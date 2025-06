Sorin Grindeanu: „Anumite decizii luate în coalițiile trecute ne-au dus în această situație în care trebuie să facem anumite corectări fiscale“ (VIDEO)

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, proaspăt votat președinte al Camerei Deputaților, a declarat marți că anumite decizii luate în guvernele trecute au creat necesitatea unor ajustări fiscale:

“Și eu am avut ieri, și am ascultat ce a spus domnul Bolojan, am spus și eu dacă vă uitați foarte bine în discursul pe care l-am ținut în Parlament același lucru: că anumite lucruri pe care în coalițiile trecute le-am luat ca decizii în mod sigur ne-au dus în această situație în care trebuie să facem anumite corectări fiscale.

Lucrurile acestea de asemenea legate de măsuri eu nu știu să fie trecut mărire de TVA acum. Cotele reduse, dar TVA-ul rămâne la 19%. Domnul prim-ministrul Bolojan, pe parcursul lunii iunie, vor fi explicate de prim-ministru, având susținerea coaliției”.

Cât privește desemnarea lui Mihai Busuioc pentru funcția de judecător CCR, Sorin Grindeanu a precizat că aceasta a fost hotărârea PSD:

“Asta a hotărât PSD. În paranteză fie spus, eu l-am votat pe Robert”.

Sorin Grindeanu a mai precizat că e deificil ca până la finalul actualei sesiuni parlamentare să se vină cu un proeict de lege pentru eliminarea pensiilor speciale:

“E dificil ca într-o perioadă așa de scurtă să se poată veni cu un proiect. Dar da, actuala coalișie e hotărâtă să meargă înainte și e scris și în programul de guvernare”.