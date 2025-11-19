EXCLUSIV: Tăierile lui Bolojan și circul făcut de PSD. Cum comentează fostul președinte Traian Băsescu (VIDEO)

Fostul președinte Traian Băsescu critică dur măsurile lui Ilie Bolojan. Care vor îngenunchea de tot românii, care și așa o duc prost, spune fostul șef al statului.

Măsurile lui Bolojan au sărăcit românii

În exclusivitate pentru B1 TV, Traian Băsescu a criticat dur măsurile lui Bolojan. Ori tăieri, ori taxe mărite, spune fostul președinte. Altfel condamni românii la sărăcie.

„Au crescut taxele, au crescut prețurile, iar acum taie și salariile. Trebuia ori una, ori alta. Nu poți să lovești românul și cu taxe și cu tăierea veniturilor.

Gândiți-vă că mulți câștigă 4.000 de lei pe lună, au doi copii, au rate, au facturi. Nu toți câștigă zeci de mii de lei pe lună. Asemenea măsuri combinate nu pot fi suportate de românii de rând.

E o tentativă de a ieși din vârtejul datoriilor, nu e în niciun caz reformă. Asta nu e reformă, sunt doar niște ajustări care pun populația într-o dificultate foarte mare.”, a afirmat Traian Băsescu în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin.

Cât despre oameni dați afară, Traian Băsescu spune că vor pleca tot cei care muncesc, nicidecum cei aduși pe prietenie și pe obligații de partid.

„Instituțiile noastre, și din teritoriu și de la centru, sunt militarizate. Peste tot sunt rezerviști. Din armată, din ministerul de interne, din servicii, toți au ieșit la pensie la 48 de ani și și-au găsit posturi călduțe tot la stat. Dacă erau obosiți, trebuia să stea acasă la pensie. Tot ei i-au angajat. Pe cine să dea afară?”, spune fostul șef al statului.

Circul făcut de PSD și fuga de răspundere

Fostul președinte al României spune că ce face PSD este un circ. De fapt și lui și lui Grindeanu le e frică să își asume măsuri dure, după ce au lat alte măsuri dure împotriva populației. Doar că PSD știe să își apere mai bine interesul, spune Traian Băsescu.

„Deocamdată vedem incompetență și lașitate. Și iresponsabilitatea. Dacă nu se iau măsurile necesare, e posibil ca la anul să nu ne mai putem împrumuta deloc de nicăieri. Cei care au adus țara unde este sunt la putere. Ei să repare ce au stricat. Nu au curaj să își asume măsuri care trebuie asumate. Sunt mult mai atenți la voturile lor. Țara o scot le mezat. Partidul să rămână la butoane.

Ce face PSD e un joc politic prin care încearcă să convingă pe cei pe care i-au batjocorit. Anul trecut au dat pensii și salarii pentru care nu aveau bani. Dar le-au mărit. Iar acum tot PSD le ia de trei ori mai mult decât le-a dat anul trecut. Prin taxe, prin inflație și prin tăieri.”, a mai declarat .

Băsescu: Sunt în stare să scoată țara la mezat

Traian Băsescu a dus aminte că și atunci când el a fost pus în situația să ia măsuri dure, a fost tot din cauza PNL și PSD.

„În 2009 România a resimțit puternic criza care era și una a sistemului bancar financiar, dar a resimțit-o foarte puternic și din cauza măsurilor populiste pe care le-au luat PNL, minoritar la guvernare, și PSD, care susținea Guvernul liberal, din Parlament.

Au luat măsuri catastrofale în 2008 și în 2009 am ajuns la deficit de aproape 10%. Asta a dus la măsurile din 2010, obligatorii pentru a ieși dintr-o situație extrem de dificilă. Acum, cei care au adus țara aici sunt la guvernare. Și ei trebuie să scoată țara de unde au băgat-o.

Iar dacă nu se iau măsuri, anul viitor situația va fi foarte gravă. Nu vom putea lua împrumuturi, nu vom putea plăti salarii și pensii. Și vom ajunge ca Grecia. Să vindem tot ce avem.”, a mai spus Traian Băsescu.