezinte pe scurt proiectul Daniel Băluţă.

Pentru că este cel mai bun proiect, iar Daniel Băluţă în 7 decembrie va deveni primarul general al Bucureştiului, pentru că merită şi pentru că este cel mai bun.”, a afirmat șeful PSD.

Discursul amenințător al lui Grindeanu vine după ce astăzi tot mai multe voci din partid au cerut moțiune de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan. PSD-iștii sunt nemulțumiți că trebuie să își reformeze primăriile, că trebuie să dea oameni afară, că s-au mărit impozitele locale, iar Guvernul le ia banii, dar și din cauza tăierilor anunțate de premier în toate ministerele. Fără nicio excepție, a avertizat Bolojan.

