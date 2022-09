Sorin Grindeanu: De la începutul anului până la 1 august s-au semnat contracte de 4,7 miliarde de euro. Până la sfârșitul anului ținta e să semneze contracte de cel puțin 8 miliarde

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, susține că la minister au fost semnate contracte de 4,7 miliarde de euro de la începutul lui 2022 și că în 2020, cel mai bun an de până acum, fuseseră încheiate contracte de 4,7 miliarde euro, transmite .

Ce a spus Sorin Grindeanu (MT) despre valoarea contractelor semnate în 2022

Social-democratul susține că valoarea contractelor semnate în primele șapte luni din 2022 au fost semnate contracte de 4,7 miliarde euro.

„Sunt proiecte pe care le-am tot anunţat şi am optimismul necesar legat de prima secţiune din A1 Sibiu-Boiţa. Sunt optimist în ceea ce înseamnă podul de la Brăila, e o investiţie foarte mare. Există discuţii zilnice între asocierea de companii şi cei de la CNAIR. Ştiu că poate în această perioadă v-am plictisit şi am plictisit pe mulţi cu semnarea de contracte şi cu tot ceea ce ţine de viitor. Vreau să dau un ordin de mărime: în cel mai bun an de la Ministerul Transporturilor s-au semnat contracte pe toate modurile de transport de peste 2 miliarde de euro. De la începutul anului până la 1 august aici s-au semnat contracte de 4,7 miliarde (de euro – n. r.)”, a declarat Sorin Grindeanu.

Potrivit ministrului, ținta e să fie semnate contracte de cel puțin 8 miliarde de euro până la finalul anului.

„Până la sfârşitul anului ţinta e să se semneze contracte – că vorbim de rutier, feroviar, naval şi aşa mai departe – de cel puţin 8 miliarde, deci de 4 ori mai mult decât în cel mai bun an. Cel mai bun an din această perspectivă, cea a semnării de contracte noi, a fost 2020, dar, vă repet, pe parcursul întregului an s-au semnat contracte în 2020 de 2 miliarde şi ceva, iar noi până la 1 august avem semnate contracte de 4,7 miliarde”, a adăugat el.

Recent, oficialul spunea că de la începutul anului au fost lansați în licitație .

„Noi construim aceste politici, această viziune, încă de la preluarea mandatului. Să știți că de la începutul anului și până acum avem lansate în diverse stadii de licitație 332 de kilometri de autostradă. Ca ordin de mărime, vreau să vă spun că pe tot parcursul anului trecut – deci tot anul 2021 – s-au lansat 70. Noi, de la 1 ianuarie, până la 1 august, vorbim de 332 de kilometri”, afirma el.