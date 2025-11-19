B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » EXCLUSIV: Tăierile lui Bolojan și circul făcut de PSD. Cum comentează fostul președinte Traian Băsescu (VIDEO)

EXCLUSIV: Tăierile lui Bolojan și circul făcut de PSD. Cum comentează fostul președinte Traian Băsescu (VIDEO)

Adrian A
19 nov. 2025, 17:40
EXCLUSIV: Tăierile lui Bolojan și circul făcut de PSD. Cum comentează fostul președinte Traian Băsescu (VIDEO)
Traian Băsescu a explicat de ce Nicușor Dan nu trebuie să pună premier de la PSD, chiar dacă așa prevede protocolul coaliției de guvernare. Sursa foto: Captură video B1 TV

Fostul președinte Traian Băsescu critică dur măsurile lui Ilie Bolojan. Care vor îngenunchea de tot românii, care și așa o duc prost, spune fostul șef al statului.

Măsurile lui Bolojan au sărăcit românii

În exclusivitate pentru B1 TV, Traian Băsescu a criticat dur măsurile lui Bolojan. Ori tăieri, ori taxe mărite, spune fostul președinte. Altfel condamni românii la sărăcie.

„Au crescut taxele, au crescut prețurile, iar acum taie și salariile. Trebuia ori una, ori alta. Nu poți să lovești românul și cu taxe și cu tăierea veniturilor.
Gândiți-vă că mulți câștigă 4.000 de lei pe lună, au doi copii, au rate, au facturi. Nu toți câștigă zeci de mii de lei pe lună. Asemenea măsuri combinate nu pot fi suportate de românii de rând.

E o tentativă de a ieși din vârtejul datoriilor, nu e în niciun caz reformă. Asta nu e reformă, sunt doar niște ajustări care pun populația într-o dificultate foarte mare.”, a afirmat Traian Băsescu în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin.

Cât despre oameni dați afară, Traian Băsescu spune că vor pleca tot cei care muncesc, nicidecum cei aduși pe prietenie și pe obligații de partid.

„Instituțiile noastre, și din teritoriu și de la centru, sunt militarizate. Peste tot sunt rezerviști. Din armată, din ministerul de interne, din servicii, toți au ieșit la pensie la 48 de ani și și-au găsit posturi călduțe tot la stat. Dacă erau obosiți, trebuia să stea acasă la pensie. Tot ei i-au angajat. Pe cine să dea afară?”, spune fostul șef al statului.

Circul făcut de PSD și fuga de răspundere

Fostul președinte al României spune că ce face PSD este un circ. De fapt și lui Bolojan și lui Grindeanu le e frică să își asume măsuri dure, după ce au lat alte măsuri dure împotriva populației. Doar că PSD știe să își apere mai bine interesul, spune Traian Băsescu.

„Deocamdată vedem incompetență și lașitate. Și iresponsabilitatea. Dacă nu se iau măsurile necesare, e posibil ca la anul să nu ne mai putem împrumuta deloc de nicăieri. Cei care au adus țara unde este sunt la putere. Ei să repare ce au stricat. Nu au curaj să își asume măsuri care trebuie asumate. Sunt mult mai atenți la voturile lor. Țara o scot le mezat. Partidul să rămână la butoane.

Ce face PSD e un joc politic prin care încearcă să convingă pe cei pe care i-au batjocorit. Anul trecut au dat pensii și salarii pentru care nu aveau bani. Dar le-au mărit. Iar acum tot PSD le ia de trei ori mai mult decât le-a dat anul trecut. Prin taxe, prin inflație și prin tăieri.”, a mai declarat fostul președinte al României.

Băsescu: Sunt în stare să scoată țara la mezat

Traian Băsescu a dus aminte că și atunci când el a fost pus în situația să ia măsuri dure, a fost tot din cauza PNL și PSD.

„În 2009 România a resimțit puternic criza care era și una a sistemului bancar financiar, dar a resimțit-o foarte puternic și din cauza măsurilor populiste pe care le-au luat PNL, minoritar la guvernare, și PSD, care susținea Guvernul liberal, din Parlament.

Au luat măsuri catastrofale în 2008 și în 2009 am ajuns la deficit de aproape 10%. Asta a dus la măsurile din 2010, obligatorii pentru a ieși dintr-o situație extrem de dificilă. Acum, cei care au adus țara aici sunt la guvernare. Și ei trebuie să scoată țara de unde au băgat-o.

Iar dacă nu se iau măsuri, anul viitor situația va fi foarte gravă. Nu vom putea lua împrumuturi, nu vom putea plăti salarii și pensii. Și vom ajunge ca Grecia. Să vindem tot ce avem.”, a mai spus Traian Băsescu.

Tags:
Citește și...
Daniel Băluță și-a lansat oficial candidatura la Primăria Capitalei: „Este un oraș prea fragmentat ca să funcționeze”. Cum îl caracterizează Grindeanu pe Băluță (VIDEO)
Politică
Daniel Băluță și-a lansat oficial candidatura la Primăria Capitalei: „Este un oraș prea fragmentat ca să funcționeze”. Cum îl caracterizează Grindeanu pe Băluță (VIDEO)
Ludovic Orban, ofertă surpriză de la Ilie Bolojan, după ce a fost demis de către Nicușor Dan: „Eu am o relație civilizată și bună”
Politică
Ludovic Orban, ofertă surpriză de la Ilie Bolojan, după ce a fost demis de către Nicușor Dan: „Eu am o relație civilizată și bună”
Sorin Grindeanu a luat decizia: PSD iese de la guvernare! (VIDEO)
Politică
Sorin Grindeanu a luat decizia: PSD iese de la guvernare! (VIDEO)
Nicușor Dan a semnat decretul. Ludovic Orban, eliberat oficial din funcția de consilier prezidențial
Politică
Nicușor Dan a semnat decretul. Ludovic Orban, eliberat oficial din funcția de consilier prezidențial
Cătălin Drulă, acuzații la adresa MAI condus de Cătălin Predoiu. Întârzierea punerii în funcţiune a sistemului de monitorizare automată a traficului provoacă tragedii
Politică
Cătălin Drulă, acuzații la adresa MAI condus de Cătălin Predoiu. Întârzierea punerii în funcţiune a sistemului de monitorizare automată a traficului provoacă tragedii
PNL a retras legea care ar fi legiferat lipsa de transparență. Avertismentul a fost lansat de B1.ro
Politică
PNL a retras legea care ar fi legiferat lipsa de transparență. Avertismentul a fost lansat de B1.ro
Semnătura electronică înlocuiește prezența fizică la instanță. Cum vor fi afectate procesele civile
Politică
Semnătura electronică înlocuiește prezența fizică la instanță. Cum vor fi afectate procesele civile
Ciprian Ciucu, în dialog cu Taticool despre familie, siguranța copiilor și viața în București. Moment surprins pe stradă: un cetățean îl felicită și îi urează succes la Primăria Capitalei
Politică
Ciprian Ciucu, în dialog cu Taticool despre familie, siguranța copiilor și viața în București. Moment surprins pe stradă: un cetățean îl felicită și îi urează succes la Primăria Capitalei
Sorin Grindeanu: Economia României a scăzut, adică suntem în risc de recesiune tehnică. Avem nevoie de aceste măsuri de relansare economică (VIDEO)
Politică
Sorin Grindeanu: Economia României a scăzut, adică suntem în risc de recesiune tehnică. Avem nevoie de aceste măsuri de relansare economică (VIDEO)
Drulă, dezvăluiri din mandatul de la Transporturi: „Uite, nu vreau să te expui tu personal, că ăștia-s mafioți, spui că e nebunul ăla de Drulă în spate”
Politică
Drulă, dezvăluiri din mandatul de la Transporturi: „Uite, nu vreau să te expui tu personal, că ăștia-s mafioți, spui că e nebunul ăla de Drulă în spate”
Ultima oră
19:18 - Dani Oțil, după filmările celui de-al treilea sezon „Power Couple”: „Ne-am întors puțin obosiți”/ „Mă muncesc oamenii ăștia destul de tare”
19:12 - Daniel Băluță și-a lansat oficial candidatura la Primăria Capitalei: „Este un oraș prea fragmentat ca să funcționeze”. Cum îl caracterizează Grindeanu pe Băluță (VIDEO)
19:09 - Cazurile de violență domestică au explodat. Poliția a scăpat fenomenul de sub control
19:02 - Români arestați pentru trafic de persoane într-o anchetă internațională. Cum au acționat suspecții
18:44 - Un feribot cu peste 260 de pasageri la bord a eșuat în Coreea de Sud. Iată cum s-a întâmplat totul
Catalin Drula
18:41 - Legea Rețelelor Digitale (Digital Networks Act) – fundamentul viitorului digital al Europei
18:31 - Ludovic Orban, ofertă surpriză de la Ilie Bolojan, după ce a fost demis de către Nicușor Dan: „Eu am o relație civilizată și bună”
18:24 - Sorin Grindeanu a luat decizia: PSD iese de la guvernare! (VIDEO)
18:11 - Cererile fictive de credit devin arma preferată a atacatorilor informatici. Cum se pot proteja utilizatorii în fața acestor tehnici
18:01 - Deea Maxer, criticată în mediul online pentru noua relație: „Nu te naști ca să mulțumești lumea”